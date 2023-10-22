На Украине поймали депутата, который нелегально переправлял мужчин за границу - 22.10.2023 Украина.ру
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На Украине поймали депутата, который нелегально переправлял мужчин за границу
На Украине поймали депутата, который нелегально переправлял мужчин за границу - 22.10.2023 Украина.ру
На Украине поймали депутата, который нелегально переправлял мужчин за границу
В Черновицкой области Украины задержан депутат Днестровского районного совета, который занимался перевозом боящихся мобилизации мужчин за пределы страны. Об этом со ссылкой на источник сообщило 22 октября украинское издание "Вести"
2023-10-22T15:06
2023-10-22T15:06
новости
депутат
украина
мобилизация
всу
заграница
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Депутат был пойман за рулем автомобиля "Мерседес". В салоне помимо него находились еще двое мужчин, которые хотели избежать мобилизации.На депутата завели уголовное дело по ч. 3 ст. 332 УК Украины "организация и содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины".Украинские власти ранее объявили, что готовят предложения в законопроект, которые ужесточат мобилизацию в стране. Замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова порекомендовала украинцам прийти и мобилизоваться самостоятельно, в противном случае – "государство всё равно вас найдёт".Ранее Калмыкова пожаловалась на сотни тысяч уклонистов. Военкоматы столкнулись с проблемой массового отказа украинцев от мобилизации.
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новости, депутат, украина, мобилизация, всу, заграница
Новости, депутат, Украина, мобилизация, ВСУ, заграница

На Украине поймали депутата, который нелегально переправлял мужчин за границу

15:06 22.10.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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В Черновицкой области Украины задержан депутат Днестровского районного совета, который занимался перевозом боящихся мобилизации мужчин за пределы страны. Об этом со ссылкой на источник сообщило 22 октября украинское издание "Вести"
Депутат был пойман за рулем автомобиля "Мерседес". В салоне помимо него находились еще двое мужчин, которые хотели избежать мобилизации.
На депутата завели уголовное дело по ч. 3 ст. 332 УК Украины "организация и содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины".
Украинские власти ранее объявили, что готовят предложения в законопроект, которые ужесточат мобилизацию в стране. Замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова порекомендовала украинцам прийти и мобилизоваться самостоятельно, в противном случае – "государство всё равно вас найдёт".
Ранее Калмыкова пожаловалась на сотни тысяч уклонистов. Военкоматы столкнулись с проблемой массового отказа украинцев от мобилизации.
Военнослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
14 октября, 01:15
"Поднажали на мобилизацию": эксперт объяснил, почему после переброски войск РФ армия ВСУ оказалась голойНаступление ВСУ на Работино и Вербовое удалось переломить за счет незапланированной переброски войск и усиленной мобилизации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
 
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