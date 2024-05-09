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"Важно этого не допустить": американский политолог ответил, что Вашингтон считает поражением Украины

"Важно этого не допустить": американский политолог ответил, что Вашингтон считает поражением Украины - 09.05.2024 Украина.ру

"Важно этого не допустить": американский политолог ответил, что Вашингтон считает поражением Украины

Падение Киева - та самая грань, которую можно считать поражением Украины на поле боя. Таким образом ситуацию видят в Вашингтоне, заявил в интервью изданию Украина.ру американский политолог Грег Вайнер

2024-05-09T04:00

2024-05-09T04:00

2024-05-09T04:00

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Он отметил, что Вашингтон готов спонсировать киевский режим, а вот отправлять своих военных на Украину, вопреки недавним словам демократа-конгрессмена Хакима Джеффриса, США не собираются.У Владимира Зеленского свой взгляд на то, что считать победой, а что поражением. Он многократно говорил, что намерен вернуть Украину к границам 1991 года, подчеркивая при этом, что позицию свою не поменяет ни при каких обстоятельствах. Он даже законодательно сам себе запретил разговаривать с Москвой.Между тем, недавно в интервью телеканалу CBS News Зеленский впервые допустил переговоры с Россией до выхода ВСУ на границы 1991 года.Многие эксперты связали это с риторикой советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. Вот, в частности, что сказал об этом обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко."Позиция Салливана – это очень нехороший звоночек для Зеленского. Тем более что помощник президента и раньше говорил, что Украина уже одержит победу, не тогда, когда ее границы вернутся к линиям 1991 года, а когда боевые действия завершатся, и она останется "суверенной, демократической, свободной страной". Без Зеленского, разумеется. И хотя Салливан об этом и не говорил, но сам Зеленский недавно скорректировал свою прежнюю "твердокаменную" позицию и готов к переговорам о мире при нынешних границах Украины, которая потеряла где-то 20% территорий", - отметил Скачко.Параллельно американское издание Washington Post выпустило материал, в котором говорится, что на Украине критикуют упертую позицию Владимира Зеленского по возвращению страны к границам 1991 года.В статье также отмечается, что в последние месяцы усилился пессимизм в отношении шансов Киева на победу на поле боя, чему виной, по версии Washington Post, нехватка живой силы и боеприпасов."Умные люди понимают, что это нереально": Washington Post указал, где просчитался ЗеленскийРанее замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов отметил, что российские военные ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции.ВСУ посыпались: Алаудинов назвал сроки ощутимого результата в зоне СВОТерритории Украины в границах 1991 года составляли 603,5 тыс. км². В 2014-м эта цифра снизилась до 576,6 тыс. км². После начала СВО страна потеряла 22% территории и сохраняет контроль над 467 тыс. км².ИНТЕРВЬЮ ГРЕГ ВАЙНЕР: Обама получит Нобелевскую премию за Украину, если там не начнется ядерная война

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