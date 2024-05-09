Гаспарян: 9 мая - второй день рождения россиян, наполненный современным содержанием
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПодготовка к выставке трофейного вооружения и техники на Поклонной горе
Пасха и День Победы - праздники, который объединяют всех россиян, а 9 мая наполнился и современным смыслом. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян
Он отметил, что "наши деды и прадеды победили, сделав невозможное, потому что даже гипотетически военные эксперты в 41-м году не допускали возможности разгрома Вермахта".
Однако в последние годы этот праздник "наполнился дополнительным содержанием", ведь СВО - это "продолжение Святой Миссии дедов и прадедов", и сейчас российским бойцам приходится бороться на поле боя с той же болезнью - нацизмом.
"И, конечно, вот это пробуждает в душах людей в России совершенно определенные эмоции и чувства. А когда русский человек видит, "мертвые головы", "черное солнце", "волчий крюк", вольно или невольно у всех просыпается генетическая память. В этом году на парад приглашено очень много участников специальной военной операции. То есть это абсолютное правопреемство", - отметил Гаспарян.