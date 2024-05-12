Британская газета назвала сроки поставок F-16 на Украину - 12.05.2024 Украина.ру
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Британская газета назвала сроки поставок F-16 на Украину
Британская газета назвала сроки поставок F-16 на Украину - 12.05.2024 Украина.ру
Британская газета назвала сроки поставок F-16 на Украину
Несколько недель осталось до начала поставок первых истребителей F-16 на Украину. Об этом сообщила британская газета Standard со ссылкой на источники в военных кругах.
2024-05-12T10:11
2024-05-12T10:11
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украина
запад
румыния
f-16
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Какие именно страны передадут эти машины, в сообщении газеты не уточняется.Месяц назад стало известно, что самолеты F-16 для Украины будут базироваться в Румынии, а потом будут переправляться на украинские аэродромы. Запад продолжает повышать градус эскалации, считая, что Россия больше якобы ничем не ответит, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей ЛеонковРанее Москва заявила, что будет рассматривать любой самолет F-16 на Украине в качестве носителя ядерного оружия, вне зависимости от того, какое вооружение он несет. Потому что радар не покажет, несет ли истребитель ядерное оружие или не нет, рассказал аналитик.
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новости, украина, запад, румыния, f-16
Новости, Украина, Запад, Румыния, F-16

Британская газета назвала сроки поставок F-16 на Украину

10:11 12.05.2024
 
© CC0, PixabayF-16
F-16
© CC0, Pixabay
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Несколько недель осталось до начала поставок первых истребителей F-16 на Украину. Об этом сообщила британская газета Standard со ссылкой на источники в военных кругах.
Какие именно страны передадут эти машины, в сообщении газеты не уточняется.
"Первые истребители F-16, которые будут поставлены с Запада, прибудут на Украину в течение нескольких недель", - сообщает издание.
Месяц назад стало известно, что самолеты F-16 для Украины будут базироваться в Румынии, а потом будут переправляться на украинские аэродромы. Запад продолжает повышать градус эскалации, считая, что Россия больше якобы ничем не ответит, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Ранее Москва заявила, что будет рассматривать любой самолет F-16 на Украине в качестве носителя ядерного оружия, вне зависимости от того, какое вооружение он несет. Потому что радар не покажет, несет ли истребитель ядерное оружие или не нет, рассказал аналитик.
 
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