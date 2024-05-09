У солдат глаза всегда ясные и молодые, но в то же время старые - 09.05.2024 Украина.ру
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У солдат глаза всегда ясные и молодые, но в то же время старые
У солдат глаза всегда ясные и молодые, но в то же время старые - 09.05.2024 Украина.ру
У солдат глаза всегда ясные и молодые, но в то же время старые
Пожелтевшие страницы, размашистый и не слишком-то разборчивый почерк, сухие протокольные формулировки и множество сокращений, а некоторые слова и вовсе пропущены. Вот уж да уж! Военные ненавидят бумажную работу, а писать на войне приходится неожиданно много
2024-05-09T11:55
2024-05-09T11:55
эксклюзив
великая отечественная война
бессмертный полк
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«За то, что при ликвидации окруженной группировки, из личного оружия уничтожил пять немцев», — написано в приказе о награждении прадеда медалью «За отвагу».Прочитав все это впервые, решил, что Георгий Михайлович Лысенко был эдаким Рембо. Надо же! Пятерых в одном бою, да из личного оружия!Спустя девять с лишним лет работы и просто жизни на войне, отлично знаю, что бывает и не такое. Сегодня, как и много-много лет назад, русские парни заходят в траншеи неприятеля и дерутся врукопашную. Лицом к лицу.Так уж вышло, что не довелось мне познакомиться с Георгием Михайловичем, ибо ушел он из жизни еще до моего рождения, а фотографий у деда почти не осталось.Зато сегодня, читая скупое описание подвига, я могу представить его. Могу потому, что видел ребят после боя: грязных, усталых, слегка дезориентированных, но поразительно жизнерадостных. И глаза. У солдат они почему-то всегда ясные и молодые, но в то же время старые. Такой вот парадокс.
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Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, великая отечественная война, бессмертный полк
Эксклюзив, Великая Отечественная война, Бессмертный полк

У солдат глаза всегда ясные и молодые, но в то же время старые

11:55 09.05.2024
 
© РИА Новости . Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости . Анатолий Гаранин
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Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Пожелтевшие страницы, размашистый и не слишком-то разборчивый почерк, сухие протокольные формулировки и множество сокращений, а некоторые слова и вовсе пропущены. Вот уж да уж! Военные ненавидят бумажную работу, а писать на войне приходится неожиданно много
«За то, что при ликвидации окруженной группировки, из личного оружия уничтожил пять немцев», — написано в приказе о награждении прадеда медалью «За отвагу».
Прочитав все это впервые, решил, что Георгий Михайлович Лысенко был эдаким Рембо. Надо же! Пятерых в одном бою, да из личного оружия!
Спустя девять с лишним лет работы и просто жизни на войне, отлично знаю, что бывает и не такое. Сегодня, как и много-много лет назад, русские парни заходят в траншеи неприятеля и дерутся врукопашную. Лицом к лицу.
Так уж вышло, что не довелось мне познакомиться с Георгием Михайловичем, ибо ушел он из жизни еще до моего рождения, а фотографий у деда почти не осталось.
Зато сегодня, читая скупое описание подвига, я могу представить его. Могу потому, что видел ребят после боя: грязных, усталых, слегка дезориентированных, но поразительно жизнерадостных. И глаза. У солдат они почему-то всегда ясные и молодые, но в то же время старые. Такой вот парадокс.
 
ЭксклюзивВеликая Отечественная войнаБессмертный полк
 
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12:13Оба моих деда дошли до Берлина
12:12Искандер Хисамов: Отец не любил вспоминать о войне
12:09Я внук солдата-победителя, и это самое главное, как оказалось!
11:55У солдат глаза всегда ясные и молодые, но в то же время старые
11:54Мой дед Пётр Литвинов был в Смерше
11:53В Киеве полиция не пустила пенсионерку к Вечному огню
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