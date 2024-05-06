https://ukraina.ru/20240506/1054854893.html

“Это неразумный поступок”: эксперт объяснил, какой шаг Запада разозлит Россию и разорит Америку

“Это неразумный поступок”: эксперт объяснил, какой шаг Запада разозлит Россию и разорит Америку - 06.05.2024 Украина.ру

“Это неразумный поступок”: эксперт объяснил, какой шаг Запада разозлит Россию и разорит Америку

Пару недель Норвегия заявила, что Осло передаст Украине истребители F-16, с одобрением Запада, естественно. Однако не совсем ясно, как эти самолеты изменят ситуацию на фронте. Подробнее об этом в интервью Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук

2024-05-06T04:39

2024-05-06T04:39

2024-05-06T04:39

запад

россия

украина

владимир путин

украина.ру

f-16

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Безусловно, истребители потенциально смогут что-то подпортить нам в военной игре, но поставка дорогих и дефицитных F-16 – это не разумный поступок со стороны союзников Киева, полагает эксперт.“Так вот, вероятно, F-16 наше господство в воздухе могут уменьшить, создав проблему для российских самолетов. А нам нельзя потерять эффективность от авиабомб, которые на данный момент являются нашим козырем. Возможно, его и хочет Запад выбить из наших рук. Пока же Россия наносит ракетные удары по аэродромам, которые готовятся к приему F-16 на Украине. Для этих машин необходимы и взлетная полоса, и обслуживание, и другое. Самолет F-16 — технологичный и сложный летательный аппарат”, - отметил Ющук.При этом издание Nettavisen Nyheter сообщило о том, что только 12 из обещанных самолетов являются пригодными для полетов, а остальные могут быть разобраны на запчасти. Но Эйде в свою очередь всячески пытается оправдать “бесполезные подарки”, утверждая, что поставки все равно “окажут значительный вклад в обороноспособность Украины”.Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.Полный текст интервью Василий Ющук: Пока США пытаются выбить из рук России козырь в борьбе с ВСУ, Урал опасается лишь одного читайте на сайте Украина.ру.

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запад, россия, украина, владимир путин, украина.ру, f-16