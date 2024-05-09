https://ukraina.ru/20240509/1054954510.html

Гаспарян: 9 мая - второй день рождения россиян, наполненный современным содержанием

Гаспарян: 9 мая - второй день рождения россиян, наполненный современным содержанием - 09.05.2024 Украина.ру

Гаспарян: 9 мая - второй день рождения россиян, наполненный современным содержанием

Пасха и День Победы - праздники, который объединяют всех россиян, а 9 мая наполнился и современным смыслом. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян

2024-05-09T06:32

2024-05-09T06:32

2024-05-09T06:32

новости

день победы

армен гаспарян

пасха

9 мая

сво

нацизм

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Он отметил, что "наши деды и прадеды победили, сделав невозможное, потому что даже гипотетически военные эксперты в 41-м году не допускали возможности разгрома Вермахта".Однако в последние годы этот праздник "наполнился дополнительным содержанием", ведь СВО - это "продолжение Святой Миссии дедов и прадедов", и сейчас российским бойцам приходится бороться на поле боя с той же болезнью - нацизмом.ИНТЕРВЬЮ АРМЕН ГАСПАРЯН о том, почему 9 Мая — это второй день рождения для всех граждан России

https://ukraina.ru/20230529/1046687130.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, день победы, армен гаспарян, пасха, 9 мая, сво, нацизм