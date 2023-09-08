https://ukraina.ru/20230908/1049267554.html

Возможная экстрадиция Коломойского в США. Вспоминая опыт Лазаренко

Возможная экстрадиция Коломойского в США. Вспоминая опыт Лазаренко - 08.09.2023 Украина.ру

Возможная экстрадиция Коломойского в США. Вспоминая опыт Лазаренко

Игорь Валерьевич угодил в тюрьму, развивается дело относительно хищения средств "Приватбанка", обсуждается возможность изъятия корпоративных прав на... Украина.ру, 08.09.2023

2023-09-08T15:15

2023-09-08T15:15

2023-09-08T15:17

эксклюзив

история

история украины

павел лазаренко

юлия тимошенко

игорь коломойский

сша

владимир зеленский

коррупция

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Владимир Зеленский наконец-то начал потрошить своего спонсора Коломойского. Игорь Валерьевич угодил в тюрьму, развивается дело относительно хищения средств "Приватбанка", обсуждается возможность изъятия корпоративных прав на медиа-активы (телеканала "1+1").Появились слухи о том, что требуют выдачи Коломойского США – к нему есть вопросы. Собственно, этот пункт программы – самый мутный.С одной стороны, США официально ни у кого ничего не требовали, а санкции против Коломойского ввели аж в 2021 году.С другой стороны, по слухам, упорно ходящим не только на Украине, но и в Израиле, Коломойский вернулся в Днепропетровск за две недели до первого тура президентских выборов 2019 года не только для того чтобы лично руководить процессом (хотя это было нужно – Зеленский вполне мог "забыть" об оказанных ему услугах), но и потому, что из Израиля его попросили – американские партнёры уж очень настаивали на возможности интимно пообщаться с олигархом, но с Иордана выдачи нет…На Украине же опальный олигарх ощущал себя более надёжно – Порошенко уверенно проигрывал выборы, а Зеленский был ему многим обязан. Благодарность, разумеется, – материя ненадёжная. Гораздо важнее то, что бизнес-империи Коломойского и Зеленского тесно связаны. В частности, именно через структуры "Квартала 95" осуществлялись многие важные финансовые операции, которые Коломойский не хотел бы делать через "Приват". Расследование тёмных делишек Коломойского обязательно поставит под удар Зеленского – убедить не только американских правоохранителей, но и украинских избирателей в том, что он ничего не знал, будет трудно.И вот тут стоит, пожалуй, вспомнить казус изрядно (и незаслуженно) забытого Павла Ивановича Лазаренко.В советские времена он делал обычную сельскохозяйственную карьеру в Днепропетровской области — агроном, председатель колхоза, второй секретарь райкома, заведующий аграрным отделом обкома, председатель облсовета… На всё про всё ему потребовалось шесть лет, что свидетельствует как о незаурядных личных способностях, так и наличии мохнатой лапы наверху (сейчас установить, чья это была лапа, не так-то просто, а главное — интересно только историкам).В 1990 году Лазаренко был избран народным депутатом Украины, входил в тогдашнее коммунистическое большинство ("группу 239").В 1992 году Лазаренко стал представителем президента Леонида Кравчука в Днепропетровской области. Тогда пост президента был только введён, и кто такой его представитель, толком не было ясно. Представителя называли "губернатором", хотя в областях по тому времени была своя представительная (облсовет) и исполнительная (облисполком) власть, а представитель президента исполнял, скорее, контрольные функции.На президентских выборах летом 1994 года поддержал Кравчука и был избран председателем облсовета. Месяцем позже он был выбран народным депутатом и возглавил группу "Единство" (создававшуюся под него) которая тут же стала прокучмовской.В 1995 году, в соответствии с конституционным соглашением, стал главой областной администрации.На губернаторском посту Лазаренко проявил себя как исключительно талантливый администратор. Его кандидатура трижды возникала при обсуждении личности нового премьера (после Кучмы, Звягильского и Масола).Ему удалось сбить всех сколько-нибудь весомых бизнесменов области (зачастую категорически друг с другом несовместимых) в единую систему, завязанную на него лично. Так в одной команде оказались Коломойский, Пинчук, Тимошенко, Школьник, Аксельрод и другие. Уживались они друг с другом как кошки с собаками, но уживались, поскольку альтернатива была… не очень.В сентябре 1995 года Лазаренко становится первым вице-премьером, а с мая 1996 года – премьер-министром Украины.Если до этого он был хозяином области, то тут он стал хозяином Украины. При нём "Единые энергетические системы", возглавляемые Юлией Тимошенко, стали монополистом по поставкам газа на украинские предприятия (кстати, монополизирована была также торговля зерном, сахаром, многие банковские операции…).