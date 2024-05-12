https://ukraina.ru/20240512/1054977303.html

Вайнер рассказал, позволят ли США своим гражданам гибнуть на Украине

Вайнер рассказал, позволят ли США своим гражданам гибнуть на Украине - 12.05.2024 Украина.ру

Вайнер рассказал, позволят ли США своим гражданам гибнуть на Украине

Соединённые Штаты не позволят российским войскам занять Киев, а Украине - проиграть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Грег Вайнер

2024-05-12T04:00

2024-05-12T04:00

2024-05-12T04:00

новости

украина

франция

париж

барак обама (старший)

иностранный легион

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043733323_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_f8e8f99b541b81e1cc1ad823fa2e71b4.jpg

Эксперт отметил, что французский Иностранный легион уже участвует в конфликте на Украине. При этом Иностранный легион состоит не из граждан Франции. "Поэтому они могут там гибнуть сотнями. Париж такое себе может позволить", пояснил Вайнер.В понимании американского истеблишмента поражение Украины означает факт того, что российские войска окажутся в паре километров от Киева или даже войдут в город.Для Соединённых Штатов важно не допустить этого. Потому как, по мнению высокопоставленных американских чиновников, Украина – это последний барьер перед тем, как Россия, якобы, нападёт на Европу.Полный текст интервью Грег Вайнер: Обама получит Нобелевскую премию за Украину, если там не начнется ядерная война читайте на нашем сайте

https://ukraina.ru/20240506/1054924647.html

украина

франция

париж

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, франция, париж, барак обама (старший), иностранный легион