https://ukraina.ru/20240513/1054969790.html

Эксперт раскрыл, сколько на фронте солдат ВСУ и будет ли Европа возвращать на Украину "ухилянтов"

Эксперт раскрыл, сколько на фронте солдат ВСУ и будет ли Европа возвращать на Украину "ухилянтов" - 13.05.2024 Украина.ру

Эксперт раскрыл, сколько на фронте солдат ВСУ и будет ли Европа возвращать на Украину "ухилянтов"

Сейчас Киев уже не сможет призвать на фронт полмиллиона украинцев. При этом Европа не собирается массово депортировать уклонистов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, участник Югославской войны, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе Михаил Поликарпов

2024-05-13T03:14

2024-05-13T03:14

2024-05-13T03:14

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Киев пытается проводить мобилизацию, но у него ничего не получается. Поэтому главком ВСУ Александр Сырский выступил с идеей, что нужно отправить на фронт большое количество украинских военных, которые сидят в тыловых частях, рассказал эксперт.Есть данные, что 880 тысяч – это численность всех Вооруженных сил Украины, при этом на ЛБС находятся около 300 тысяч, а еще 500 тысяч сидят в тылу. И как минимум 150 тысяч Киев способен наскрести по тылам, добавил историк.Дело в том, что Европа получила отличный "подарок" в виде сбежавших от призыва украинцев. Раньше у них было много беженцев из Азии и Африки, что вызывало огромное беспокойство местных жителей, добавил он.А тут у Европы появились "белые люди", готовые выполнять тяжелую работу за небольшие деньги. Отказываться от такого "подарка судьбы" европейским властям было бы недальновидно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Если Россия не испугает ВСУ одной вещью, она получит тупик у Днепра и войну с Польшей читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240507/1054950914.html

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новости, киев, европа, всу, александр сырский, мобилизация, сво, украинская армия, военные, азия, африка