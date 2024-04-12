В Швейцарии инициировали референдум по отмене антироссийских санкции - Bloomberg - 12.04.2024 Украина.ру
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В Швейцарии инициировали референдум по отмене антироссийских санкции - Bloomberg
В Швейцарии инициировали референдум по отмене антироссийских санкции - Bloomberg - 12.04.2024 Украина.ру
В Швейцарии инициировали референдум по отмене антироссийских санкции - Bloomberg
Группа активистов при поддержке ультраправой Швейцарской народной партии собрали подписи для проведения референдума по нейтральному статусу страны, который может подорвать введенные ранее антироссийские санкции. Об этом сообщает агентство Bloomberg
2024-04-12T20:00
2024-04-12T20:00
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"Швейцария готовится к всенародному голосованию по поводу своего давнего нейтралитета на фоне дебатов, разожженных решением страны ввести санкции против России за ее вторжение на Украину", – говорится в публикации. Уточняется, что инициаторы референдума предлагают закрепить в конституции Швейцарии ее статус "постоянного, вооруженного нейтралитета" и запретить участие в любом оборонном альянсе. Обратное возможно только если на страну совершат нападение. Кроме этого, предлагается заблокировать присоединение страны в любых "невоенных мерах принуждения", которые включают и санкции&nbsp;– если только их не одобрит Совет безопасности ООН. В статье говорится, что так как постоянными членами Совбеза являются Россия и Китай, одобрение инициативы на практике будет означать, что Швейцария никогда не сможет наложить на них санкции&nbsp;– потому что те смогут заблокировать такое решение в ООН своим правом вето. Пока неизвестно, когда пройдет референдум о нейтралитете Швейцарии. По конституции страны правительство и парламент должны обсудить вопрос и, при необходимости, внести свои контрпредложения. При этом издание пишет, что весь процесс может занять годы. Ранее в МИД РФ отказались от участия в швейцарской мирной конференции по Украине, поскольку та страна не может быть миротворческой площадкой - Швейцария утратила нейтральный статус и занимает проукраинскую позицию, голосует за антироссийские резолюции, рассматривает изъятие замороженных активов РФ, присоединяется к незаконным антироссийским санкциям.
https://ukraina.ru/20240227/1053560588.html
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новости, швейцария, россия, китай, bloomberg, оон, совбез, сво, антироссийские санкции, референдум
Новости, Швейцария, Россия, Китай, bloomberg, ООН, Совбез, СВО, антироссийские санкции, референдум

В Швейцарии инициировали референдум по отмене антироссийских санкции - Bloomberg

20:00 12.04.2024
 
© commons.wikimedia.org / Swiss Federal Assembly
- РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© commons.wikimedia.org / Swiss Federal Assembly
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Группа активистов при поддержке ультраправой Швейцарской народной партии собрали подписи для проведения референдума по нейтральному статусу страны, который может подорвать введенные ранее антироссийские санкции. Об этом сообщает агентство Bloomberg
"Швейцария готовится к всенародному голосованию по поводу своего давнего нейтралитета на фоне дебатов, разожженных решением страны ввести санкции против России за ее вторжение на Украину", – говорится в публикации.
Уточняется, что инициаторы референдума предлагают закрепить в конституции Швейцарии ее статус "постоянного, вооруженного нейтралитета" и запретить участие в любом оборонном альянсе. Обратное возможно только если на страну совершат нападение.
Кроме этого, предлагается заблокировать присоединение страны в любых "невоенных мерах принуждения", которые включают и санкции – если только их не одобрит Совет безопасности ООН.
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В статье говорится, что так как постоянными членами Совбеза являются Россия и Китай, одобрение инициативы на практике будет означать, что Швейцария никогда не сможет наложить на них санкции – потому что те смогут заблокировать такое решение в ООН своим правом вето.
Пока неизвестно, когда пройдет референдум о нейтралитете Швейцарии. По конституции страны правительство и парламент должны обсудить вопрос и, при необходимости, внести свои контрпредложения. При этом издание пишет, что весь процесс может занять годы.
Ранее в МИД РФ отказались от участия в швейцарской мирной конференции по Украине, поскольку та страна не может быть миротворческой площадкой - Швейцария утратила нейтральный статус и занимает проукраинскую позицию, голосует за антироссийские резолюции, рассматривает изъятие замороженных активов РФ, присоединяется к незаконным антироссийским санкциям.
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