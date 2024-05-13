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ВСУ атаковали гражданские автомобили в Курской области, погибла женщина

ВСУ атаковали гражданские автомобили в Курской области, погибла женщина - 13.05.2024 Украина.ру

ВСУ атаковали гражданские автомобили в Курской области, погибла женщина

В Курской области погибла женщина и три человека получили ранения при атаках беспилотников украинской армии на гражданские автомобили в селе Попово-Лежачи. Об этом в понедельник сообщили в местной администрации

2024-05-13T14:38

2024-05-13T14:38

2024-05-13T14:39

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Там уточнили, что ВСУ сбросили взрывные устройства на автомобили, которые ехали по трассе, в результате чего машины загорелись. Пострадавшие госпитализированы, а на месте работают спасатели.Ранее такую же тактику ударов по гражданским автомобилям украинская армия применяла в Белгородской области. В минувший понедельник, 6 мая, удар ВСУ по общественному транспорту унес жизни семерых мирных жителей, которые ехали на работу.

https://ukraina.ru/20240502/1054839768.html

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новости, курская область, вооруженные силы украины, бпла, всу, сво, спецоперация, жертвы