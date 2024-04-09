СК РФ возбудил дело о причастности США и НАТО к финансированию терроризма - 09.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240409/1054403206.html
СК РФ возбудил дело о причастности США и НАТО к финансированию терроризма
СК РФ возбудил дело о причастности США и НАТО к финансированию терроризма - 09.04.2024 Украина.ру
СК РФ возбудил дело о причастности США и НАТО к финансированию терроризма
В Главном управлении Следственного комитета России проведена проверка по обращению группы депутатов Госдумы РФ о финансировании террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО. По ее результатам, возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма
2024-04-09T16:18
2024-04-09T16:19
новости
госдума
ск рф
нато
сша
россия
украина
терроризм
террорист
финансирование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/08/1054367805_0:0:3017:1698_1920x0_80_0_0_d49c51c377098b5a3a88f6fe1727aaf8.jpg
Следствие установило, что деньги, поступавшие через коммерческие организации, в частности, нефтегазовую компанию "Бурисма Холдингс", действующую на Украине, на протяжении последних лет использовались для проведения террористических актов в России и за ее пределами. "Следствием во взаимодействии с иными спецслужбами и финансовой разведкой проверяются источники поступления и дальнейшее движение денежных средств в размере нескольких миллионов долларов США, причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада", – уточнила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Помимо этого следственным и оперативным путем отрабатываются связи непосредственных исполнителей террористических актов с иностранными кураторами, организаторами и спонсорами. По итогам проверки, организованной в связи с обращением депутатов Госдумы, возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма. В конце марта депутаты Госдумы России обратились в Следственный комитет РФ с заявлением о необходимости расследования участия Запада в терактах на территории РФ. Указывалось, что западные организации могут заниматься финансированием и организацией таких преступлений.
https://ukraina.ru/20240406/1054342314.html
сша
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/08/1054367805_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_ade781b0254cf220e3418f05324c53f0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, госдума, ск рф, нато, сша, россия, украина, терроризм, террорист, финансирование
Новости, Госдума, СК РФ, НАТО, США, Россия, Украина, терроризм, террорист, финансирование

СК РФ возбудил дело о причастности США и НАТО к финансированию терроризма

16:18 09.04.2024 (обновлено: 16:19 09.04.2024)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОбстановка у "Крокус Сити Холл"
Обстановка у Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
В Главном управлении Следственного комитета России проведена проверка по обращению группы депутатов Госдумы РФ о финансировании террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО. По ее результатам, возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма
Следствие установило, что деньги, поступавшие через коммерческие организации, в частности, нефтегазовую компанию "Бурисма Холдингс", действующую на Украине, на протяжении последних лет использовались для проведения террористических актов в России и за ее пределами.
"Следствием во взаимодействии с иными спецслужбами и финансовой разведкой проверяются источники поступления и дальнейшее движение денежных средств в размере нескольких миллионов долларов США, причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада", – уточнила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Помимо этого следственным и оперативным путем отрабатываются связи непосредственных исполнителей террористических актов с иностранными кураторами, организаторами и спонсорами.
По итогам проверки, организованной в связи с обращением депутатов Госдумы, возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма.
В конце марта депутаты Госдумы России обратились в Следственный комитет РФ с заявлением о необходимости расследования участия Запада в терактах на территории РФ. Указывалось, что западные организации могут заниматься финансированием и организацией таких преступлений.
Сергей Храпач интервью
6 апреля, 11:39
"Крокус", бомбы в иконах, ранение Чибиса. Сергей Храпач о том, как массовый терроризм в РФ изменит СВОВ последние недели спецслужбы России провели ряд операций и задержаний террористов и тех, кто им помогал.
 
НовостиГосдумаСК РФНАТОСШАРоссияУкраинатерроризмтеррористфинансирование
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:16Российская армия вошла в Красногоровку в ДНР – Bild
17:15Битва за Часов Яр. Русские берут город в огневой мешок, утюжа ВСУ ФАБами
17:10Отсидеться получится только в цирке: Украина все ближе к тотальной мобилизации
16:57Украинская компания Burisma финансировала теракты в РФ, заявили в Следкоме
16:37Зеленского отвезли в Харьков посмотреть на фортификации ВСУ, он был немногословен
16:27Росфинмониторинг внёс пособников террористов "Крокуса" в чёрный список
16:18СК РФ возбудил дело о причастности США и НАТО к финансированию терроризма
16:14Запад повышает ставки. Смотрите, как Россия готовится к новым вызовам и глобальной нестабильности
15:56США передали Украине конфискованное у Ирана оружие
15:56Индо-Тихоокеанские Бермуды. Москва и Вашингтон проверяют крепость Пекина верностью Нью-Дели
15:10Киев разорвал соглашение с СНГ о сотрудничестве в области машиностроения и нефтехимии
14:30Эквадор и Сирия. Демонстративный плевок в международное право и смерть дипломатии
14:20Совет управляющих МАГАТЭ созовут из-за атак на ЗАЭС
14:17Русский язык оцифруют. Госдума РФ приняла закон о Национальном словарном фонде
14:14На Китай надейся, а сам не плошай. Как России решить проблемы с мигрантами
14:09Украинцев ознакомят с законопроектом о мобилизации, но после его принятия
13:49Справедливость и равноправие: визит Лаврова в Пекин
13:13Где может рвануть уже совсем скоро: Хавич о пороховой бочке Европы и индульгенции на ядерный террор
13:00Выгода от потерь, успехи ВС РФ, роль Китая в решении конфликта. Главное на Украине на 13:00 9 апреля
12:35"Готовит армию к капитуляции": депутат Рады сообщил о перестановках в ВСУ
Лента новостейМолния