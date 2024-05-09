https://ukraina.ru/20240509/1046033127.html

У солдат глаза всегда ясные и молодые, но в то же время старые

У солдат глаза всегда ясные и молодые, но в то же время старые - 09.05.2024 Украина.ру

У солдат глаза всегда ясные и молодые, но в то же время старые

Пожелтевшие страницы, размашистый и не слишком-то разборчивый почерк, сухие протокольные формулировки и множество сокращений, а некоторые слова и вовсе пропущены. Вот уж да уж! Военные ненавидят бумажную работу, а писать на войне приходится неожиданно много

2024-05-09T11:55

2024-05-09T11:55

2024-05-09T11:55

эксклюзив

великая отечественная война

бессмертный полк

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«За то, что при ликвидации окруженной группировки, из личного оружия уничтожил пять немцев», — написано в приказе о награждении прадеда медалью «За отвагу».Прочитав все это впервые, решил, что Георгий Михайлович Лысенко был эдаким Рембо. Надо же! Пятерых в одном бою, да из личного оружия!Спустя девять с лишним лет работы и просто жизни на войне, отлично знаю, что бывает и не такое. Сегодня, как и много-много лет назад, русские парни заходят в траншеи неприятеля и дерутся врукопашную. Лицом к лицу.Так уж вышло, что не довелось мне познакомиться с Георгием Михайловичем, ибо ушел он из жизни еще до моего рождения, а фотографий у деда почти не осталось.Зато сегодня, читая скупое описание подвига, я могу представить его. Могу потому, что видел ребят после боя: грязных, усталых, слегка дезориентированных, но поразительно жизнерадостных. И глаза. У солдат они почему-то всегда ясные и молодые, но в то же время старые. Такой вот парадокс.

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2024

Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

эксклюзив, великая отечественная война, бессмертный полк