https://ukraina.ru/20231022/1050392589.html

На Украине поймали депутата, который нелегально переправлял мужчин за границу

На Украине поймали депутата, который нелегально переправлял мужчин за границу - 22.10.2023 Украина.ру

На Украине поймали депутата, который нелегально переправлял мужчин за границу

В Черновицкой области Украины задержан депутат Днестровского районного совета, который занимался перевозом боящихся мобилизации мужчин за пределы страны. Об этом со ссылкой на источник сообщило 22 октября украинское издание "Вести"

2023-10-22T15:06

2023-10-22T15:06

2023-10-22T15:06

новости

депутат

украина

мобилизация

всу

заграница

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/10/1046262158_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1d7dd7e1316d7a5337753b27ebfd3f5.jpg

Депутат был пойман за рулем автомобиля "Мерседес". В салоне помимо него находились еще двое мужчин, которые хотели избежать мобилизации.На депутата завели уголовное дело по ч. 3 ст. 332 УК Украины "организация и содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины".Украинские власти ранее объявили, что готовят предложения в законопроект, которые ужесточат мобилизацию в стране. Замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова порекомендовала украинцам прийти и мобилизоваться самостоятельно, в противном случае – "государство всё равно вас найдёт".Ранее Калмыкова пожаловалась на сотни тысяч уклонистов. Военкоматы столкнулись с проблемой массового отказа украинцев от мобилизации.

https://ukraina.ru/20231014/1049961725.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, депутат, украина, мобилизация, всу, заграница