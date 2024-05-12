"Игры кончились, СБУ постучит в двери каждому". Украинские эксперты о полицейском государстве
На Украине думают, куда заведет такая "демократия", которая установлена при Зеленском, и ожидают полного погружения страны во тьму — и в переносном, и в буквальном смысле
Последние удары ВС РФ еще более сократили энергетические возможности Украины (точнее, киевского режима), указывает экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Он уже не раз предостерегал сограждан, призывая готовиться к неизбежному общенациональному блэкауту.
Ситуация действительно сложная. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна потеряла до восьми гигаватт энергогенерации, а на восстановление и ремонт более 800 поврежденных или уничтоженных объектов теплоснабжения потребуется миллиард долларов.
Компания "Укрэнерго" сообщает о возможных отключениях света в вечерние часы на всей территории Украины из-за дефицита в энергосистеме. Поясняется, что повреждения получили тепло- и гидроэлектростанции в девяти областях, в частности, в центральном регионе.
Это цветочки, ягодки впереди, предупреждает Соскин. По его мнению, генеральная цель ВС РФ – "это уничтожение всей теплоэнергетической системы, электрической генерации на Украине". Эксперт указал, что все средства для этого у России есть: ракеты и БПЛА производятся, изолировать РФ не удалось. Еще несколько таких ударов, и цель будет достигнута.
По мнению Соскина, в Москве просчитали - "чтобы Украина рухнула как модель, чтобы рухнул режим Зеленского, необходимо, чтобы не вырабатывалась тепло- и электроэнергия, чтобы все города были обесточены большие… Они это сделают".
Политолог предсказал, что к сентябрю эта задача будет выполнена. И тогда, по его словам, "ни суды не смогут заседать, ни прокуратура, ни СБУ, ни полиция — света не будет, ребята". Не смогут работать предприятия ВПК, а "все большие города превратятся в мертвые развалины".
Экс-советник Кучмы призвал население готовиться к этому. Руководители режима думают, что они-то где-то пристроятся, а о чем думают миллионы украинцев? - задался вопросом Соскин. Эксперт подчеркнул, что Украина является просто расходным материалом в войне Запада с Россией, и раз украинцы не понимают, что происходит, или же они с происходящим согласны, то их судьба — погибнуть.
Конечно, на самом деле очень многие в стране понимают, что происходит, многие не согласны с самоубийственным курсом Зеленского. Но они видят, что делают с понимающими и несогласными.
Что там с демократией на территории, подконтрольной киевскому режиму? Полный порядок. Только — новый. И правила этого нового порядка кратко, но емко изложила киевская телеведущая Наталья Мосейчук.
"Недолго песенка будет играть, потому что СБУ постучит в двери каждому. Игрушечный, букетно-шоколадный период на Украине заканчивается. Это не означает, что заканчивается демократия, у нас есть хорошие адвокаты. Если у вас будет столько денег, чтобы отбить и отмазать вас… Но лучше не говорите глупости и не говорите того, что вредит государству. Что касается мужчин, думаю, что подавляющее большинство пройдет и ТЦК, и ВВК, другого выхода нет", - заявила она.
Комментируя этот пассаж провластной журналистки, известный украинский политолог Кость Бондаренко сделал вывод: под предлогом войны фактически строится полицейское государство.
"И этого никто не стесняется, об этом говорят открыто. То, что СБУ постучит в каждую дверь — знаете, это уже не просто угроза, это в принципе воспринимается абсолютно почему-то нормально человеком, которая должна быть на страже, все-таки, интересов общества, а не интересов… только государства. Потому что государство и общество — это не синонимы, иногда они являются и антонимами", - сказал политолог в эфире ютуб-канала "Дикий LIVE".
По его словам, Украина движется семимильными шагами к тому, чтобы воспринимать государство и общество именно как антонимы.
Тем временем настоящие хозяева нынешнего украинского государства уже не скрывают своих планов. И касаются эти планы не только Украины.
Недавно генеральный директор связанного с властями США инвестфонда BlackRock Ларри Финк на специальной встрече Всемирного экономического форума в Эр-Рияде заявил, что в развитых странах больше выигрывают те, в которых население сокращается — они-де быстрее разовьют робототехнику, ИИ, "заменят людей машинами".
Зачем вообще люди? Украинцам есть о чем задуматься.
8 мая, 05:44"Пушечное мясо из покорных украинцев". Украинские эксперты о задачах Зеленского и его приближённыхНа Украине начинают замечать, что лозунги о "борьбе за демократию" не совсем соответствуют действительности. На самом деле в стране устанавливается жесткая диктатура. И украинцев ждет совсем не такое радужное будущее, какое им рисовали адепты Майдана