Эксперт раскрыл, сколько на фронте солдат ВСУ и будет ли Европа возвращать на Украину "ухилянтов"
© AP / Efrem LukatskyУкраина отряд терробороны учения территориальная оборона
© AP / Efrem Lukatsky
Сейчас Киев уже не сможет призвать на фронт полмиллиона украинцев. При этом Европа не собирается массово депортировать уклонистов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, участник Югославской войны, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе Михаил Поликарпов
Киев пытается проводить мобилизацию, но у него ничего не получается. Поэтому главком ВСУ Александр Сырский выступил с идеей, что нужно отправить на фронт большое количество украинских военных, которые сидят в тыловых частях, рассказал эксперт.
Есть данные, что 880 тысяч – это численность всех Вооруженных сил Украины, при этом на ЛБС находятся около 300 тысяч, а еще 500 тысяч сидят в тылу. И как минимум 150 тысяч Киев способен наскрести по тылам, добавил историк.
"Понятно, что полмиллиона человек Киев сейчас призвать не может. Призыв там очень непопулярен. Я не думаю, что Европа их (украинских уклонистов. - Ред.) будет массово депортировать", - подчеркнул Поликарпов.
Дело в том, что Европа получила отличный "подарок" в виде сбежавших от призыва украинцев. Раньше у них было много беженцев из Азии и Африки, что вызывало огромное беспокойство местных жителей, добавил он.
А тут у Европы появились "белые люди", готовые выполнять тяжелую работу за небольшие деньги. Отказываться от такого "подарка судьбы" европейским властям было бы недальновидно, заключил собеседник издания.
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