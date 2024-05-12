Белгород под ударом: ВСУ обстреляли жилой квартал, многоэтажка частично разрушена
12:15 12.05.2024 (обновлено: 12:53 12.05.2024)
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
До 20 человек находятся под завалами рухнувшей секции десятиэтажного жома в Белгороде. Город подвергся ракетной атаке, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Подъезд дома в Белгороде обрушился в результате прямого попадания снаряда. Сейчас известно о пяти погибших.
На улице Щорса, где находится дом, работают спасатели. Несколько человек удалось извлечь из-под завалов.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
Российская армия начала активные наступательные действия в приграничных районах Харьковской области. Ракетным и бомбовым ударам подвергаются места дислокации техники и личного состава ВСУ. В ответ противник нарастил обстрелы жилых районов Белгородской области.