https://ukraina.ru/20240512/1055017235.html
Китайцы – жёсткие переговорщики. Почему КНР сразу говорит "нет", а потом начинает уступать – Ищенко
Китайцы – жёсткие переговорщики. Почему КНР сразу говорит "нет", а потом начинает уступать – Ищенко - 12.05.2024 Украина.ру
Китайцы – жёсткие переговорщики. Почему КНР сразу говорит "нет", а потом начинает уступать – Ищенко
Отношения России, Китая, США и Европы остаются достаточно сложными. Отказ Запада от российских энергоресурсов мощно ударил по европейской экономике, которой всё сложнее конкурировать с китайской и американской.
2024-05-12T12:56
2024-05-12T12:56
2024-05-12T12:56
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ростислав ищенко
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Пекин же не хочет терять европейский рынок сбыта. К этому добавляется политическое давление Вашингтона и Брюсселя на КНР по украинскому вопросу.Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру помог разобраться в хитросплетениях большой политики и объяснил, почему для России выгодно сохранение торговли Китая и Европы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, политика, россия, европа, ростислав ищенко, видео
Видео, политика, Россия, Европа, Ростислав Ищенко
Китайцы – жёсткие переговорщики. Почему КНР сразу говорит "нет", а потом начинает уступать – Ищенко
Отношения России, Китая, США и Европы остаются достаточно сложными. Отказ Запада от российских энергоресурсов мощно ударил по европейской экономике, которой всё сложнее конкурировать с китайской и американской.
Пекин же не хочет терять европейский рынок сбыта. К этому добавляется политическое давление Вашингтона и Брюсселя на КНР по украинскому вопросу.
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру
помог разобраться в хитросплетениях большой политики и объяснил, почему для России выгодно сохранение торговли Китая и Европы.