"Щетинится как ёж": Рогов описал поведение Макрона строчкой из песни Высоцкого
10:50 12.05.2024 (обновлено: 10:51 12.05.2024)
© РИА Новости . Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Франции Э. Макрон представил свою предвыборную программу
Мысли о России заставляют президента Франции Эммануэля Макрона щетиниться как ежа. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов
Ранее Макрон заявил, что что "не считает правильным" исключать отправку французских военных в Украину, но выразил надежду, что этого не потребуется.
"Вспоминается строчка из песни Высоцкого: "он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж". Это про Макрона. То он собирается воевать с Россией, то твердит всем о миротворческой миссии Франции", - считает Рогов.
На минувшей неделе в Минобороны РФ сообщили, что Владимир Путин отдал приказ провести учения с применением тактического ядерного оружия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что маневры были спровоцированы угрозами Макрона и главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, который заявил о праве Киева наносить удары западным оружием вглубь российской территории.
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