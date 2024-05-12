"Щетинится как ёж": Рогов описал поведение Макрона строчкой из песни Высоцкого

Денис Селезнев: Россия превратила бригаду ВСУ в восемь батальонов, чтобы угомонить Запад без Дня Победы Украина и Запад отчасти продемонстрировали, с кем воевали наши предки. До концлагерей и газовых камер они пока не дошли. Именно потому, что очень боятся мощной российской армии и российского ядерного оружия, считает военно-политический обозреватель Денис Селезнев