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Британская газета назвала сроки поставок F-16 на Украину

Британская газета назвала сроки поставок F-16 на Украину - 12.05.2024 Украина.ру

Британская газета назвала сроки поставок F-16 на Украину

Несколько недель осталось до начала поставок первых истребителей F-16 на Украину. Об этом сообщила британская газета Standard со ссылкой на источники в военных кругах.

2024-05-12T10:11

2024-05-12T10:11

2024-05-12T10:11

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Какие именно страны передадут эти машины, в сообщении газеты не уточняется.Месяц назад стало известно, что самолеты F-16 для Украины будут базироваться в Румынии, а потом будут переправляться на украинские аэродромы. Запад продолжает повышать градус эскалации, считая, что Россия больше якобы ничем не ответит, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей ЛеонковРанее Москва заявила, что будет рассматривать любой самолет F-16 на Украине в качестве носителя ядерного оружия, вне зависимости от того, какое вооружение он несет. Потому что радар не покажет, несет ли истребитель ядерное оружие или не нет, рассказал аналитик.

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новости, украина, запад, румыния, f-16