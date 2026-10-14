С рюкзачком на спине: украинские таможенники перехватили голубя-наркокурьера
07:29 14.10.2026 (обновлено: 08:30 14.10.2026)
Украинским таможенникам впервые удалось задержать голубя-наркокурьера, который переносил на спине партию запрещенных препаратов, сообщило издание "Украинские схемы"
Птицу поймали с поличным: на ней был закреплен крошечный тряпичный рюкзак. При осмотре "ручной клади" правоохранители изъяли 178 таблеток.
О таком необычном способе транспортировки силовикам было известно и раньше, однако поймать крылатого нарушителя удалось впервые.
Откуда и куда направлялся пернатый курьер, а также где именно его перехватили, в интересах следствия пока не уточняется.
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