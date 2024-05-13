https://ukraina.ru/20240513/1054968333.html
Военный историк объяснил, почему Москва не наносит по Украине ядерные удары
Военный историк объяснил, почему Москва не наносит по Украине ядерные удары - 13.05.2024 Украина.ру
Военный историк объяснил, почему Москва не наносит по Украине ядерные удары
Несмотря на истеричные требования отдельных обывателей о немедленных ядерных ударах по Украине, Армия России этого не делает. И объяснение тому демографическое. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк Евгений Белаш
2024-05-13T05:45
2024-05-13T05:45
2024-05-13T05:45
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При этом, уточнил Белаш, современное высокоточное оружие вроде "Кинжалов", "Краснополей" и "Ланцетов" эффективнее тактического ядерного. Что делают указанные модели с западными "Абрамсами” и “Леопардами” - можно вживую увидеть на Поклонной горе, резюмировал эксперт.ИНТЕРВЬЮ ЕВГЕНИЙ БЕЛАШ: Пока Запад истерил, Россия устроила ВСУ "Хиросиму" без ядерного оружия и прорыва к КиевуПо данным украинской службы статистики на 2013 год в стране проживало порядка 45,5 миллионов человек. В 2019-м власти Украины провели электронную перепись населения и насчитали 37,3 миллионов человек. Это без жителей Донбасса, их в расчет не брали.Согласно подсчетам аналитического центра "Украинский институт будущего", после начала СВО украинцы массово стали уезжать из страны, и численность населения Украины сократилась с 37,6 до 29 миллионов человек. Это данные на 2023 год.Если эти оценки верны, то за 10 лет после Майдана Украина потеряла примерно 36% своего населения - около 16,5 млн человек - и тенденция сохраняется.Все потери Украины за 10 лет: территории и населениеРанее в интервью изданию Украина.ру офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник заявил, что Москва должна развеять уверенность американцев в том, что русские не нажмут на красную кнопку."Мое мнение такое. Если мы хотим этого не допустить, надо сделать из ВСУ десятимегатонный пример. И сказать им: "Ребята, прекратите. Вы будете следующими". Иначе они не поймут", - сказал Крапивник, уточнив, что простые слова американское правительство не понимает и продолжает убеждать свое население, что волноваться не стоит."Не волнуйтесь, вы умрете мгновенно": эксперт о том, почему в США верят, что русские не нажмут кнопкуДиректор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин также в интервью изданию Украина.ру уточнил, что пока речи о применении ядерного оружия не идет, в противном случае можно было бы сказать, что "развитие событий приобрело для России опасную форму", и это были бы уже не учения. А пока речь идет только о демонстрации потенциала России.Алексей Подберезкин об учении с тактическим ядерным оружием: Франция узнает, что Россия возьмет ОдессуВ понедельник, 6 мая, Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что лидер страны Владимир Путин отдал приказ провести внеплановые учения с применением нестратегического ядерного оружия.Известно, что в маневрах будут задействованы ракетные соединения Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-Морского флота.Депутат Госдумы Андрей Гурулев назвал решение о проведений учений крайне своевременным, а замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев связал учения Генштаба РФ с поведением западных лидеров в последнее время и их заявлениями о намерении отправить войска на территорию Украины."Исчерпывающе об этом сказано в сообщении Минобороны. Речь идет о заявлении господина Макрона, британских представителей. К ним добавились и представители Сената США, которые говорили о готовности и намерении направить вооруженные контингенты на Украину. Фактически выставлять солдат НАТО перед российскими военными. Это новый виток эскалации напряженности, беспрецедентный, он требует особого внимания и принятия особых мер", - уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.С земли, воды и воздуха. Путин поручил провести учения по применению ядерного оружия"Требуются особые меры": Кремль объяснил ракетные учения в РФ угрозами ЗападаНа прошедшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон пообещал отправить французские войске на Украину, если Россия прорвет линию фронта на Украине. О возможности вторжении войск стран НАТО на Украину, чтобы воевать с Россией, говорили также отдельные политики в Польше и Прибалтике, а чуть раньше министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием."Красные линии" НАТО: безответственный трёп и стратегический тупик Запада"Домакронились и докэмеронились". Россия делает Западу очередное предупреждение
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новости, москва, россия, ядерное оружие, удары, украина, население, историк, украина.ру
Военный историк объяснил, почему Москва не наносит по Украине ядерные удары
Несмотря на истеричные требования отдельных обывателей о немедленных ядерных ударах по Украине, Армия России этого не делает. И объяснение тому демографическое. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк Евгений Белаш
"Население Украины за годы независимости уже уменьшилось гораздо сильнее за счет эмиграции и падения рождаемости, чем [могло бы] даже после массированных ядерных ударов. Например, по рассекреченным документам периода холодной войны, потери Венгрии после 62 ядерных ударов общей мощностью более 11 мегатонн оценивались в 625 тысяч убитыми и умершими от лучевой болезни. По планам гражданской обороны Литовской ССР ожидалось 87 ядерных ударов общей мощностью до 11 мегатонн. Из примерно 3,5 миллиона населения республики потери могли достичь два миллиона", - отметил историк.
