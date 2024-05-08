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"Они будут бежать или отступать": военный эксперт рассказал, почему ВСУ в мае ждут тяжелые времена
"Они будут бежать или отступать": военный эксперт рассказал, почему ВСУ в мае ждут тяжелые времена - 08.05.2024 Украина.ру
"Они будут бежать или отступать": военный эксперт рассказал, почему ВСУ в мае ждут тяжелые времена
Представители киевского режима говорят, что в мае-июне их ждут тяжелые времена. Если российские войска будут продвигаться по двум-трем направлениям, они ничего сделать не смогут. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
2024-05-08T05:30
2024-05-08T05:30
2024-05-08T05:30
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киселев
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В ближайшее время у российских сил будут прорывные действия в районе Авдеевки и в районе Часова Яра. ВС РФ попытаемся разбить на части группировку ВСУ, чтобы потом ее уничтожить, рассказал эксперт.Представители киевского режима сами говорят, что в мае-июне их ждут тяжелые времена. Они явно что-то знают и к чему-то хотят подготовиться. Но дело в том, что ни к чему подготовиться ВСУ не смогут, отметил военный."Максимум что они могут — так это мобилизовать как можно больше людей и бросить на фронт. Да, Украине могут передать много техники. Но я не знаю, сможет ли она это все организовать и бросить в бой", - указал Киселев.Если на одном участке российские войска смогут прорвать оборону ВСУ, они бросят все резервы, чтобы заткнуть эту дыру. А если войска будут продвигаться по двум-трем направлениям, они ничего сделать не смогут, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия уже наточила топор, чтобы отрубить ВСУ их новые длинные руки читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240506/1054915264.html
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новости, россия, лнр, авдеевка, киселев, всу, наступление, оборона, сво, часов яр, резервы
Новости, Россия, ЛНР, Авдеевка, Киселев, ВСУ, наступление, оборона, СВО, Часов Яр, резервы
"Они будут бежать или отступать": военный эксперт рассказал, почему ВСУ в мае ждут тяжелые времена
Представители киевского режима говорят, что в мае-июне их ждут тяжелые времена. Если российские войска будут продвигаться по двум-трем направлениям, они ничего сделать не смогут. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв