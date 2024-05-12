Вайнер рассказал, позволят ли США своим гражданам гибнуть на Украине
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Соединённые Штаты не позволят российским войскам занять Киев, а Украине - проиграть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Грег Вайнер
Эксперт отметил, что французский Иностранный легион уже участвует в конфликте на Украине. При этом Иностранный легион состоит не из граждан Франции. "Поэтому они могут там гибнуть сотнями. Париж такое себе может позволить", пояснил Вайнер.
"В Соединенных Штатах такого нет. Если американские граждане начнут гибнуть на территории другого государства — большой вопрос, чем это закончится. Тем более в преддверии выборов в США", - заявил политолог.
В понимании американского истеблишмента поражение Украины означает факт того, что российские войска окажутся в паре километров от Киева или даже войдут в город.
Для Соединённых Штатов важно не допустить этого. Потому как, по мнению высокопоставленных американских чиновников, Украина – это последний барьер перед тем, как Россия, якобы, нападёт на Европу.
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6 мая, 16:24Грег Вайнер: Обама получит Нобелевскую премию за Украину, если там не начнется ядерная войнаНа Западе кричали, что Россия не пойдет на применение тактического ядерного оружия (ТЯО). Но оказалось, что учения, которые могут предварять такие вещи, как минимум возможны. Что будет дальше, и почему в США идут разговоре о замене Байдена Обамой, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Грег Вайнер