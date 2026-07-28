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"Мы наступаем на всех направлениях": эксперт развеял фейк Украины про "700 километров"

"Мы наступаем на всех направлениях": эксперт развеял фейк Украины про "700 километров" - 28.07.2026 Украина.ру

"Мы наступаем на всех направлениях": эксперт развеял фейк Украины про "700 километров"

Заявления ВСУ о 700 "освобождённых" квадратных километрах — результат игры с "серой зоной", где один и тот же участок фронта может несколько раз переходить из рук в руки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк, автор книг Михаил Поликарпов

2026-07-28T04:30

2026-07-28T04:30

2026-07-28T04:30

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Ранее отставной главком ВСУ Александр Сырский в прощальном обращении заявил, что передаёт преемнику "армию в состоянии наступления". По его словам, в 2026 году под его командованием украинские войска якобы "освободили" 700 квадратных километров территории.Отвечая на вопрос о лукавой статистике ВСУ, Поликарпов заявил, что такие цифры не отражают реальной ситуации на фронте. "Существует такое явление как серая зона. И мы не можем точно сказать, под чьим она контролем. Обе стороны могут засчитать ее себе", — пояснил эксперт.По словам Поликарпова, на всех направлениях, кроме участка около Степногорска, российские войска активно наступают. "Взяли Константиновку, подошли вплотную к Николаевке, зачистили плацдарм восточнее Купянска. Опять начали отбивать Купянск. Идут наступления в междуречье Северского Донца и Старого Оскола. Забираем сёла в Сумской области и в Харьковском пограничье", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что украинские успехи могут быть следствием многократных отчётов об одних и тех же участках. "Может быть, они просуммировали все достижения украинских штурмовиков, которые могли один и тот же участок фронта несколько раз за эти месяцы занимать. К примеру, бригада ВСУ отступила на 5 километров, потом снова их заняла. И так каждый месяц отчитывается", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Михаил Поликарпов: Удары по Украине сломают ее планы обрушить на Россию волны ракет и дронов в 2027 году" на сайте Украина.ру.О том, чем когнитивные войны отличаются от информационных и для чего они ведутся — в материале "Александр Огнев: США и Британия поменяли сознание украинцев с помощью технологий Тавистокского института" на сайте Украина.ру.

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