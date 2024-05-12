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Снова в армию: безногий ветеран ВСУ получил повестку вместе с коммунальными платежами

Снова в армию: безногий ветеран ВСУ получил повестку вместе с коммунальными платежами - 12.05.2024 Украина.ру

Снова в армию: безногий ветеран ВСУ получил повестку вместе с коммунальными платежами

Деснянский ТЦК в Киеве ждет ветерана ВСУ Олега Симороза, несмотря на полученную им инвалидность. Повестку прикрепили к квитанции за коммунальные услуги, сообщают украинские СМИ

2024-05-12T11:41

2024-05-12T11:41

2024-05-12T11:41

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В результате ранения Симороз лишился обеих ног, а после этого ему пришлось долго доказывать свою неспособность нести военную службу.Сейчас он находится в США, где проходит курс протезирования.Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате.Ранее житель Днепра (Днепропетровска) получил год условно из-за видео в соцсетях.В решении суда говорится, что мужчина выложил в соцсети минимум 10 эпизодов видео, на которых представители местных военкоматов вручают повестки.Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.

https://ukraina.ru/20240509/1054883693.html

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новости, украина, киев, сша, владимир зеленский, всу