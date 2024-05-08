https://ukraina.ru/20240508/1054921335.html

"Они будут бежать или отступать": военный эксперт рассказал, почему ВСУ в мае ждут тяжелые времена

"Они будут бежать или отступать": военный эксперт рассказал, почему ВСУ в мае ждут тяжелые времена - 08.05.2024 Украина.ру

"Они будут бежать или отступать": военный эксперт рассказал, почему ВСУ в мае ждут тяжелые времена

Представители киевского режима говорят, что в мае-июне их ждут тяжелые времена. Если российские войска будут продвигаться по двум-трем направлениям, они ничего сделать не смогут. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2024-05-08T05:30

2024-05-08T05:30

2024-05-08T05:30

новости

россия

лнр

авдеевка

киселев

всу

наступление

оборона

сво

часов яр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103421/38/1034213859_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_427fb91c0e28bcc4c4ef3d88dea94688.jpg.webp

В ближайшее время у российских сил будут прорывные действия в районе Авдеевки и в районе Часова Яра. ВС РФ попытаемся разбить на части группировку ВСУ, чтобы потом ее уничтожить, рассказал эксперт.Представители киевского режима сами говорят, что в мае-июне их ждут тяжелые времена. Они явно что-то знают и к чему-то хотят подготовиться. Но дело в том, что ни к чему подготовиться ВСУ не смогут, отметил военный."Максимум что они могут — так это мобилизовать как можно больше людей и бросить на фронт. Да, Украине могут передать много техники. Но я не знаю, сможет ли она это все организовать и бросить в бой", - указал Киселев.Если на одном участке российские войска смогут прорвать оборону ВСУ, они бросят все резервы, чтобы заткнуть эту дыру. А если войска будут продвигаться по двум-трем направлениям, они ничего сделать не смогут, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия уже наточила топор, чтобы отрубить ВСУ их новые длинные руки читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240506/1054915264.html

россия

лнр

авдеевка

часов яр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, лнр, авдеевка, киселев, всу, наступление, оборона, сво, часов яр, резервы