По законам патриотизма. Алексей Журавлев рассказал, как спецоперация объединила и изменила Россию - 26.12.2023 Украина.ру
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По законам патриотизма. Алексей Журавлев рассказал, как спецоперация объединила и изменила Россию
По законам патриотизма. Алексей Журавлев рассказал, как спецоперация объединила и изменила Россию - 26.12.2023 Украина.ру
По законам патриотизма. Алексей Журавлев рассказал, как спецоперация объединила и изменила Россию
Спецоперация кардинально изменила все, в том числе и внутриполитическую ситуацию в России. В стране была принята масса законов по поддержке военнослужащих, традиционных ценностей и семьи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
2023-12-26T04:50
2023-12-26T04:50
новости
россия
сво
спецоперация
военные
страна
запад
семья
ценности
конституция
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Все попытки Запада устроить беспорядки и вводя санкции против России, которые прежде всего были направлены против ее жителей, привели к тому, что в стране превалируют антизападные настроения, рассказал депутат.В этой связи стоит отметить, что в России была принята масса законов по поддержке военнослужащих, традиционных ценностей, семьи и сохранения социальной поддержки, указал парламентарий.СВО кардинально изменила все, в том числе и внутриполитическую ситуацию в стране. Россия сплотилась так, как еще никогда не бывало. Но предстоит еще много работы внутри для изгнания всякого рода "ждунов, смотрящих в сторону Запада", резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231225/1052379345.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сво, спецоперация, военные, страна, запад, семья, ценности, конституция, закон, патриотизм, жители
Новости, Россия, СВО, Спецоперация, военные, страна, Запад, Семья, ценности, Конституция, Закон, патриотизм, жители

По законам патриотизма. Алексей Журавлев рассказал, как спецоперация объединила и изменила Россию

04:50 26.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПразднование Дня России в Мелитополе
Празднование Дня России в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Спецоперация кардинально изменила все, в том числе и внутриполитическую ситуацию в России. В стране была принята масса законов по поддержке военнослужащих, традиционных ценностей и семьи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
Все попытки Запада устроить беспорядки и вводя санкции против России, которые прежде всего были направлены против ее жителей, привели к тому, что в стране превалируют антизападные настроения, рассказал депутат.
"Впервые за многие годы страна стала реально жить по законам патриотизма — его бы еще и внести в нашу Конституцию вместе с защитой традиционных и семейных ценностей. Эта позиция, кстати, и за рубежом привлекает сейчас к России сторонников", - отметил Журавлев.
В этой связи стоит отметить, что в России была принята масса законов по поддержке военнослужащих, традиционных ценностей, семьи и сохранения социальной поддержки, указал парламентарий.
СВО кардинально изменила все, в том числе и внутриполитическую ситуацию в стране. Россия сплотилась так, как еще никогда не бывало. Но предстоит еще много работы внутри для изгнания всякого рода "ждунов, смотрящих в сторону Запада", резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 14:49
Окончание СВО. Цена мира и очертания переговоровПозиция российской стороны относительно завершения СВО неизменна — закончится она переговорами
 
НовостиРоссияСВОСпецоперациявоенныестранаЗападСемьяценностиКонституцияЗаконпатриотизмжители
 
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