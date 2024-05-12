Снова в армию: безногий ветеран ВСУ получил повестку вместе с коммунальными платежами - 12.05.2024 Украина.ру
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Снова в армию: безногий ветеран ВСУ получил повестку вместе с коммунальными платежами
Снова в армию: безногий ветеран ВСУ получил повестку вместе с коммунальными платежами - 12.05.2024 Украина.ру
Снова в армию: безногий ветеран ВСУ получил повестку вместе с коммунальными платежами
Деснянский ТЦК в Киеве ждет ветерана ВСУ Олега Симороза, несмотря на полученную им инвалидность. Повестку прикрепили к квитанции за коммунальные услуги, сообщают украинские СМИ
2024-05-12T11:41
2024-05-12T11:41
новости
украина
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В результате ранения Симороз лишился обеих ног, а после этого ему пришлось долго доказывать свою неспособность нести военную службу.Сейчас он находится в США, где проходит курс протезирования.Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате.Ранее житель Днепра (Днепропетровска) получил год условно из-за видео в соцсетях.В решении суда говорится, что мужчина выложил в соцсети минимум 10 эпизодов видео, на которых представители местных военкоматов вручают повестки.Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.
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Новости, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, ВСУ

Снова в армию: безногий ветеран ВСУ получил повестку вместе с коммунальными платежами

11:41 12.05.2024
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© AP / Efrem Lukatsky
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Деснянский ТЦК в Киеве ждет ветерана ВСУ Олега Симороза, несмотря на полученную им инвалидность. Повестку прикрепили к квитанции за коммунальные услуги, сообщают украинские СМИ
В результате ранения Симороз лишился обеих ног, а после этого ему пришлось долго доказывать свою неспособность нести военную службу.
"Мое дело разрослось на хороший том различных военных документов. И это несмотря на то, что я полгода ходил туда как на работу и есть штамп в моем военном билете об исключении с военного учета", - жалуется экс-военнослужащий ВСУ.
Сейчас он находится в США, где проходит курс протезирования.
Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате.
Ранее житель Днепра (Днепропетровска) получил год условно из-за видео в соцсетях.В решении суда говорится, что мужчина выложил в соцсети минимум 10 эпизодов видео, на которых представители местных военкоматов вручают повестки.
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Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.
 
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