Путин: Мы отвергаем претензии любого государства на исключительность
10:27 09.05.2024 (обновлено: 10:30 09.05.2024)
© Пресс-служба Президента РФ
Россия отвергает претензии любого государства или альянса на исключительность, понимая к чему ведет непомерность таких амбиций, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравительной речи ко Дню Победы на Красной площади
"Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, но в то же время, никому не позволим угрожать нам", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что теперь историю Мировой войны намеренно искажают, потому как она мешает тем, кто привык строить свою колониальную политику на лицемерии и лжи.
"Они сносят мемориалы истинным борцам с нацизмом, ставят на пьедесталы предателей и пособников гитлеровцев, перечеркивают память о героизме и благородстве солдат-освободителей, о той великой жертве, которую они принесли во имя жизни", - добавил Владимир Путин.
Россия же никогда не принижала значения тех событий, в нашей стране всегда будут помнить и никогда не забудут общую борьбу и традиции союзничества в борьбе с нацизмом, указал глава государства.
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