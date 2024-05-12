Китайцы – жёсткие переговорщики. Почему КНР сразу говорит "нет", а потом начинает уступать – Ищенко - 12.05.2024 Украина.ру
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Китайцы – жёсткие переговорщики. Почему КНР сразу говорит "нет", а потом начинает уступать – Ищенко
Китайцы – жёсткие переговорщики. Почему КНР сразу говорит "нет", а потом начинает уступать – Ищенко - 12.05.2024 Украина.ру
Китайцы – жёсткие переговорщики. Почему КНР сразу говорит "нет", а потом начинает уступать – Ищенко
Отношения России, Китая, США и Европы остаются достаточно сложными. Отказ Запада от российских энергоресурсов мощно ударил по европейской экономике, которой всё сложнее конкурировать с китайской и американской.
2024-05-12T12:56
2024-05-12T12:56
видео
политика
россия
европа
ростислав ищенко
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Пекин же не хочет терять европейский рынок сбыта. К этому добавляется политическое давление Вашингтона и Брюсселя на КНР по украинскому вопросу.Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру помог разобраться в хитросплетениях большой политики и объяснил, почему для России выгодно сохранение торговли Китая и Европы.
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видео, политика, россия, европа, ростислав ищенко, видео
Видео, политика, Россия, Европа, Ростислав Ищенко

Китайцы – жёсткие переговорщики. Почему КНР сразу говорит "нет", а потом начинает уступать – Ищенко

12:56 12.05.2024
 
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Отношения России, Китая, США и Европы остаются достаточно сложными. Отказ Запада от российских энергоресурсов мощно ударил по европейской экономике, которой всё сложнее конкурировать с китайской и американской.
Пекин же не хочет терять европейский рынок сбыта. К этому добавляется политическое давление Вашингтона и Брюсселя на КНР по украинскому вопросу.

Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру помог разобраться в хитросплетениях большой политики и объяснил, почему для России выгодно сохранение торговли Китая и Европы.
 
ВидеополитикаРоссияЕвропаРостислав Ищенко
 
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