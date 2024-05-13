Больше 300 украинских дронов перехватили над городами ДНР — ФСБ РФ
07:11 13.05.2024 (обновлено: 07:13 13.05.2024)
Над городами Донецкой Народной Республики (ДНР) за неделю перехватили 312 украинских дронов. Об этом сообщили в УФСБ России по республике
"За прошедшую неделю УФСБ России по ДНР над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой, Авдеевкой и Мариуполем обнаружены и перехвачены 312 украинских беспилотников", - уточнили в ведомстве.
Там же рассказали, что 9 мая системы РЭБ сбили в Мариуполе три украинских беспилотника, которые летели в людные места со взрывными устройствами с поражающими элементами.
"Взрывотехники УФСБ обезвредили беспилотники и уничтожили взрывчатые вещества общей массой 36 килограммов накладным зарядом на специальном полигоне", - говорится в материале
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