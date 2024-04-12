https://ukraina.ru/20240412/1054478170.html

Песков рассказал о мерах безопасности перед инаугурацией Путина

Песков рассказал о мерах безопасности перед инаугурацией Путина - 12.04.2024 Украина.ру

Песков рассказал о мерах безопасности перед инаугурацией Путина

Попытки вмешательства во внутренние дела России не ослабевают. Об этом сообщил 12 апреля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2024-04-12T15:02

2024-04-12T15:02

2024-04-12T15:02

владимир путин

новости

россия

дмитрий песков

инаугурация

безопасность

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"Значимые, символические мероприятия, как инаугурация президента, всегда рассматривается нашими врагами как очередной повод для новых попыток по дестабилизации обстановки в России", - отметил Песков.Однако он заверил, что страна научилась с этим бороться."Сейчас такое время, когда все усилия и так на максимуме по обеспечению безопасности во всех сферах", - сказал он.Победивший на выборах президента России 17 марта Владимир Путин вступит в должность на пятый срок 7 мая.Конституция РФ требует, чтобы новоизбранный президент в торжественной форме принес присягу. При проведении инаугурации используются символы президентской власти, такие как штандарт и знак президента РФ, а также специальный экземпляр Конституции.До 2000 года инаугурация проходила в Кремлевском дворце съездов (сейчас Государственный Кремлевский дворец), в последующие годы — в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.

https://ukraina.ru/20240411/1054463315.html

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владимир путин, новости, россия, дмитрий песков, инаугурация, безопасность