https://ukraina.ru/20240512/1055015038.html

"Игры кончились, СБУ постучит в двери каждому". Украинские эксперты о полицейском государстве

"Игры кончились, СБУ постучит в двери каждому". Украинские эксперты о полицейском государстве - 12.05.2024 Украина.ру

"Игры кончились, СБУ постучит в двери каждому". Украинские эксперты о полицейском государстве

На Украине думают, куда заведет такая "демократия", которая установлена при Зеленском, и ожидают полного погружения страны во тьму — и в переносном, и в буквальном смысле

2024-05-12T15:28

2024-05-12T15:28

2024-05-12T15:28

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россия

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соскин

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Последние удары ВС РФ еще более сократили энергетические возможности Украины (точнее, киевского режима), указывает экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Он уже не раз предостерегал сограждан, призывая готовиться к неизбежному общенациональному блэкауту.Ситуация действительно сложная. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна потеряла до восьми гигаватт энергогенерации, а на восстановление и ремонт более 800 поврежденных или уничтоженных объектов теплоснабжения потребуется миллиард долларов.Компания "Укрэнерго" сообщает о возможных отключениях света в вечерние часы на всей территории Украины из-за дефицита в энергосистеме. Поясняется, что повреждения получили тепло- и гидроэлектростанции в девяти областях, в частности, в центральном регионе.Это цветочки, ягодки впереди, предупреждает Соскин. По его мнению, генеральная цель ВС РФ – "это уничтожение всей теплоэнергетической системы, электрической генерации на Украине". Эксперт указал, что все средства для этого у России есть: ракеты и БПЛА производятся, изолировать РФ не удалось. Еще несколько таких ударов, и цель будет достигнута.По мнению Соскина, в Москве просчитали - "чтобы Украина рухнула как модель, чтобы рухнул режим Зеленского, необходимо, чтобы не вырабатывалась тепло- и электроэнергия, чтобы все города были обесточены большие… Они это сделают".Политолог предсказал, что к сентябрю эта задача будет выполнена. И тогда, по его словам, "ни суды не смогут заседать, ни прокуратура, ни СБУ, ни полиция — света не будет, ребята". Не смогут работать предприятия ВПК, а "все большие города превратятся в мертвые развалины".Экс-советник Кучмы призвал население готовиться к этому. Руководители режима думают, что они-то где-то пристроятся, а о чем думают миллионы украинцев? - задался вопросом Соскин. Эксперт подчеркнул, что Украина является просто расходным материалом в войне Запада с Россией, и раз украинцы не понимают, что происходит, или же они с происходящим согласны, то их судьба — погибнуть.Конечно, на самом деле очень многие в стране понимают, что происходит, многие не согласны с самоубийственным курсом Зеленского. Но они видят, что делают с понимающими и несогласными.Что там с демократией на территории, подконтрольной киевскому режиму? Полный порядок. Только — новый. И правила этого нового порядка кратко, но емко изложила киевская телеведущая Наталья Мосейчук.Комментируя этот пассаж провластной журналистки, известный украинский политолог Кость Бондаренко сделал вывод: под предлогом войны фактически строится полицейское государство."И этого никто не стесняется, об этом говорят открыто. То, что СБУ постучит в каждую дверь — знаете, это уже не просто угроза, это в принципе воспринимается абсолютно почему-то нормально человеком, которая должна быть на страже, все-таки, интересов общества, а не интересов… только государства. Потому что государство и общество — это не синонимы, иногда они являются и антонимами", - сказал политолог в эфире ютуб-канала "Дикий LIVE".По его словам, Украина движется семимильными шагами к тому, чтобы воспринимать государство и общество именно как антонимы.Тем временем настоящие хозяева нынешнего украинского государства уже не скрывают своих планов. И касаются эти планы не только Украины. Недавно генеральный директор связанного с властями США инвестфонда BlackRock Ларри Финк на специальной встрече Всемирного экономического форума в Эр-Рияде заявил, что в развитых странах больше выигрывают те, в которых население сокращается — они-де быстрее разовьют робототехнику, ИИ, "заменят людей машинами".Зачем вообще люди? Украинцам есть о чем задуматься.

https://ukraina.ru/20240509/1054972170.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, москва, соскин, владимир зеленский, леонид кучма, сбу, укрэнерго, впк