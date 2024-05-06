"По югославскому сценарию": эксперт назвал уязвимые трещины, которые могут привести к развалу США
Большинство населения юго-восточных штатов США живет в деревнях и небольших городах. Жители бывшей Конфедерации не забыли оскорбления, которые им наносились все 150 лет после окончания гражданской войны. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
По словам эксперта, Россия может победить США по югославскому сценарию путем "балканизации". Принято считать, что Америка – это одна большая страна. Но это совершенно не так, в ее устройстве много трещин, рассказал эксперт.
Большинство населения юго-восточных штатов (бывшая Конфедерация) живет в деревнях и небольших городах. В больших городах живут в основном мигранты из северных штатов, добавил офицер.
"И коренное население считает, что живёт как в оккупации. Они не забыли оскорбления, которые им наносились все эти 150 лет после окончания гражданской войны. Гавайи вообще не хотели бы частью Америки. Американцы свергли их королеву Лилиуокалани и аннексировали эти острова", - отметил Крапивник.
Также в США есть юго-западные штаты, это вообще бывшие мексиканские территории. Но Мексика мечтает вернуть их себе. Они учат своих детей в школах, что это - Republica del Norte (Северная Республика. - Ред.), уточнил специалист.
При этом Калифорния на западном побережье вообще может прекрасно жить самостоятельно, если ей дадут такую возможность. Короче говоря, в Америке есть много уязвимых мест, на которые можно давить, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Станислав Крапивник: Россия должна разделить США как Югославию и устроить им новый Вьетнам в Мексике читайте на сайте Украина.ру
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