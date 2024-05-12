https://ukraina.ru/20240512/1055017235.html

Китайцы – жёсткие переговорщики. Почему КНР сразу говорит "нет", а потом начинает уступать – Ищенко

Китайцы – жёсткие переговорщики. Почему КНР сразу говорит "нет", а потом начинает уступать – Ищенко - 12.05.2024 Украина.ру

Китайцы – жёсткие переговорщики. Почему КНР сразу говорит "нет", а потом начинает уступать – Ищенко

Отношения России, Китая, США и Европы остаются достаточно сложными. Отказ Запада от российских энергоресурсов мощно ударил по европейской экономике, которой всё сложнее конкурировать с китайской и американской.

2024-05-12T12:56

2024-05-12T12:56

2024-05-12T12:56

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Пекин же не хочет терять европейский рынок сбыта. К этому добавляется политическое давление Вашингтона и Брюсселя на КНР по украинскому вопросу.Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру помог разобраться в хитросплетениях большой политики и объяснил, почему для России выгодно сохранение торговли Китая и Европы.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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