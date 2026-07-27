https://ukraina.ru/20260727/chestnyy-podlog-kak-zelenskiy-prishl-k-vlasti-na-ukraine-i-pochemu-imenno-ego-vybrali-milliony-lyudey-1081907060.html

Честный подлог. Как Зеленский пришёл к власти на Украине и почему именно его выбрали миллионы людей

Честный подлог. Как Зеленский пришёл к власти на Украине и почему именно его выбрали миллионы людей - 27.07.2026 Украина.ру

Честный подлог. Как Зеленский пришёл к власти на Украине и почему именно его выбрали миллионы людей

На фоне разрушения Украины, которое происходило буквально с первых дней принятия Декларации о независимости, уникальным явлением стали выборы 2019 года, когда... Украина.ру, 27.07.2026

2026-07-27T21:15

2026-07-27T21:15

2026-07-27T21:15

украина.ру

владимир зеленский

украина

россия

владимир скачко

захар виноградов

видео

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На фоне разрушения Украины, которое происходило буквально с первых дней принятия Декларации о независимости, уникальным явлением стали выборы 2019 года, когда президентом этой страны стал Владимир Зеленский – известный актёр, комик и один из ведущих кинопродюсеров на постсоветском пространстве.В очередном выпуске передачи "Большой скачок" шеф-редактор сайта Украина.ру Захар Виноградов и обозреватель издания Владимир Скачко анализируют предвыборные обещания Зеленского и причины его феноменального успеха у избирателей, когда он стал главой государства, получив максимальную поддержку населения Украины в её новейшей истории. Журналисты рассказывают, какие именно заявления Зеленского, его идеи и предложения способствовали этому и почему именно он стал президентом страны в момент кризиса – развала экономики и идущей в стране гражданской войны. Сегодня, на фоне окончательного разрушения государства Украина, к которому привело правление Зеленского, возвращение в первые дни его правления наиболее ярко высвечивает то, во что на самом деле превратил Украину режим Зеленского.*В интервью упоминаются Пётр Порошенко и Игорь Коломойский, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также лозунг "Слава Украине", который внесён министерством юстиции России в перечень нацистских.

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