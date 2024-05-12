https://ukraina.ru/20240512/1054984145.html

Ростислав Ищенко: Россия показала готовность к ядерной войне, США пора задуматься

Ростислав Ищенко: Россия показала готовность к ядерной войне, США пора задуматься - 12.05.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Россия показала готовность к ядерной войне, США пора задуматься

У нашей границы концентрируются войска, создается ударная группировка, для того чтобы открыть еще один фронт и либо успеть помочь Украине таким образом, либо если Украина загнется раньше, не выпустить Россию из состояния прокси-войны.

2024-05-12T15:27

2024-05-12T15:27

2024-05-12T15:27

интервью

украина

россия

прибалтика

ростислав ищенко

владимир путин

ядерное оружие

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, накануне инаугурации Владимир Путин объявил учение по отработке применения тактического ядерного оружия. Это наш ответ на заявление Запада о возможном вводе войск на Украину или что-то еще?- Нет, это наш комплексный ответ на действия Запада, а не на его заявление. Нас серьезно провоцируют в Прибалтике. Очевидно, готовят масштабную провокацию, потому что там усиливаются группировки войск. Польша, чувствуя опасность большой войны, требует размещения на территории американского ядерного оружия, чтобы гарантировать себе американскую защиту. В Прибалтике уже немецкая бригада, готовится прибытие шведской бригады. Польша не против разместить немецкую бригаду, хотя у нее уже размещены американские части. То есть у нашей границы концентрируются войска, создается ударная группировка, для того чтобы открыть еще один фронт и либо успеть помочь Украине таким образом, либо если Украина загнется раньше, не выпустить Россию из состояния прокси-войны.Здесь сталкиваются интересы Соединенных Штатов, которые хотели бы, чтобы эта война началась уже позавчера. И интересы более-менее адекватных представителей местных элит, которые понимают, что дальше у них будет как у Зеленского, или даже хуже. Поэтому подготовка идет, а пока что сама война не начинается. Но рано или поздно, последний критический шаг будет сделан, после которого назад отступить уже будет невозможно. И они к этому постоянно приближаемся, мы видим это. Мы им постоянно говорим, ребята, вы идете к войне, эта война может стать общеевропейской войной, а потом и мировой, в том числе ядерной. Не надо так делать, давайте остановимся. Давайте на Украине довоюем и остановимся.Они продолжают идти по тому же пути, потому что американцы хотят продолжать с Россией войну на истощение, но чужими руками. Мы делаем следующий шаг, мы готовы к ядерной войне. Мы не просто говорим, что мы видим всю последовательность шагов, и она ведет к ядерному противостоянию. Мы готовы к конфликту. Пока показываем наиболее безболезненный вариант. Вот есть тактическое ядерное оружие, оно будет применено в первую очередь, потому что всегда нагнетание идет постепенно. От обмена резкими заявлениями, до обмена выстрелами, от обмена выстрелами до полноценной войны, до полноценной войны до применения тактического ядерного оружия, а потом до обмена стратегическими ударами.Но дело в том, что это оружие лежало на складах постоянно, и наши войска не имеют опыт обращения с ним. Уже ушло поколение, которое последний раз их видело и с ним обращалось. Сейчас этот опыт надо восстановить. Буквально научить войска с ним обращаться. Следующий этап после подобного рода учений передача ядерных мин, ядерных снарядов, в войска непосредственно, снаряжения ядерными боеголовками части оперативно-тактических ракет, "Искандеров", "Калибров". Следующий этап применения вначале в небольшом масштабе, потом в более крупном.Американцы тоже знают, как это развивается, вот эту цепь событий. Они прекрасно понимают, что мы сейчас переступили сразу через две ступеньки. И показали, что мы тоже можем идти по пути повышения ставок. Дальше им надо думать, стоит ли начинать с нами войну в Прибалтике.- Мы записываем наше интервью накануне дня Великой Победы. Как вы считаете, благодаря чему мы победили в Великой Отечественной войне? Это профессионализм военачальников, это может быть то, что весь народ сплотился и стали единым фронтом, или может быть, это все вместе, или что-то еще?- Всегда побеждают и проигрывают по совокупности причины. Потому что народ может сплотиться, но если не хватает профессионализма, то у вас повторится 1941 год.Например, в 41-м мы еще могли списывать наши неудачи на внезапность нападения, хотя была только оперативная внезапность, стратегически мы к войне готовились. Это в 42-м году, когда на линии фронта было достигнуто уже превосходство советских войск, никакой внезапности не было. Советские войска первыми начали наступательные операции, под Харьковом, под Ленинградом, на Ржевском выступе, это все операции начала 42-го года. Все они не прошли. И не прошли они в том числе и потому, что не хватало полководческого искусства не только военачальника, но даже Ставки.