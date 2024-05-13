Детей из разрушенного дома в Белгороде отправят на лето в "Артек" - 13.05.2024 Украина.ру
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Детей из разрушенного дома в Белгороде отправят на лето в "Артек"
Детей из разрушенного дома в Белгороде отправят на лето в "Артек" - 13.05.2024 Украина.ру
Детей из разрушенного дома в Белгороде отправят на лето в "Артек"
Детей из семей, который пострадали от украинских атак, отправят в "Артек". Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания
2024-05-13T10:38
2024-05-13T10:38
новости
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
мчс
обстрелы
артек
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С таким предложением губернатор обратился к министру здравоохранения Белгородской области Андрею Иконникову.В воскресенье, 12 мая, Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород. В жилой дом на улице Щорса, по предварительной информации, попал снаряд РСЗО "Ольха" Подъезд дома обрушился. Во время поиска людей под завалами обрушился кусок крыши. Пострадали также сотрудники МЧС.Глава региона сообщил, что при обрушении подъезда дома погибли 15 человек. Ещё три человека погибли при вечернем обстреле города.
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новости, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мчс, обстрелы, артек
Новости, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, МЧС, обстрелы, Артек

Детей из разрушенного дома в Белгороде отправят на лето в "Артек"

10:38 13.05.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОткрытие конкурса "Детская Новая волна 2017" в "Артеке"
Открытие конкурса Детская Новая волна 2017 в Артеке - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Детей из семей, который пострадали от украинских атак, отправят в "Артек". Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания

"По детям. Андрей Викторович, все семьи с детьми, нужно, если дети старше семи-восьми лет, мы предлагаем… отправить в "Артек" детей на лето, в другие регионы, чтобы оказать помощь семьям", - заявил Гладков.

С таким предложением губернатор обратился к министру здравоохранения Белгородской области Андрею Иконникову.
В воскресенье, 12 мая, Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород. В жилой дом на улице Щорса, по предварительной информации, попал снаряд РСЗО "Ольха" Подъезд дома обрушился. Во время поиска людей под завалами обрушился кусок крыши. Пострадали также сотрудники МЧС.
Глава региона сообщил, что при обрушении подъезда дома погибли 15 человек. Ещё три человека погибли при вечернем обстреле города.
09:56
"Их убил киевский режим": Гладков назвал число погибших при атаке ВСУ на БелгородВ результате атаки Вооруженных сил Украины на Белгород 12 мая погибли 19 мирных жителей. Об этом 13 мая сообщил губернатор Белгородской области в своём телеграм-канале
 
НовостиБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныМЧСобстрелыАртек
 
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