Песков рассказал о мерах безопасности перед инаугурацией Путина - 12.04.2024 Украина.ру
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Песков рассказал о мерах безопасности перед инаугурацией Путина
Песков рассказал о мерах безопасности перед инаугурацией Путина - 12.04.2024 Украина.ру
Песков рассказал о мерах безопасности перед инаугурацией Путина
Попытки вмешательства во внутренние дела России не ослабевают. Об этом сообщил 12 апреля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2024-04-12T15:02
2024-04-12T15:02
владимир путин
новости
россия
дмитрий песков
инаугурация
безопасность
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"Значимые, символические мероприятия, как инаугурация президента, всегда рассматривается нашими врагами как очередной повод для новых попыток по дестабилизации обстановки в России", - отметил Песков.Однако он заверил, что страна научилась с этим бороться."Сейчас такое время, когда все усилия и так на максимуме по обеспечению безопасности во всех сферах", - сказал он.Победивший на выборах президента России 17 марта Владимир Путин вступит в должность на пятый срок 7 мая.Конституция РФ требует, чтобы новоизбранный президент в торжественной форме принес присягу. При проведении инаугурации используются символы президентской власти, такие как штандарт и знак президента РФ, а также специальный экземпляр Конституции.До 2000 года инаугурация проходила в Кремлевском дворце съездов (сейчас Государственный Кремлевский дворец), в последующие годы — в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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владимир путин, новости, россия, дмитрий песков, инаугурация, безопасность
Владимир Путин, Новости, Россия, Дмитрий Песков, инаугурация, безопасность

Песков рассказал о мерах безопасности перед инаугурацией Путина

15:02 12.04.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкОбращение президента РФ В. Путина к гражданам России
Обращение президента РФ В. Путина к гражданам России
© POOL
Перейти в фотобанк
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Попытки вмешательства во внутренние дела России не ослабевают. Об этом сообщил 12 апреля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Значимые, символические мероприятия, как инаугурация президента, всегда рассматривается нашими врагами как очередной повод для новых попыток по дестабилизации обстановки в России", - отметил Песков.
Однако он заверил, что страна научилась с этим бороться.
"Сейчас такое время, когда все усилия и так на максимуме по обеспечению безопасности во всех сферах", - сказал он.
Победивший на выборах президента России 17 марта Владимир Путин вступит в должность на пятый срок 7 мая.
Конституция РФ требует, чтобы новоизбранный президент в торжественной форме принес присягу. При проведении инаугурации используются символы президентской власти, такие как штандарт и знак президента РФ, а также специальный экземпляр Конституции.
До 2000 года инаугурация проходила в Кремлевском дворце съездов (сейчас Государственный Кремлевский дворец), в последующие годы — в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
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