"Они будут бежать или отступать": военный эксперт рассказал, почему ВСУ в мае ждут тяжелые времена - 08.05.2024 Украина.ру
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"Они будут бежать или отступать": военный эксперт рассказал, почему ВСУ в мае ждут тяжелые времена
"Они будут бежать или отступать": военный эксперт рассказал, почему ВСУ в мае ждут тяжелые времена - 08.05.2024 Украина.ру
"Они будут бежать или отступать": военный эксперт рассказал, почему ВСУ в мае ждут тяжелые времена
Представители киевского режима говорят, что в мае-июне их ждут тяжелые времена. Если российские войска будут продвигаться по двум-трем направлениям, они ничего сделать не смогут. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
2024-05-08T05:30
2024-05-08T05:30
новости
россия
лнр
авдеевка
киселев
всу
наступление
оборона
сво
часов яр
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В ближайшее время у российских сил будут прорывные действия в районе Авдеевки и в районе Часова Яра. ВС РФ попытаемся разбить на части группировку ВСУ, чтобы потом ее уничтожить, рассказал эксперт.Представители киевского режима сами говорят, что в мае-июне их ждут тяжелые времена. Они явно что-то знают и к чему-то хотят подготовиться. Но дело в том, что ни к чему подготовиться ВСУ не смогут, отметил военный."Максимум что они могут — так это мобилизовать как можно больше людей и бросить на фронт. Да, Украине могут передать много техники. Но я не знаю, сможет ли она это все организовать и бросить в бой", - указал Киселев.Если на одном участке российские войска смогут прорвать оборону ВСУ, они бросят все резервы, чтобы заткнуть эту дыру. А если войска будут продвигаться по двум-трем направлениям, они ничего сделать не смогут, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия уже наточила топор, чтобы отрубить ВСУ их новые длинные руки читайте на сайте Украина.ру
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россия
лнр
авдеевка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, лнр, авдеевка, киселев, всу, наступление, оборона, сво, часов яр, резервы
Новости, Россия, ЛНР, Авдеевка, Киселев, ВСУ, наступление, оборона, СВО, Часов Яр, резервы

"Они будут бежать или отступать": военный эксперт рассказал, почему ВСУ в мае ждут тяжелые времена

05:30 08.05.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ТМ МілітаристВСУ десантники парашютисты военнослужащие украинские
ВСУ десантники парашютисты военнослужащие украинские - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ТМ Мілітарист
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Представители киевского режима говорят, что в мае-июне их ждут тяжелые времена. Если российские войска будут продвигаться по двум-трем направлениям, они ничего сделать не смогут. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
В ближайшее время у российских сил будут прорывные действия в районе Авдеевки и в районе Часова Яра. ВС РФ попытаемся разбить на части группировку ВСУ, чтобы потом ее уничтожить, рассказал эксперт.
"А если наши танки пойдут вперед, противник на месте сидеть не будет. Он будет или бежать, или отступать", - подчеркнул Киселев.
Представители киевского режима сами говорят, что в мае-июне их ждут тяжелые времена. Они явно что-то знают и к чему-то хотят подготовиться. Но дело в том, что ни к чему подготовиться ВСУ не смогут, отметил военный.
"Максимум что они могут — так это мобилизовать как можно больше людей и бросить на фронт. Да, Украине могут передать много техники. Но я не знаю, сможет ли она это все организовать и бросить в бой", - указал Киселев.
Если на одном участке российские войска смогут прорвать оборону ВСУ, они бросят все резервы, чтобы заткнуть эту дыру. А если войска будут продвигаться по двум-трем направлениям, они ничего сделать не смогут, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия уже наточила топор, чтобы отрубить ВСУ их новые длинные руки читайте на сайте Украина.ру
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