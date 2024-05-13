Эксперт раскрыл, сколько на фронте солдат ВСУ и будет ли Европа возвращать на Украину "ухилянтов" - 13.05.2024 Украина.ру
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Эксперт раскрыл, сколько на фронте солдат ВСУ и будет ли Европа возвращать на Украину "ухилянтов"
Эксперт раскрыл, сколько на фронте солдат ВСУ и будет ли Европа возвращать на Украину "ухилянтов" - 13.05.2024 Украина.ру
Эксперт раскрыл, сколько на фронте солдат ВСУ и будет ли Европа возвращать на Украину "ухилянтов"
Сейчас Киев уже не сможет призвать на фронт полмиллиона украинцев. При этом Европа не собирается массово депортировать уклонистов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, участник Югославской войны, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе Михаил Поликарпов
2024-05-13T03:14
2024-05-13T03:14
новости
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европа
всу
александр сырский
мобилизация
сво
украинская армия
военные
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Киев пытается проводить мобилизацию, но у него ничего не получается. Поэтому главком ВСУ Александр Сырский выступил с идеей, что нужно отправить на фронт большое количество украинских военных, которые сидят в тыловых частях, рассказал эксперт.Есть данные, что 880 тысяч – это численность всех Вооруженных сил Украины, при этом на ЛБС находятся около 300 тысяч, а еще 500 тысяч сидят в тылу. И как минимум 150 тысяч Киев способен наскрести по тылам, добавил историк.Дело в том, что Европа получила отличный "подарок" в виде сбежавших от призыва украинцев. Раньше у них было много беженцев из Азии и Африки, что вызывало огромное беспокойство местных жителей, добавил он.А тут у Европы появились "белые люди", готовые выполнять тяжелую работу за небольшие деньги. Отказываться от такого "подарка судьбы" европейским властям было бы недальновидно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Если Россия не испугает ВСУ одной вещью, она получит тупик у Днепра и войну с Польшей читайте на сайте Украина.ру
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новости, киев, европа, всу, александр сырский, мобилизация, сво, украинская армия, военные, азия, африка
Новости, Киев, Европа, ВСУ, Александр Сырский, мобилизация, СВО, украинская армия, военные, Азия, Африка

Эксперт раскрыл, сколько на фронте солдат ВСУ и будет ли Европа возвращать на Украину "ухилянтов"

03:14 13.05.2024
 
© AP / Efrem LukatskyУкраина отряд терробороны учения территориальная оборона
Украина отряд терробороны учения территориальная оборона - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Сейчас Киев уже не сможет призвать на фронт полмиллиона украинцев. При этом Европа не собирается массово депортировать уклонистов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, участник Югославской войны, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе Михаил Поликарпов
Киев пытается проводить мобилизацию, но у него ничего не получается. Поэтому главком ВСУ Александр Сырский выступил с идеей, что нужно отправить на фронт большое количество украинских военных, которые сидят в тыловых частях, рассказал эксперт.
Есть данные, что 880 тысяч – это численность всех Вооруженных сил Украины, при этом на ЛБС находятся около 300 тысяч, а еще 500 тысяч сидят в тылу. И как минимум 150 тысяч Киев способен наскрести по тылам, добавил историк.

"Понятно, что полмиллиона человек Киев сейчас призвать не может. Призыв там очень непопулярен. Я не думаю, что Европа их (украинских уклонистов. - Ред.) будет массово депортировать", - подчеркнул Поликарпов.

Дело в том, что Европа получила отличный "подарок" в виде сбежавших от призыва украинцев. Раньше у них было много беженцев из Азии и Африки, что вызывало огромное беспокойство местных жителей, добавил он.
А тут у Европы появились "белые люди", готовые выполнять тяжелую работу за небольшие деньги. Отказываться от такого "подарка судьбы" европейским властям было бы недальновидно, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Если Россия не испугает ВСУ одной вещью, она получит тупик у Днепра и войну с Польшей читайте на сайте Украина.ру
Евгений Белаш - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
7 мая, 15:00
Евгений Белаш: Пока Запад истерил, Россия устроила ВСУ "Хиросиму" без ядерного оружия и прорыва к КиевуХиросима и Нагасаки наглядно показали мощь ядерного оружия против японских городов с преимущественно легкими зданиями. Однако уже в Хиросиме при взрыве заряда в 15 килотонн некоторые люди выжили в нескольких сотнях метров от эпицентра.
 
НовостиКиевЕвропаВСУАлександр СырскиймобилизацияСВОукраинская армиявоенныеАзияАфрика
 
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