Путин: Мы отвергаем претензии любого государства на исключительность - 09.05.2024 Украина.ру
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Путин: Мы отвергаем претензии любого государства на исключительность
Путин: Мы отвергаем претензии любого государства на исключительность - 09.05.2024 Украина.ру
Путин: Мы отвергаем претензии любого государства на исключительность
Россия отвергает претензии любого государства или альянса на исключительность, понимая к чему ведет непомерность таких амбиций, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравительной речи ко Дню Победы на Красной площади
2024-05-09T10:27
2024-05-09T10:30
новости
россия
красная площадь
владимир путин
день победы
великая отечественная война
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Он подчеркнул, что теперь историю Мировой войны намеренно искажают, потому как она мешает тем, кто привык строить свою колониальную политику на лицемерии и лжи.Россия же никогда не принижала значения тех событий, в нашей стране всегда будут помнить и никогда не забудут общую борьбу и традиции союзничества в борьбе с нацизмом, указал глава государства.В параде в часть 79-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве принимают участие более девяти тысяч человек, 70 единиц техники, а также пилотажные группы. Торжественное мероприятие длится два часа.
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новости, россия, красная площадь, владимир путин, день победы, великая отечественная война
Новости, Россия, Красная площадь, Владимир Путин, День Победы, Великая Отечественная война

Путин: Мы отвергаем претензии любого государства на исключительность

10:27 09.05.2024 (обновлено: 10:30 09.05.2024)
 
© Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкИнаугурация президента России В. Путина
Инаугурация президента России В. Путина
© Пресс-служба Президента РФ
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Россия отвергает претензии любого государства или альянса на исключительность, понимая к чему ведет непомерность таких амбиций, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравительной речи ко Дню Победы на Красной площади
"Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, но в то же время, никому не позволим угрожать нам", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что теперь историю Мировой войны намеренно искажают, потому как она мешает тем, кто привык строить свою колониальную политику на лицемерии и лжи.
"Они сносят мемориалы истинным борцам с нацизмом, ставят на пьедесталы предателей и пособников гитлеровцев, перечеркивают память о героизме и благородстве солдат-освободителей, о той великой жертве, которую они принесли во имя жизни", - добавил Владимир Путин.
Россия же никогда не принижала значения тех событий, в нашей стране всегда будут помнить и никогда не забудут общую борьбу и традиции союзничества в борьбе с нацизмом, указал глава государства.
В параде в часть 79-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве принимают участие более девяти тысяч человек, 70 единиц техники, а также пилотажные группы. Торжественное мероприятие длится два часа.
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