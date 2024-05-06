"По югославскому сценарию": эксперт назвал уязвимые трещины, которые могут привести к развалу США - 06.05.2024 Украина.ру
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"По югославскому сценарию": эксперт назвал уязвимые трещины, которые могут привести к развалу США
"По югославскому сценарию": эксперт назвал уязвимые трещины, которые могут привести к развалу США - 06.05.2024 Украина.ру
"По югославскому сценарию": эксперт назвал уязвимые трещины, которые могут привести к развалу США
Большинство населения юго-восточных штатов США живет в деревнях и небольших городах. Жители бывшей Конфедерации не забыли оскорбления, которые им наносились все 150 лет после окончания гражданской войны. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
2024-05-06T03:11
2024-05-06T03:11
новости
сша
америка
россия
станислав крапивник
конференция
война
мексика
гражданская война
оккупация
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По словам эксперта, Россия может победить США по югославскому сценарию путем "балканизации". Принято считать, что Америка – это одна большая страна. Но это совершенно не так, в ее устройстве много трещин, рассказал эксперт.Большинство населения юго-восточных штатов (бывшая Конфедерация) живет в деревнях и небольших городах. В больших городах живут в основном мигранты из северных штатов, добавил офицер.Также в США есть юго-западные штаты, это вообще бывшие мексиканские территории. Но Мексика мечтает вернуть их себе. Они учат своих детей в школах, что это - Republica del Norte (Северная Республика. - Ред.), уточнил специалист.При этом Калифорния на западном побережье вообще может прекрасно жить самостоятельно, если ей дадут такую возможность. Короче говоря, в Америке есть много уязвимых мест, на которые можно давить, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Станислав Крапивник: Россия должна разделить США как Югославию и устроить им новый Вьетнам в Мексике читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240502/1054847567.html
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новости, сша, америка, россия, станислав крапивник, конференция, война, мексика, гражданская война, оккупация, югославия, развал
Новости, США, Америка, Россия, Станислав Крапивник, конференция, война, Мексика, гражданская война, оккупация, Югославия, развал

"По югославскому сценарию": эксперт назвал уязвимые трещины, которые могут привести к развалу США

03:11 06.05.2024
 
© РИА Новости . Антон Быстров / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Антон Быстров
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Большинство населения юго-восточных штатов США живет в деревнях и небольших городах. Жители бывшей Конфедерации не забыли оскорбления, которые им наносились все 150 лет после окончания гражданской войны. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
По словам эксперта, Россия может победить США по югославскому сценарию путем "балканизации". Принято считать, что Америка – это одна большая страна. Но это совершенно не так, в ее устройстве много трещин, рассказал эксперт.
Большинство населения юго-восточных штатов (бывшая Конфедерация) живет в деревнях и небольших городах. В больших городах живут в основном мигранты из северных штатов, добавил офицер.
"И коренное население считает, что живёт как в оккупации. Они не забыли оскорбления, которые им наносились все эти 150 лет после окончания гражданской войны. Гавайи вообще не хотели бы частью Америки. Американцы свергли их королеву Лилиуокалани и аннексировали эти острова", - отметил Крапивник.
Также в США есть юго-западные штаты, это вообще бывшие мексиканские территории. Но Мексика мечтает вернуть их себе. Они учат своих детей в школах, что это - Republica del Norte (Северная Республика. - Ред.), уточнил специалист.
При этом Калифорния на западном побережье вообще может прекрасно жить самостоятельно, если ей дадут такую возможность. Короче говоря, в Америке есть много уязвимых мест, на которые можно давить, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Станислав Крапивник: Россия должна разделить США как Югославию и устроить им новый Вьетнам в Мексике читайте на сайте Украина.ру
Алексей Фененко интервью - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
2 мая, 13:43
Европе приказали рожать солдат, а не ЛГБТ*. Алексей Фененко о неизбежности войны России с НАТОЕвропа сворачивает проекты поддержки ЛГБТ* и возрождает институт всеобщей воинской повинности. Нация должна быть готова к будущей войне с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко
 
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