Наступление немцев на Кавказ и Сталинград показало, что несмотря на активное противодействие наших войск, немцы все еще превосходят в тактическом плане. Сталинградская битва была немцами проиграна, потому что они сосредоточились на одной узкой точке. Гитлер приказал любой ценой взять Сталинград. И 6-я армия Паулюса, и 4-я танковая армия Гота были стянуты к городу. На флангах оказались хуже подготовленный румынские армии.А 19 ноября началось советское контрнаступление. Удар по слабым флангам, по румынам. Советская армия получила преимущество в маневре. В том, что до этого все время имела преимущество армия немецкая.После Курской битвы немцы, исчерпав свой технический потенциал, уже регулярно проигрывали нам в маневре. За счет скорости реакции, которая обеспечивалась и тем, что вся армия была пересажена на "Студебеккеры" и тем, что Советский Союз наладил массовый выпуск танков в значительно большем количестве, чем Германия, и значительно активнее восполнял потери и увеличивал количество танковых соединений до конца боевых действий. В результате перелом в ходе войны был достигнут. Но для того, чтобы этот перелом был достигнут, надо было, чтобы Советский Союз получил время. Это время он получил за счет обороны, самоубийственной обороны в 1941 году. В общей сложности свыше 2 миллионов Советский Союз потерял только пленными, можно представить себе размер катастрофы. Это из 3,5 миллионов, которые были сосредоточены на границе к началу войны.Были серьезные недоработки, серьезные ошибки самая большая проблема у нас была слабая образовательная подготовка командного состава начиная от сержантского и заканчивая маршалами и генералами. Они учились в ходе войны. Многие из них. Наши были выходцами из Гражданской войны. Немецкие военные руководители — это люди, которые были в основном капитанами и майорами вперед Первой мировой. И все они уже тогда закончили академию генерального штаба накануне Первой мировой войны. Это было очень хорошо подготовленный противник. Тем более, что немецкий генеральный штаб еще с Первой мировой войны, даже до нее, со времен франко-прусской войны считался лучшим в Европе.Это послужило безусловно одной из причин наших поражений в 41-м году. Но главное с моей точки зрения причина все-таки заключалось в том, что все эти немецкие генералы, офицеры, солдаты получили боевой опыт. Они к этому времени провели три кампании: польская, французская и балканская.Это были серьезные военные столкновения с достаточно сильным противником. Особенно в том, что касается французской компании. Это позволило определить узкие места, исправить ошибки допущенные. Немцы резко сократили количество танков в танковой дивизии, зато увеличили количество танковых дивизий. Потому что оказалось, что огромными структурами тяжелее управлять. Дивизия стала эффективнее при уменьшении числа танков в ней. Мы потом тоже пошли по этому же пути. Мы встретили немцев с мехкорпусами, в которых танков было больше, чем в немецкой танковой группе. Но это были огромные, слабоуправляемые и плохо обеспеченные артиллерией и тыловыми структурами соединения.И мы быстро пришли к тому, что стали воевать танковыми бригадами, вынужденно, потому что понесли опять-таки большие потери и не могли сформировать полноценные танковые дивизии корпуса. А потом, когда стали формировать вновь танковые дивизии, механизированные корпуса и даже танковые армии. Потому что мы получили боевой опыт. Мы поняли, какими соединениями выгоднее и удобнее оперировать на фронте. Немцы этот опыт получили раньше нас. Они пришли к структуре, имеющей хороший боевой опыт, наладившей взаимодействие между родами войск. Немцы начали воевать в 1939-м, наладили к 1941-му. Мы начали воевать в 1941-м, наладили к 1943-м. То есть сроки те же самые, но только они в войну вступили уже в полном смысле готовыми. А мы к ней только готовились.Можно даже посмотреть на примере СВО. Война никогда не бывает такой, как вы себе представляете заранее. Какой бы не был там идеальный штаб, поле боя всегда вскроет определенные проблемы. Поэтому всегда все стремятся свое оружие проверить на поле боя. Но не только оружие, но и организационную структуру армии тоже проверяют на поле боя.Комплекс причин определял наше поражение первого этапа войны. И комплекс же причин определяет наше окончательную победу. Война — это тысяча случайностей, которые никогда нельзя предусмотреть. И удача здесь тоже играет роль. Но, как правило, удача бывает на стороне сильного.

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Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, украина, россия, прибалтика, ростислав ищенко, владимир путин, ядерное оружие