Герои СССР, России и участники СВО проехали по историческим местам Красной армии – дорогами памяти - 13.05.2024 Украина.ру
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Герои СССР, России и участники СВО проехали по историческим местам Красной армии – дорогами памяти
Герои СССР, России и участники СВО проехали по историческим местам Красной армии – дорогами памяти - 13.05.2024 Украина.ру
Герои СССР, России и участники СВО проехали по историческим местам Красной армии – дорогами памяти
Более 350 участников, в числе которых были Герои Советского Союза и России, участники спецоперации, дети войны, ветераны Вооруженных Сил и боевых действий, члены семей офицеров, объединил автопробег "Офицеры России — дорогами Памяти"
2024-05-13T14:23
2024-05-13T14:24
новости
россия
красная армия
ссср
офицеры россии
патриотизм
сво
великая отечественная война
память
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Мероприятие приурочили к 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и провели в поддержку военнослужащих и добровольцев, выполняющих задачи в зоне СВО. Автопробег, в котором приняли участие не менее 150 машин, стартовал в Парке Победы, затем колонна посетила "Ленино-Снегиревский военно-исторический музей" и другие памятные исторические места Красной армии. Он напомнил, что сегодня российская армия снова борется с нацизмом, а победу над ним удастся одержать в случае объединения всего народа страны. Ранее эксперт рассказал, как спецоперация объединила и изменила Россию.
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новости, россия, красная армия, ссср, офицеры россии, патриотизм, сво, великая отечественная война, память
Новости, Россия, Красная Армия, СССР, ОФИЦЕРЫ РОССИИ, патриотизм, СВО, Великая Отечественная война, память

Герои СССР, России и участники СВО проехали по историческим местам Красной армии – дорогами памяти

14:23 13.05.2024 (обновлено: 14:24 13.05.2024)
 
автопробег
автопробег
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Более 350 участников, в числе которых были Герои Советского Союза и России, участники спецоперации, дети войны, ветераны Вооруженных Сил и боевых действий, члены семей офицеров, объединил автопробег "Офицеры России — дорогами Памяти"
Мероприятие приурочили к 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и провели в поддержку военнослужащих и добровольцев, выполняющих задачи в зоне СВО.
Автопробег, в котором приняли участие не менее 150 машин, стартовал в Парке Победы, затем колонна посетила "Ленино-Снегиревский военно-исторический музей" и другие памятные исторические места Красной армии.

"В этом году мы приехали к мемориальному комплексу "Снегири", тут сибирские дивизии стояли насмерть и фактически нанесли серьезный ущерб немецким полчищам и отбросили их от Москвы", – заявил председатель Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Он напомнил, что сегодня российская армия снова борется с нацизмом, а победу над ним удастся одержать в случае объединения всего народа страны.
Ранее эксперт рассказал, как спецоперация объединила и изменила Россию.
киев - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
27 апреля, 05:27
"Сначала патриотизм и адреналин, потом отступление до Львова". Украинские эксперты о настроениях в странеВ украинском экспертном сообществе обсуждают ситуацию, в которой оказались миллионы выехавших из страны граждан, и думают над тем, насколько велико желание воевать у тех, кто остался
 
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