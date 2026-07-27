https://ukraina.ru/20260727/chestnyy-podlog-kak-zelenskiy-prishl-k-vlasti-na-ukraine-i-pochemu-imenno-ego-vybrali-milliony-lyudey-1081907060.html
Честный подлог. Как Зеленский пришёл к власти на Украине и почему именно его выбрали миллионы людей
Честный подлог. Как Зеленский пришёл к власти на Украине и почему именно его выбрали миллионы людей - 27.07.2026 Украина.ру
Честный подлог. Как Зеленский пришёл к власти на Украине и почему именно его выбрали миллионы людей
На фоне разрушения Украины, которое происходило буквально с первых дней принятия Декларации о независимости, уникальным явлением стали выборы 2019 года, когда... Украина.ру, 27.07.2026
2026-07-27T21:15
2026-07-27T21:15
2026-07-27T21:15
украина.ру
владимир зеленский
украина
россия
владимир скачко
захар виноградов
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/1b/1081906940_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_03ee6e925da666f187155f6791efef4f.png
На фоне разрушения Украины, которое происходило буквально с первых дней принятия Декларации о независимости, уникальным явлением стали выборы 2019 года, когда президентом этой страны стал Владимир Зеленский – известный актёр, комик и один из ведущих кинопродюсеров на постсоветском пространстве.В очередном выпуске передачи "Большой скачок" шеф-редактор сайта Украина.ру Захар Виноградов и обозреватель издания Владимир Скачко анализируют предвыборные обещания Зеленского и причины его феноменального успеха у избирателей, когда он стал главой государства, получив максимальную поддержку населения Украины в её новейшей истории. Журналисты рассказывают, какие именно заявления Зеленского, его идеи и предложения способствовали этому и почему именно он стал президентом страны в момент кризиса – развала экономики и идущей в стране гражданской войны. Сегодня, на фоне окончательного разрушения государства Украина, к которому привело правление Зеленского, возвращение в первые дни его правления наиболее ярко высвечивает то, во что на самом деле превратил Украину режим Зеленского.*В интервью упоминаются Пётр Порошенко и Игорь Коломойский, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также лозунг "Слава Украине", который внесён министерством юстиции России в перечень нацистских.
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/1b/1081906940_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5598f8e0916da81082093ee0f216a3bb.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, владимир зеленский, украина, россия, владимир скачко, захар виноградов, видео, видео
Украина.ру, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Владимир Скачко, Захар Виноградов, Видео
На фоне разрушения Украины, которое происходило буквально с первых дней принятия Декларации о независимости, уникальным явлением стали выборы 2019 года, когда президентом этой страны стал Владимир Зеленский – известный актёр, комик и один из ведущих кинопродюсеров на постсоветском пространстве.
В очередном выпуске передачи "Большой скачок" шеф-редактор сайта Украина.ру
Захар Виноградов и обозреватель издания Владимир Скачко анализируют предвыборные обещания Зеленского и причины его феноменального успеха у избирателей, когда он стал главой государства, получив максимальную поддержку населения Украины в её новейшей истории.
Журналисты рассказывают, какие именно заявления Зеленского, его идеи и предложения способствовали этому и почему именно он стал президентом страны в момент кризиса – развала экономики и идущей в стране гражданской войны.
Сегодня, на фоне окончательного разрушения государства Украина, к которому привело правление Зеленского, возвращение в первые дни его правления наиболее ярко высвечивает то, во что на самом деле превратил Украину режим Зеленского.
*В интервью упоминаются Пётр Порошенко и Игорь Коломойский, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также лозунг "Слава Украине", который внесён министерством юстиции России в перечень нацистских.