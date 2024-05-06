https://ukraina.ru/20240506/1054872713.html

"По югославскому сценарию": эксперт назвал уязвимые трещины, которые могут привести к развалу США

"По югославскому сценарию": эксперт назвал уязвимые трещины, которые могут привести к развалу США - 06.05.2024 Украина.ру

"По югославскому сценарию": эксперт назвал уязвимые трещины, которые могут привести к развалу США

Большинство населения юго-восточных штатов США живет в деревнях и небольших городах. Жители бывшей Конфедерации не забыли оскорбления, которые им наносились все 150 лет после окончания гражданской войны. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник

2024-05-06T03:11

2024-05-06T03:11

2024-05-06T03:11

новости

сша

америка

россия

станислав крапивник

конференция

война

мексика

гражданская война

оккупация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102204/54/1022045433_0:173:2823:1761_1920x0_80_0_0_989e30ead751fd1d8cc26e041f4d9846.jpg

По словам эксперта, Россия может победить США по югославскому сценарию путем "балканизации". Принято считать, что Америка – это одна большая страна. Но это совершенно не так, в ее устройстве много трещин, рассказал эксперт.Большинство населения юго-восточных штатов (бывшая Конфедерация) живет в деревнях и небольших городах. В больших городах живут в основном мигранты из северных штатов, добавил офицер.Также в США есть юго-западные штаты, это вообще бывшие мексиканские территории. Но Мексика мечтает вернуть их себе. Они учат своих детей в школах, что это - Republica del Norte (Северная Республика. - Ред.), уточнил специалист.При этом Калифорния на западном побережье вообще может прекрасно жить самостоятельно, если ей дадут такую возможность. Короче говоря, в Америке есть много уязвимых мест, на которые можно давить, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Станислав Крапивник: Россия должна разделить США как Югославию и устроить им новый Вьетнам в Мексике читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240502/1054847567.html

сша

америка

россия

мексика

югославия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, америка, россия, станислав крапивник, конференция, война, мексика, гражданская война, оккупация, югославия, развал