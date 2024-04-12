https://ukraina.ru/20240412/1054478170.html
Песков рассказал о мерах безопасности перед инаугурацией Путина
Песков рассказал о мерах безопасности перед инаугурацией Путина - 12.04.2024 Украина.ру
Песков рассказал о мерах безопасности перед инаугурацией Путина
Попытки вмешательства во внутренние дела России не ослабевают. Об этом сообщил 12 апреля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2024-04-12T15:02
2024-04-12T15:02
2024-04-12T15:02
владимир путин
новости
россия
дмитрий песков
инаугурация
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1a/1054127494_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_76c687059c9230455d92ff1b34108389.jpg
"Значимые, символические мероприятия, как инаугурация президента, всегда рассматривается нашими врагами как очередной повод для новых попыток по дестабилизации обстановки в России", - отметил Песков.Однако он заверил, что страна научилась с этим бороться."Сейчас такое время, когда все усилия и так на максимуме по обеспечению безопасности во всех сферах", - сказал он.Победивший на выборах президента России 17 марта Владимир Путин вступит в должность на пятый срок 7 мая.Конституция РФ требует, чтобы новоизбранный президент в торжественной форме принес присягу. При проведении инаугурации используются символы президентской власти, такие как штандарт и знак президента РФ, а также специальный экземпляр Конституции.До 2000 года инаугурация проходила в Кремлевском дворце съездов (сейчас Государственный Кремлевский дворец), в последующие годы — в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.
https://ukraina.ru/20240411/1054463315.html
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1a/1054127494_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_b823b1e2a06296bdc8f0b8f5c2fc782b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, новости, россия, дмитрий песков, инаугурация, безопасность
Владимир Путин, Новости, Россия, Дмитрий Песков, инаугурация, безопасность
Песков рассказал о мерах безопасности перед инаугурацией Путина
Попытки вмешательства во внутренние дела России не ослабевают. Об этом сообщил 12 апреля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Значимые, символические мероприятия, как инаугурация президента, всегда рассматривается нашими врагами как очередной повод для новых попыток по дестабилизации обстановки в России", - отметил Песков.
Однако он заверил, что страна научилась с этим бороться.
"Сейчас такое время, когда все усилия и так на максимуме по обеспечению безопасности во всех сферах", - сказал он.
Победивший на выборах президента России 17 марта Владимир Путин
вступит в должность на пятый срок 7 мая.
Конституция РФ требует, чтобы новоизбранный президент в торжественной форме принес присягу. При проведении инаугурации используются символы президентской власти, такие как штандарт и знак президента РФ, а также специальный экземпляр Конституции.
До 2000 года инаугурация проходила в Кремлевском дворце съездов (сейчас Государственный Кремлевский дворец), в последующие годы — в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.