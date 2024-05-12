"Щетинится как ёж": Рогов описал поведение Макрона строчкой из песни Высоцкого - 12.05.2024 Украина.ру
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"Щетинится как ёж": Рогов описал поведение Макрона строчкой из песни Высоцкого
"Щетинится как ёж": Рогов описал поведение Макрона строчкой из песни Высоцкого - 12.05.2024 Украина.ру
"Щетинится как ёж": Рогов описал поведение Макрона строчкой из песни Высоцкого
Мысли о России заставляют президента Франции Эммануэля Макрона щетиниться как ежа. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов
2024-05-12T10:50
2024-05-12T10:51
новости
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эммануэль макрон
владимир рогов
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Ранее Макрон заявил, что что "не считает правильным" исключать отправку французских военных в Украину, но выразил надежду, что этого не потребуется.На минувшей неделе в Минобороны РФ сообщили, что Владимир Путин отдал приказ провести учения с применением тактического ядерного оружия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что маневры были спровоцированы угрозами Макрона и главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, который заявил о праве Киева наносить удары западным оружием вглубь российской территории.
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новости, россия, франция, украина, эммануэль макрон, владимир рогов, общественная палата, мид
Новости, Россия, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Владимир Рогов, общественная палата, МИД

"Щетинится как ёж": Рогов описал поведение Макрона строчкой из песни Высоцкого

10:50 12.05.2024 (обновлено: 10:51 12.05.2024)
 
© РИА Новости . Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Франции Э. Макрон представил свою предвыборную программу
Кандидат в президенты Франции Э. Макрон представил свою предвыборную программу - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Мысли о России заставляют президента Франции Эммануэля Макрона щетиниться как ежа. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов
Ранее Макрон заявил, что что "не считает правильным" исключать отправку французских военных в Украину, но выразил надежду, что этого не потребуется.
"Вспоминается строчка из песни Высоцкого: "он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж". Это про Макрона. То он собирается воевать с Россией, то твердит всем о миротворческой миссии Франции", - считает Рогов.
На минувшей неделе в Минобороны РФ сообщили, что Владимир Путин отдал приказ провести учения с применением тактического ядерного оружия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что маневры были спровоцированы угрозами Макрона и главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, который заявил о праве Киева наносить удары западным оружием вглубь российской территории.
Вчера, 18:31
Денис Селезнев: Россия превратила бригаду ВСУ в восемь батальонов, чтобы угомонить Запад без Дня ПобедыУкраина и Запад отчасти продемонстрировали, с кем воевали наши предки. До концлагерей и газовых камер они пока не дошли. Именно потому, что очень боятся мощной российской армии и российского ядерного оружия, считает военно-политический обозреватель Денис Селезнев
 
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