Герои СССР, России и участники СВО проехали по историческим местам Красной армии – дорогами памяти

"Сначала патриотизм и адреналин, потом отступление до Львова". Украинские эксперты о настроениях в стране

В украинском экспертном сообществе обсуждают ситуацию, в которой оказались миллионы выехавших из страны граждан, и думают над тем, насколько велико желание воевать у тех, кто остался