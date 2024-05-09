https://ukraina.ru/20240509/1054986326.html

Путин: Мы отвергаем претензии любого государства на исключительность

Путин: Мы отвергаем претензии любого государства на исключительность - 09.05.2024 Украина.ру

Путин: Мы отвергаем претензии любого государства на исключительность

Россия отвергает претензии любого государства или альянса на исключительность, понимая к чему ведет непомерность таких амбиций, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравительной речи ко Дню Победы на Красной площади

2024-05-09T10:27

2024-05-09T10:27

2024-05-09T10:30

новости

россия

красная площадь

владимир путин

день победы

великая отечественная война

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Он подчеркнул, что теперь историю Мировой войны намеренно искажают, потому как она мешает тем, кто привык строить свою колониальную политику на лицемерии и лжи.Россия же никогда не принижала значения тех событий, в нашей стране всегда будут помнить и никогда не забудут общую борьбу и традиции союзничества в борьбе с нацизмом, указал глава государства.В параде в часть 79-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве принимают участие более девяти тысяч человек, 70 единиц техники, а также пилотажные группы. Торжественное мероприятие длится два часа.

https://ukraina.ru/20240509/1054954510.html

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новости, россия, красная площадь, владимир путин, день победы, великая отечественная война