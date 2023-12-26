https://ukraina.ru/20231226/1052385288.html

По законам патриотизма. Алексей Журавлев рассказал, как спецоперация объединила и изменила Россию

По законам патриотизма. Алексей Журавлев рассказал, как спецоперация объединила и изменила Россию - 26.12.2023 Украина.ру

По законам патриотизма. Алексей Журавлев рассказал, как спецоперация объединила и изменила Россию

Спецоперация кардинально изменила все, в том числе и внутриполитическую ситуацию в России. В стране была принята масса законов по поддержке военнослужащих, традиционных ценностей и семьи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев

2023-12-26T04:50

2023-12-26T04:50

2023-12-26T04:50

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спецоперация

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ценности

конституция

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Все попытки Запада устроить беспорядки и вводя санкции против России, которые прежде всего были направлены против ее жителей, привели к тому, что в стране превалируют антизападные настроения, рассказал депутат.В этой связи стоит отметить, что в России была принята масса законов по поддержке военнослужащих, традиционных ценностей, семьи и сохранения социальной поддержки, указал парламентарий.СВО кардинально изменила все, в том числе и внутриполитическую ситуацию в стране. Россия сплотилась так, как еще никогда не бывало. Но предстоит еще много работы внутри для изгнания всякого рода "ждунов, смотрящих в сторону Запада", резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231225/1052379345.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, сво, спецоперация, военные, страна, запад, семья, ценности, конституция, закон, патриотизм, жители