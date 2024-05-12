https://ukraina.ru/20240512/1055015711.html
За полтора часа три "Камаза" с грузом 200: подполье Харькова сообщило о потерях ВСУ
За полтора часа три "Камаза" с грузом 200: подполье Харькова сообщило о потерях ВСУ - 12.05.2024 Украина.ру
За полтора часа три "Камаза" с грузом 200: подполье Харькова сообщило о потерях ВСУ
Вечером 11 мая под удар российских войск попали месте скопления техники и дислокации ВСУ в Харькове, Чугуеве и Волчанске. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
2024-05-12T09:36
2024-05-12T09:36
2024-05-12T09:36
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Взрывы прозвучали в пригороде Харькова, в северном направлении, между населенными пунктами Циркуны и Русская Лозовая. Эхо от разрывов можно было услышать в центре Харькова. По словам информаторов, там находится большой пустырь и несколько лесопарковых зон, уже несколько месяцев туда не пускают гражданских. С этого пустыря машины РСЗО били в направлении Белгорода.В 22.40 прозвучал взрыв в Чугуеве. Туда отправились множество "скорых", четыре пожарных расчета. Агентура сообщает, что Чугуев – это центр снабжение войск, направляющихся на ротацию на Липцы, Волчанск и Изюмско-Купянское направление.Ночью под удар попали и части ВСУ в Волчанске.По его словам, за полтора часа три "Камаза" с грузом 200 выехали на запад, на Полтаву-Киев".В субботу, 11 мая, подразделения группы войск "Север" освободили населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетнёвка, Пыльное и Стрелече Харьковской области.
https://ukraina.ru/20240511/1055010784.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, харьков, чугуев, белгород, всу
За полтора часа три "Камаза" с грузом 200: подполье Харькова сообщило о потерях ВСУ
Вечером 11 мая под удар российских войск попали месте скопления техники и дислокации ВСУ в Харькове, Чугуеве и Волчанске. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
Взрывы прозвучали в пригороде Харькова, в северном направлении, между населенными пунктами Циркуны и Русская Лозовая. Эхо от разрывов можно было услышать в центре Харькова. По словам информаторов, там находится большой пустырь и несколько лесопарковых зон, уже несколько месяцев туда не пускают гражданских. С этого пустыря машины РСЗО били в направлении Белгорода.
В 22.40 прозвучал взрыв в Чугуеве. Туда отправились множество "скорых", четыре пожарных расчета. Агентура сообщает, что Чугуев – это центр снабжение войск, направляющихся на ротацию на Липцы, Волчанск и Изюмско-Купянское направление.
Ночью под удар попали и части ВСУ в Волчанске.
"Связи с самим городом нет, ВСУ глушит все, что возможно", - рассказал Сергей Лебедев.
По его словам, за полтора часа три "Камаза" с грузом 200 выехали на запад, на Полтаву-Киев".
В субботу, 11 мая, подразделения группы войск "Север" освободили населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетнёвка, Пыльное и Стрелече Харьковской области.