При этом, уточнил Белаш, современное высокоточное оружие вроде "Кинжалов", "Краснополей" и "Ланцетов" эффективнее тактического ядерного. Что делают указанные модели с западными "Абрамсами” и “Леопардами” - можно вживую увидеть на Поклонной горе, резюмировал эксперт.
По данным украинской службы статистики на 2013 год в стране проживало порядка 45,5 миллионов человек. В 2019-м власти Украины провели электронную перепись населения и насчитали 37,3 миллионов человек. Это без жителей Донбасса, их в расчет не брали.
Согласно подсчетам аналитического центра "Украинский институт будущего", после начала СВО украинцы массово стали уезжать из страны, и численность населения Украины сократилась с 37,6 до 29 миллионов человек. Это данные на 2023 год.
Если эти оценки верны, то за 10 лет после Майдана Украина потеряла примерно 36% своего населения - около 16,5 млн человек - и тенденция сохраняется.
Ранее в интервью изданию Украина.ру офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник заявил, что Москва должна развеять уверенность американцев в том, что русские не нажмут на красную кнопку.
"Мое мнение такое. Если мы хотим этого не допустить, надо сделать из ВСУ десятимегатонный пример. И сказать им: "Ребята, прекратите. Вы будете следующими". Иначе они не поймут", - сказал Крапивник, уточнив, что простые слова американское правительство не понимает и продолжает убеждать свое население, что волноваться не стоит.
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин также в интервью изданию Украина.ру уточнил, что пока речи о применении ядерного оружия не идет, в противном случае можно было бы сказать, что "развитие событий приобрело для России опасную форму", и это были бы уже не учения. А пока речь идет только о демонстрации потенциала России.
В понедельник, 6 мая, Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что лидер страны Владимир Путин отдал приказ провести внеплановые учения с применением нестратегического ядерного оружия.
Известно, что в маневрах будут задействованы ракетные соединения Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-Морского флота.
Депутат Госдумы Андрей Гурулев назвал решение о проведений учений крайне своевременным, а замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев связал учения Генштаба РФ с поведением западных лидеров в последнее время и их заявлениями о намерении отправить войска на территорию Украины.
"Исчерпывающе об этом сказано в сообщении Минобороны. Речь идет о заявлении господина Макрона, британских представителей. К ним добавились и представители Сената США, которые говорили о готовности и намерении направить вооруженные контингенты на Украину. Фактически выставлять солдат НАТО перед российскими военными. Это новый виток эскалации напряженности, беспрецедентный, он требует особого внимания и принятия особых мер", - уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На прошедшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон пообещал отправить французские войске на Украину, если Россия прорвет линию фронта на Украине. О возможности вторжении войск стран НАТО на Украину, чтобы воевать с Россией, говорили также отдельные политики в Польше и Прибалтике, а чуть раньше министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.