https://ukraina.ru/20240506/1054877883.html
"Оголтелый, охамевший, беспринципный и грабительский": ветеран раскрыл, что афганцы думают про СВО
"Оголтелый, охамевший, беспринципный и грабительский": ветеран раскрыл, что афганцы думают про СВО - 06.05.2024 Украина.ру
"Оголтелый, охамевший, беспринципный и грабительский": ветеран раскрыл, что афганцы думают про СВО
Тема и ход специальной военной операции России на Украине вызывает у афганцев особый интерес. Они внимательно следят за ее развитием, "оценивают как непримиримую борьбу добра со злом, с оголтелым, охамевшим, беспринципным, грабительским англо-саксонским укладом"
2024-05-06T03:41
2024-05-06T03:41
2024-05-06T03:41
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Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал ветеран афганских событий, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Вячеслав Некрасов.Американцы и их союзники начали интервенцию в Афганистан осенью 2001 года в ответ на теракты 11 сентября. Расходы США на афганские силы безопасности и госаппарат за 20 лет составили $80 млрд, а вся война по оценкам, которые подтвердил и сам американский лидер Джо Байден, обошлась почти в $2 трлн.Стремительная победа движения "Талибан"* в Афганистане в 2021 года стала неожиданностью, в том числе для США. 15 августа боевики этого запрещенного в РФ движения без боя вошли в Кабул, а президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.Объявляя о решении завершить операцию в Афганистане, Байден заявил, что останься войска в республике, это обрадовало бы лишь Китай и Россию. По мнению экспертов, таким образом он пытался оправдаться за стремительный крах афганских союзников США и их хаотичную эвакуацию, символом которой стали падающие люди, цеплявшиеся за шасси американских военно-транспортных самолетов.Интересно, что западные государства эвакуировали из республики своих граждан и сотрудников посольств, а в Пентагоне заявили, что США не гарантирует эвакуацию всех афганцев, которые хотят покинуть страну.В 2001 году США обещали, что наладят жизнь в Афганистане, а по факту создали лишь военные декорации для прикрытия своих интересов в республике.На сегодняшний день Афганистан остается одной из нераскрытых кладовых Земли, сказочно богатых полезными ископаемыми, включая нефть, газ, уголь, уран, медь, литий, железо, драгоценные металлы, самоцветы, мрамор и тальк.По информации того же Некрасова, предприниматели из США и Германии по сей день полулегально добывают в Афганистане драгоценные камни и другие дорогостоящие ресурсы.ИНТЕРВЬЮ ВЯЧЕСЛАВ НЕКРАСОВ: Пока Зеленский просит Кабул о помощи, народ Афганистана готов выйти за РФ на Украине* Деятельность организации запрещена на территории РФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ветераны, афганистан, сво, украина, лондон
"Оголтелый, охамевший, беспринципный и грабительский": ветеран раскрыл, что афганцы думают про СВО
Тема и ход специальной военной операции России на Украине вызывает у афганцев особый интерес. Они внимательно следят за ее развитием, "оценивают как непримиримую борьбу добра со злом, с оголтелым, охамевшим, беспринципным, грабительским англо-саксонским укладом"
Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал ветеран афганских событий, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Вячеслав Некрасов.
"Все граждане Афганистана понимают радикальный, судьбоносный характер СВО и желают России полной победы, которая придаст многим развивающимся странам уверенности в борьбе за справедливость, независимость и прочный мир. Некоторые бывшие генералы предлагали открыть в Афганистане призывной пункт, при этом выражали уверенность, что десятки тысяч неприхотливых и воинственных афганцев охотно встанут под знамена российской армии", - сказал ветеран.
Американцы и их союзники начали интервенцию в Афганистан осенью 2001 года в ответ на теракты 11 сентября. Расходы США на афганские силы безопасности и госаппарат за 20 лет составили $80 млрд, а вся война по оценкам, которые подтвердил и сам американский лидер Джо Байден, обошлась почти в $2 трлн.
Стремительная победа движения "Талибан"* в Афганистане в 2021 года стала неожиданностью, в том числе для США. 15 августа боевики этого запрещенного в РФ движения без боя вошли в Кабул, а президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.
Объявляя о решении завершить операцию в Афганистане, Байден заявил, что останься войска в республике, это обрадовало бы лишь Китай и Россию. По мнению экспертов, таким образом он пытался оправдаться за стремительный крах афганских союзников США и их хаотичную эвакуацию, символом которой стали падающие люди, цеплявшиеся за шасси американских военно-транспортных самолетов.
Интересно, что западные государства эвакуировали из республики своих граждан и сотрудников посольств, а в Пентагоне заявили, что США не гарантирует эвакуацию всех афганцев, которые хотят покинуть страну.
В 2001 году США обещали, что наладят жизнь в Афганистане, а по факту создали лишь военные декорации для прикрытия своих интересов в республике.
На сегодняшний день Афганистан остается одной из нераскрытых кладовых Земли, сказочно богатых полезными ископаемыми, включая нефть, газ, уголь, уран, медь, литий, железо, драгоценные металлы, самоцветы, мрамор и тальк.
По информации того же Некрасова, предприниматели из США и Германии по сей день полулегально добывают в Афганистане драгоценные камни и другие дорогостоящие ресурсы.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ.