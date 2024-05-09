Гаспарян: 9 мая - второй день рождения россиян, наполненный современным содержанием - 09.05.2024 Украина.ру
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Гаспарян: 9 мая - второй день рождения россиян, наполненный современным содержанием
Гаспарян: 9 мая - второй день рождения россиян, наполненный современным содержанием - 09.05.2024 Украина.ру
Гаспарян: 9 мая - второй день рождения россиян, наполненный современным содержанием
Пасха и День Победы - праздники, который объединяют всех россиян, а 9 мая наполнился и современным смыслом. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян
2024-05-09T06:32
2024-05-09T06:32
новости
день победы
армен гаспарян
пасха
9 мая
сво
нацизм
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Он отметил, что "наши деды и прадеды победили, сделав невозможное, потому что даже гипотетически военные эксперты в 41-м году не допускали возможности разгрома Вермахта".Однако в последние годы этот праздник "наполнился дополнительным содержанием", ведь СВО - это "продолжение Святой Миссии дедов и прадедов", и сейчас российским бойцам приходится бороться на поле боя с той же болезнью - нацизмом.ИНТЕРВЬЮ АРМЕН ГАСПАРЯН о том, почему 9 Мая — это второй день рождения для всех граждан России
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, день победы, армен гаспарян, пасха, 9 мая, сво, нацизм
Новости, День Победы, Армен Гаспарян, Пасха, 9 мая, СВО, нацизм

Гаспарян: 9 мая - второй день рождения россиян, наполненный современным содержанием

06:32 09.05.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПодготовка к выставке трофейного вооружения и техники на Поклонной горе
Подготовка к выставке трофейного вооружения и техники на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Пасха и День Победы - праздники, который объединяют всех россиян, а 9 мая наполнился и современным смыслом. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян
Он отметил, что "наши деды и прадеды победили, сделав невозможное, потому что даже гипотетически военные эксперты в 41-м году не допускали возможности разгрома Вермахта".
Однако в последние годы этот праздник "наполнился дополнительным содержанием", ведь СВО - это "продолжение Святой Миссии дедов и прадедов", и сейчас российским бойцам приходится бороться на поле боя с той же болезнью - нацизмом.
"И, конечно, вот это пробуждает в душах людей в России совершенно определенные эмоции и чувства. А когда русский человек видит, "мертвые головы", "черное солнце", "волчий крюк", вольно или невольно у всех просыпается генетическая память. В этом году на парад приглашено очень много участников специальной военной операции. То есть это абсолютное правопреемство", - отметил Гаспарян.
29 мая 2023, 17:53
Рада утвердила отмену 9 мая на УкраинеДепутаты Верховной Рады поддержали законопроект президента Украины Владимира Зеленского, устанавливающий 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом, сообщил депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале 29 мая
ИНТЕРВЬЮ АРМЕН ГАСПАРЯН о том, почему 9 Мая — это второй день рождения для всех граждан России
 
НовостиДень ПобедыАрмен ГаспарянПасха9 маяСВОнацизм
 
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