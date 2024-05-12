https://ukraina.ru/20240512/1055017320.html

Трагедия в Белгороде, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 12 мая

Трагедия в Белгороде, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 12 мая - 12.05.2024 Украина.ру

Трагедия в Белгороде, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 12 мая

В результате удара ВСУ по Белгороду обрушился подъезд жилого дома. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-05-12T13:00

2024-05-12T13:00

2024-05-12T13:00

хроники

эксклюзив

белгород

вооруженные силы украины

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В 11:34 российский военкор Александр Коц сообщил об обрушении подъезда жилого дома в Белгороде в результате украинского обстрела."В Белгороде обрушен подъезд многоэтажки в результате обстрела противника. Под завалами могут находиться люди", - отметил Коц.Телеграм-канал "Жесть Белгород" опубликовал видео с места событий. Другой местный телеграм-канал - "Радар Белгород" - обнародовал видео прилёта в здание.За 15 до этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил граждан о ракетной опасности."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - писал он в своём телеграм-канале в 11:19.Позднее он также рассказал об обрушении подъезда дома."Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж. Выехал на место. Все подробности позже", - отметил Гладков в 11:48, выложив видео с места событий.На месте обрушения работают пожарные и спасатели, в частности, специалисты разбирают завалы. Над обрушившимся подъездом "висит" чердачный этаж.Телеграм-канал Baza в 11:54 назвал приблизительные данные по погибшим в результате украинского удара."При обрушении дома в Белгороде погибли как минимум 4 человека, 21 человек пострадал. По предварительным данным, снаряд, разрушивший дом, был выпущен из РСЗО "Ольха", - указывалось в публикации.По информации первого спикера парламента Новороссии Олега Царёва, под завалами находятся 15 человек.Позднее в комментарии РИА Новости представитель экстренных служб сообщил о девяти пострадавших в результате обрушения подъезда в Белгороде."Девять человек пострадали при обрушении подъезда в Белгороде", - рассказал собеседник агентства.Также пресс-служба МЧС сообщила о количестве спасённых людей."Спасатели МЧС России проводят поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде. На данный момент удалось спасти 12 человек, среди которых два ребенка. Дальнейшая информация уточняется", - указывалось в сообщении.В 12:35 стало известно об обрушении крыши над рухнувшим подъездом."У обрушившегося дома в Белгороде рухнула крыша — спасателей накрыло обломками. На завалах было много людей, выжили ли они — не известно", - написал телеграм-канал Readovka.Канал опубликовал видео с места событий.В 12:36 Минобороны РФ в своём телеграм-канале опубликовало официальную версию произошедшего."Около 11:40 по московскому времени киевским режимом совершена террористическая атака по жилым кварталам города Белгорода с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Ольха" и RM-70 "Вампир". В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха". Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У" повреждён жилой дом в городе Белгород", - указывалось в сообщении.На месте трагедии работают спасатели.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 31 удар по этому региону России.На донецком направлении ВСУ осуществили 10 обстрелов, на горловском направлении — 21 обстрел, выпустив в общей сложности 85 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели 5 гражданских лиц, также ранения получили 13 гражданских лиц, в т.ч. девочка 2012 года рождения. Огнём ВСУ были повреждены 7 жилых домостроений, 2 автомобиля и 3 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка в общей сложности 12 снарядов калибром 155 мм и один БпЛА-камикадзе, по Никитовскому району Горловки — 2 кассетных снаряда калибром 155 мм."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 12 мая по состоянию на 09:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: г. Донецк (Петровский район) - в результате атаки БпЛА-камикадзе на остановке "ЦГБ № 14" по ул. Петровского ранен мужчина 1982 года рождения", - сообщило Представительство ДНР в СЦКК.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера ВСУ выпустили по этому региону России 22 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 22 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Князе-Григоровка — 3; Малая Лепетиха — 4; Каховка — 3; Горностаевка — 5; Новая Каховка — 4; Голая Пристань — 3", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Новая Каховка, Таврийск, Князе-Григоровка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.По информации Администрации Горностаевского муниципального округа, за прошедшие сутки ВСУ нанесли по округу 45 ударов."Обстрелам подверглись Каиры, Заводовка и Горностаевка. Зафиксировано 3 атаки дронами по Каирам и Горностаевке", - отмечалось в сообщении.Пострадавших среди мирного населения в результате обстрелов нет.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240512/1055015908.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, белгород, вооруженные силы украины