Больше 300 украинских дронов перехватили над городами ДНР — ФСБ РФ

"Беспилотник висит, а сбить его не могут": эксперт о смертельных ударах ВС РФ по тылам противника

ВС РФ работают по стратегическому тылу противника, боеприпасов и возможностей разведки хватает для ударов по транспортной инфраструктуре, поэтому украинский тыл полностью находится под контролем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов