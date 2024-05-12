Положил семь из десяти: секреты работы операторов FPV-дронов. Спецрепортаж с линии фронта - 12.05.2024 Украина.ру
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Положил семь из десяти: секреты работы операторов FPV-дронов. Спецрепортаж с линии фронта
Положил семь из десяти: секреты работы операторов FPV-дронов. Спецрепортаж с линии фронта - 12.05.2024 Украина.ру
Положил семь из десяти: секреты работы операторов FPV-дронов. Спецрепортаж с линии фронта
Военкор Украина.ру Фёдор Громов вместе с операторами ударных беспилотников 110-й Отдельной Гвардейской мотострелковой бригады побывал на боевых позициях и узнал, как проходит современная битва дронов. Подробности - в нашем спецрепортаже.
2024-05-12T16:44
2024-05-12T16:44
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Положил семь из десяти: секреты работы операторов FPV-дронов. Спецрепортаж с линии фронта

16:44 12.05.2024
 
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Военкор Украина.ру Фёдор Громов вместе с операторами ударных беспилотников 110-й Отдельной Гвардейской мотострелковой бригады побывал на боевых позициях и узнал, как проходит современная битва дронов. Подробности - в нашем спецрепортаже.
 
 
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