ВСУ атаковали гражданские автомобили в Курской области, погибла женщина
14:38 13.05.2024 (обновлено: 14:39 13.05.2024)
ВСУ атаковали гражданские автомобили в Курской области, погибла женщина
В Курской области погибла женщина и три человека получили ранения при атаках беспилотников украинской армии на гражданские автомобили в селе Попово-Лежачи. Об этом в понедельник сообщили в местной администрации
Там уточнили, что ВСУ сбросили взрывные устройства на автомобили, которые ехали по трассе, в результате чего машины загорелись. Пострадавшие госпитализированы, а на месте работают спасатели.
Ранее такую же тактику ударов по гражданским автомобилям украинская армия применяла в Белгородской области. В минувший понедельник, 6 мая, удар ВСУ по общественному транспорту унес жизни семерых мирных жителей, которые ехали на работу.
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