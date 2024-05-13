ВСУ атаковали гражданские автомобили в Курской области, погибла женщина - 13.05.2024 Украина.ру
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ВСУ атаковали гражданские автомобили в Курской области, погибла женщина
ВСУ атаковали гражданские автомобили в Курской области, погибла женщина - 13.05.2024 Украина.ру
ВСУ атаковали гражданские автомобили в Курской области, погибла женщина
В Курской области погибла женщина и три человека получили ранения при атаках беспилотников украинской армии на гражданские автомобили в селе Попово-Лежачи. Об этом в понедельник сообщили в местной администрации
2024-05-13T14:38
2024-05-13T14:39
новости
курская область
вооруженные силы украины
бпла
всу
сво
спецоперация
жертвы
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Там уточнили, что ВСУ сбросили взрывные устройства на автомобили, которые ехали по трассе, в результате чего машины загорелись. Пострадавшие госпитализированы, а на месте работают спасатели.Ранее такую же тактику ударов по гражданским автомобилям украинская армия применяла в Белгородской области. В минувший понедельник, 6 мая, удар ВСУ по общественному транспорту унес жизни семерых мирных жителей, которые ехали на работу.
https://ukraina.ru/20240502/1054839768.html
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новости, курская область, вооруженные силы украины, бпла, всу, сво, спецоперация, жертвы
Новости, Курская область, Вооруженные силы Украины, БПЛА, ВСУ, СВО, Спецоперация, жертвы

ВСУ атаковали гражданские автомобили в Курской области, погибла женщина

14:38 13.05.2024 (обновлено: 14:39 13.05.2024)
 
ВСУ атаковали гражданские автомобили в Курской области, погибла женщина
ВСУ атаковали гражданские автомобили в Курской области, погибла женщина
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В Курской области погибла женщина и три человека получили ранения при атаках беспилотников украинской армии на гражданские автомобили в селе Попово-Лежачи. Об этом в понедельник сообщили в местной администрации
Там уточнили, что ВСУ сбросили взрывные устройства на автомобили, которые ехали по трассе, в результате чего машины загорелись. Пострадавшие госпитализированы, а на месте работают спасатели.
Ранее такую же тактику ударов по гражданским автомобилям украинская армия применяла в Белгородской области. В минувший понедельник, 6 мая, удар ВСУ по общественному транспорту унес жизни семерых мирных жителей, которые ехали на работу.
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
2 мая, 08:29
Матвиенко высказалась о необходимости большого трибунала после спецоперацииПо итогам спецоперации понадобится большой трибунал, где будут собраны все преступления киевского режима. Такое мнение высказала в своем телеграм-канале председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по случаю десятилетия со дня трагедии в Одессе
 
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