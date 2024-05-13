https://ukraina.ru/20240513/1055026900.html
Детей из разрушенного дома в Белгороде отправят на лето в "Артек"
Детей из разрушенного дома в Белгороде отправят на лето в "Артек" - 13.05.2024 Украина.ру
Детей из разрушенного дома в Белгороде отправят на лето в "Артек"
Детей из семей, который пострадали от украинских атак, отправят в "Артек". Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания
2024-05-13T10:38
2024-05-13T10:38
2024-05-13T10:38
новости
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
мчс
обстрелы
артек
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С таким предложением губернатор обратился к министру здравоохранения Белгородской области Андрею Иконникову.В воскресенье, 12 мая, Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород. В жилой дом на улице Щорса, по предварительной информации, попал снаряд РСЗО "Ольха" Подъезд дома обрушился. Во время поиска людей под завалами обрушился кусок крыши. Пострадали также сотрудники МЧС.Глава региона сообщил, что при обрушении подъезда дома погибли 15 человек. Ещё три человека погибли при вечернем обстреле города.
https://ukraina.ru/20240513/1055025818.html
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новости, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мчс, обстрелы, артек
Новости, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, МЧС, обстрелы, Артек
Детей из разрушенного дома в Белгороде отправят на лето в "Артек"
Детей из семей, который пострадали от украинских атак, отправят в "Артек". Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания