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Белгород под ударом: ВСУ обстреляли жилой квартал, многоэтажка частично разрушена

Белгород под ударом: ВСУ обстреляли жилой квартал, многоэтажка частично разрушена - 12.05.2024 Украина.ру

Белгород под ударом: ВСУ обстреляли жилой квартал, многоэтажка частично разрушена

До 20 человек находятся под завалами рухнувшей секции десятиэтажного жома в Белгороде. Город подвергся ракетной атаке, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

2024-05-12T12:15

2024-05-12T12:15

2024-05-12T12:53

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Подъезд дома в Белгороде обрушился в результате прямого попадания снаряда. Сейчас известно о пяти погибших.На улице Щорса, где находится дом, работают спасатели. Несколько человек удалось извлечь из-под завалов.Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт".Российская армия начала активные наступательные действия в приграничных районах Харьковской области. Ракетным и бомбовым ударам подвергаются места дислокации техники и личного состава ВСУ. В ответ противник нарастил обстрелы жилых районов Белгородской области.

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новости, белгород, харьковская область, вооруженные силы украины