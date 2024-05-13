Больше 300 украинских дронов перехватили над городами ДНР — ФСБ РФ - 13.05.2024 Украина.ру
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Больше 300 украинских дронов перехватили над городами ДНР — ФСБ РФ
Больше 300 украинских дронов перехватили над городами ДНР — ФСБ РФ - 13.05.2024 Украина.ру
Больше 300 украинских дронов перехватили над городами ДНР — ФСБ РФ
Над городами Донецкой Народной Республики (ДНР) за неделю перехватили 312 украинских дронов. Об этом сообщили в УФСБ России по республике
2024-05-13T07:11
2024-05-13T07:13
беспилотники
новости
донецкая народная республика
россия
мариуполь
фсб
дроны
рэб
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"За прошедшую неделю УФСБ России по ДНР над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой, Авдеевкой и Мариуполем обнаружены и перехвачены 312 украинских беспилотников", - уточнили в ведомстве.Там же рассказали, что 9 мая системы РЭБ сбили в Мариуполе три украинских беспилотника, которые летели в людные места со взрывными устройствами с поражающими элементами.
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донецкая народная республика
россия
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беспилотники, новости, донецкая народная республика, россия, мариуполь, фсб, дроны, рэб
беспилотники, Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Мариуполь, ФСБ, дроны, РЭБ

Больше 300 украинских дронов перехватили над городами ДНР — ФСБ РФ

07:11 13.05.2024 (обновлено: 07:13 13.05.2024)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Над городами Донецкой Народной Республики (ДНР) за неделю перехватили 312 украинских дронов. Об этом сообщили в УФСБ России по республике
"За прошедшую неделю УФСБ России по ДНР над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой, Авдеевкой и Мариуполем обнаружены и перехвачены 312 украинских беспилотников", - уточнили в ведомстве.
Там же рассказали, что 9 мая системы РЭБ сбили в Мариуполе три украинских беспилотника, которые летели в людные места со взрывными устройствами с поражающими элементами.
"Взрывотехники УФСБ обезвредили беспилотники и уничтожили взрывчатые вещества общей массой 36 килограммов накладным зарядом на специальном полигоне", - говорится в материале
FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
29 апреля, 04:55
"Беспилотник висит, а сбить его не могут": эксперт о смертельных ударах ВС РФ по тылам противникаВС РФ работают по стратегическому тылу противника, боеприпасов и возможностей разведки хватает для ударов по транспортной инфраструктуре, поэтому украинский тыл полностью находится под контролем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
 
беспилотникиНовостиДонецкая Народная РеспубликаРоссияМариупольФСБдроныРЭБ
 
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08:09Главное за ночь 13 мая
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