Лазаренко также предпринял попытку силового подавления конкурирующего с уроженцами Днепропетровска "донецкого клана" — именно при его премьерстве были убиты президент футбольного клуба "Шахтёр" Ахать Брагин (более известный как уголовный авторитет Алик Грек) и владелец корпорации "АТОН" Евгений Щербань. В результате на первые позиции в Донецке выдвинулся Ринат Ахметов. Впрочем, есть основания полагать, что на Лазаренко задним числом свалили все дела, которые доводить до заказчика почему-то не хотелось.Летом 1997 года Лазаренко был отправлен в отставку, поскольку настроил против себя региональные элиты и начал ограничивать самого президента. Он возглавил партию "Громада", которая немедленно пошла в рост. Должность председателя облсовета он не утратил.В 1998 году партия "Громада", находившаяся в оппозиции к президенту Кучме, получила 4,7% голосов (шестое место), проведя в Раду 24 депутата (по списку и одномандатным округам). Впоследствии на основе "Громады" был создан "Блок Юлии Тимошенко"/"Батькивщина".В парламенте Лазаренко начал конструировать антикучмовское большинство, в которое должны были войти две самые влиятельные партии Украины — Коммунистическая Петра Симоненко и Социалистическая Александра Мороза. На выборах 1999 года это грозило появлением единого кандидата от левых сил, к тому же, имеющего существенные ресурсы.Чтобы исключить эту опасность, президенту Кучме пришлось воспользоваться силовым потенциалом и помощью США. Тем более, что у них накопился собственный список интересных вопросов к Лазаренко.9 февраля 1999 года Генпрокурор потребовал от Верховной Рады лишить Лазаренко парламентской неприкосновенности. 15 февраля Лазаренко покинул страну, а 17 февраля 310 депутатов (квалифицированное большинство) проголосовали за лишение Лазаренко депутатской неприкосновенности и дали согласие на его арест.20 февраля 1999 года Павел Лазаренко был задержан в аэропорту Нью-Йорка за нарушение визового режима – он пытался въехать из Швейцарии то ли по аргентинскому, то ли по панамскому паспорту (с тех пор пошёл мем про "швейцарско-панамскую границу", которую дано пересечь редкому украинскому политику). Политик обратился к американским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище.В 2000 году Лазаренко были предъявлены обвинения в вымогательстве, отмывании денег и мошенничестве. По данным ООН, сумма хищения составила около $200 млн долларов – 0,4 % ВВП Украины. Прокуратура требовала заключить Лазаренко в тюрьму на 18 лет и взыскать с него штраф в $ 66 млн. Он провёл в заключении много лет (фактически — до 2012 года) и сейчас живёт в США с новой семьёй.При всём при этом, по крайней мере до 2024 года Лазаренко продолжает оказывать влияние на политическую ситуацию на своей родине. В 2006 году он был даже заочно избран в Днепропетровский облсовет.По делам Лазаренко проходила Юлия Тимошенко (как соучастница), и украинское правосудие ещё со времён Кучмы хотело бы получить данные американского следствия и свидетельские показания самого Павла Ивановича… Правда, американцы навстречу идти не спешат.Что тут интересного с точки зрения дела Коломойского?Во-первых, до задержания в аэропорту США официально претензий к Лазаренко не выдвигали и даже дали возможность прикупить хатынку в Калифорнии. Он, собственно, туда и ехал. Правовое государство оно кому надо правовое.Впрочем, с Коломойским ситуация более определённая – санкции-то уже введены.Во-вторых, как мы помним, претензии к Тимошенко до упора не доводились, и она даже посещала США. Скорее всего, коррупционные связи с Лазаренко были использованы для получения контроля над Тимошенко.Вполне вероятно, что Коломойский нужен американцам не только для того чтобы немного его пограбить, но и чтобы получить дополнительный поводок к Зеленскому. Зеленского, естественно, не устраивает ни то (пограбить он бы и сам не отказался), ни другое.Кстати, Коломойский по делам Лазаренко вроде бы не проходил, но он наверняка был в курсе. Это, в свою очередь, открывает интересные перспективы – как в отношении Коломойского, так и в отношении Лазаренко.Ну и главное: дело Лазаренко должно было объяснить украинским олигархам простую истину – в качестве равных их никто рассматривать не будет. Их терпят только потому, что ограбить одного человека проще, чем миллионы людей. Им дали сделать грязную работу, а теперь всё – майдан жрёт своих спонсоров… Олигархи, однако, не поняли. Что поделаешь – мозги у них настроены только на то, чтобы хватать плохо лежащее.

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https://ukraina.ru/20180816/1020839198.html

https://ukraina.ru/20190214/1022686313.html

https://ukraina.ru/20230903/1049129218.html

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эксклюзив, история, история украины, павел лазаренко, юлия тимошенко, игорь коломойский, сша, владимир зеленский, коррупция