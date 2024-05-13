Герои СССР, России и участники СВО проехали по историческим местам Красной армии – дорогами памяти
14:23 13.05.2024 (обновлено: 14:24 13.05.2024)
автопробег
Более 350 участников, в числе которых были Герои Советского Союза и России, участники спецоперации, дети войны, ветераны Вооруженных Сил и боевых действий, члены семей офицеров, объединил автопробег "Офицеры России — дорогами Памяти"
Мероприятие приурочили к 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и провели в поддержку военнослужащих и добровольцев, выполняющих задачи в зоне СВО.
Автопробег, в котором приняли участие не менее 150 машин, стартовал в Парке Победы, затем колонна посетила "Ленино-Снегиревский военно-исторический музей" и другие памятные исторические места Красной армии.
"В этом году мы приехали к мемориальному комплексу "Снегири", тут сибирские дивизии стояли насмерть и фактически нанесли серьезный ущерб немецким полчищам и отбросили их от Москвы", – заявил председатель Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Он напомнил, что сегодня российская армия снова борется с нацизмом, а победу над ним удастся одержать в случае объединения всего народа страны.
Ранее эксперт рассказал, как спецоперация объединила и изменила Россию.
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