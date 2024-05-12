Белгород под ударом: ВСУ обстреляли жилой квартал, многоэтажка частично разрушена - 12.05.2024 Украина.ру
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Белгород под ударом: ВСУ обстреляли жилой квартал, многоэтажка частично разрушена
Белгород под ударом: ВСУ обстреляли жилой квартал, многоэтажка частично разрушена - 12.05.2024 Украина.ру
Белгород под ударом: ВСУ обстреляли жилой квартал, многоэтажка частично разрушена
До 20 человек находятся под завалами рухнувшей секции десятиэтажного жома в Белгороде. Город подвергся ракетной атаке, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
2024-05-12T12:15
2024-05-12T12:53
новости
белгород
харьковская область
вооруженные силы украины
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Подъезд дома в Белгороде обрушился в результате прямого попадания снаряда. Сейчас известно о пяти погибших.На улице Щорса, где находится дом, работают спасатели. Несколько человек удалось извлечь из-под завалов.Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт".Российская армия начала активные наступательные действия в приграничных районах Харьковской области. Ракетным и бомбовым ударам подвергаются места дислокации техники и личного состава ВСУ. В ответ противник нарастил обстрелы жилых районов Белгородской области.
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новости, белгород, харьковская область, вооруженные силы украины
Новости, Белгород, Харьковская область, Вооруженные силы Украины

Белгород под ударом: ВСУ обстреляли жилой квартал, многоэтажка частично разрушена

12:15 12.05.2024 (обновлено: 12:53 12.05.2024)
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
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До 20 человек находятся под завалами рухнувшей секции десятиэтажного жома в Белгороде. Город подвергся ракетной атаке, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Подъезд дома в Белгороде обрушился в результате прямого попадания снаряда. Сейчас известно о пяти погибших.
На улице Щорса, где находится дом, работают спасатели. Несколько человек удалось извлечь из-под завалов.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
Российская армия начала активные наступательные действия в приграничных районах Харьковской области. Ракетным и бомбовым ударам подвергаются места дислокации техники и личного состава ВСУ. В ответ противник нарастил обстрелы жилых районов Белгородской области.
 
НовостиБелгородХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
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Заголовок открываемого материала
13:32В Белгороде продолжается разбор завалов после ракетного удара ВСУ по жилому дому
13:00Трагедия в Белгороде, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 12 мая
12:56Китайцы – жёсткие переговорщики. Почему КНР сразу говорит "нет", а потом начинает уступать – Ищенко
12:15Белгород под ударом: ВСУ обстреляли жилой квартал, многоэтажка частично разрушена
11:41Снова в армию: безногий ветеран ВСУ получил повестку вместе с коммунальными платежами
10:50"Щетинится как ёж": Рогов описал поведение Макрона строчкой из песни Высоцкого
10:11Британская газета назвала сроки поставок F-16 на Украину
09:50Ночные атаки, гримасы мобилизации. Главное на Украине на утро 12 мая
09:36За полтора часа три "Камаза" с грузом 200: подполье Харькова сообщило о потерях ВСУ
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