https://ukraina.ru/20240506/1054854893.html
“Это неразумный поступок”: эксперт объяснил, какой шаг Запада разозлит Россию и разорит Америку
“Это неразумный поступок”: эксперт объяснил, какой шаг Запада разозлит Россию и разорит Америку - 06.05.2024 Украина.ру
“Это неразумный поступок”: эксперт объяснил, какой шаг Запада разозлит Россию и разорит Америку
Пару недель Норвегия заявила, что Осло передаст Украине истребители F-16, с одобрением Запада, естественно. Однако не совсем ясно, как эти самолеты изменят ситуацию на фронте. Подробнее об этом в интервью Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук
2024-05-06T04:39
2024-05-06T04:39
2024-05-06T04:39
запад
россия
украина
владимир путин
украина.ру
f-16
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102078/97/1020789725_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cca10cd98a3d1f801be89d59cad6569f.jpg
Безусловно, истребители потенциально смогут что-то подпортить нам в военной игре, но поставка дорогих и дефицитных F-16 – это не разумный поступок со стороны союзников Киева, полагает эксперт.“Так вот, вероятно, F-16 наше господство в воздухе могут уменьшить, создав проблему для российских самолетов. А нам нельзя потерять эффективность от авиабомб, которые на данный момент являются нашим козырем. Возможно, его и хочет Запад выбить из наших рук. Пока же Россия наносит ракетные удары по аэродромам, которые готовятся к приему F-16 на Украине. Для этих машин необходимы и взлетная полоса, и обслуживание, и другое. Самолет F-16 — технологичный и сложный летательный аппарат”, - отметил Ющук.При этом издание Nettavisen Nyheter сообщило о том, что только 12 из обещанных самолетов являются пригодными для полетов, а остальные могут быть разобраны на запчасти. Но Эйде в свою очередь всячески пытается оправдать “бесполезные подарки”, утверждая, что поставки все равно “окажут значительный вклад в обороноспособность Украины”.Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.Полный текст интервью Василий Ющук: Пока США пытаются выбить из рук России козырь в борьбе с ВСУ, Урал опасается лишь одного читайте на сайте Украина.ру.
запад
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102078/97/1020789725_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ff38f76f7320dcbce65211f2dc6c2ebc.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запад, россия, украина, владимир путин, украина.ру, f-16
“Это неразумный поступок”: эксперт объяснил, какой шаг Запада разозлит Россию и разорит Америку
Пару недель Норвегия заявила, что Осло передаст Украине истребители F-16, с одобрением Запада, естественно. Однако не совсем ясно, как эти самолеты изменят ситуацию на фронте. Подробнее об этом в интервью Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук
Безусловно, истребители потенциально смогут что-то подпортить нам в военной игре, но поставка дорогих и дефицитных F-16 – это не разумный поступок со стороны союзников Киева, полагает эксперт.
“Так вот, вероятно, F-16 наше господство в воздухе могут уменьшить, создав проблему для российских самолетов. А нам нельзя потерять эффективность от авиабомб, которые на данный момент являются нашим козырем. Возможно, его и хочет Запад выбить из наших рук. Пока же Россия наносит ракетные удары по аэродромам, которые готовятся к приему F-16 на Украине. Для этих машин необходимы и взлетная полоса, и обслуживание, и другое. Самолет F-16 — технологичный и сложный летательный аппарат”, - отметил Ющук.
При этом издание Nettavisen Nyheter сообщило о том, что только 12 из обещанных самолетов являются пригодными для полетов, а остальные могут быть разобраны на запчасти. Но Эйде в свою очередь всячески пытается оправдать “бесполезные подарки”, утверждая, что поставки все равно “окажут значительный вклад в обороноспособность Украины”.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.