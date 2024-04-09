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СК РФ возбудил дело о причастности США и НАТО к финансированию терроризма

СК РФ возбудил дело о причастности США и НАТО к финансированию терроризма - 09.04.2024 Украина.ру

СК РФ возбудил дело о причастности США и НАТО к финансированию терроризма

В Главном управлении Следственного комитета России проведена проверка по обращению группы депутатов Госдумы РФ о финансировании террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО. По ее результатам, возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма

2024-04-09T16:18

2024-04-09T16:18

2024-04-09T16:19

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Следствие установило, что деньги, поступавшие через коммерческие организации, в частности, нефтегазовую компанию "Бурисма Холдингс", действующую на Украине, на протяжении последних лет использовались для проведения террористических актов в России и за ее пределами. "Следствием во взаимодействии с иными спецслужбами и финансовой разведкой проверяются источники поступления и дальнейшее движение денежных средств в размере нескольких миллионов долларов США, причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада", – уточнила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Помимо этого следственным и оперативным путем отрабатываются связи непосредственных исполнителей террористических актов с иностранными кураторами, организаторами и спонсорами. По итогам проверки, организованной в связи с обращением депутатов Госдумы, возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма. В конце марта депутаты Госдумы России обратились в Следственный комитет РФ с заявлением о необходимости расследования участия Запада в терактах на территории РФ. Указывалось, что западные организации могут заниматься финансированием и организацией таких преступлений.

https://ukraina.ru/20240406/1054342314.html

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