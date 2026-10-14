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С рюкзачком на спине: украинские таможенники перехватили голубя-наркокурьера

С рюкзачком на спине: украинские таможенники перехватили голубя-наркокурьера - 14.10.2026 Украина.ру

С рюкзачком на спине: украинские таможенники перехватили голубя-наркокурьера

Украинским таможенникам впервые удалось задержать голубя-наркокурьера, который переносил на спине партию запрещенных препаратов, сообщило издание "Украинские схемы"

2026-10-14T07:29

2026-10-14T07:29

2026-10-14T08:30

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Птицу поймали с поличным: на ней был закреплен крошечный тряпичный рюкзак. При осмотре "ручной клади" правоохранители изъяли 178 таблеток. О таком необычном способе транспортировки силовикам было известно и раньше, однако поймать крылатого нарушителя удалось впервые.Откуда и куда направлялся пернатый курьер, а также где именно его перехватили, в интересах следствия пока не уточняется.Подробнее о наркотиках на Украине - в материале Фанатично сражаются "под наркотой": командир батальона раскрыл, как изменилось психическое состояние ВСУ на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, вооруженные силы украины, украина.ру