"А зря убрали" – Захарова о портрете "азовца"* с фашистским шевроном в Люксембурге - 31.10.2023 Украина.ру
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"А зря убрали" – Захарова о портрете "азовца"* с фашистским шевроном в Люксембурге
"А зря убрали" – Захарова о портрете "азовца"* с фашистским шевроном в Люксембурге - 31.10.2023 Украина.ру
"А зря убрали" – Захарова о портрете "азовца"* с фашистским шевроном в Люксембурге
Европейцы должны знать, на что политики тратят налоги, заявила Захарова, комментируя исчезнувший с выставки портрет "азовца" с фашистским шевроном
2023-10-31T19:11
2023-10-31T19:11
новости
люксембург
неофашисты
мария захарова
мид рф
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На железнодорожном вокзале Люксембурга на прошлой неделе открылась фотовыставка. Организатор ее – Ассоциация LUkraine ASBL, которая хотела привлечь внимание жителей герцогства к ситуации на Украине. Среди размещенных работ оказался портрет нацистского боевика из добробата "Азов". На его груди – шеврон с нацистской руной Wolfsangel дивизии СС "Рейх".Она отметила, что наличием нацистской символики на железнодорожном вокзале национальные власти были шокированы. Администрация срочно вмешалась и убрала с публичного обозрения фотографию неонациста-боевика."А я считаю, что зря убрала. Европейцы должны знать в лицо, на кого и на что есовские политики тратят их налоги, спонсируя нацистов киевского режима", – подчеркнула глава российского МИДа.*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
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новости, люксембург, неофашисты, мария захарова, мид рф
Новости, Люксембург, неофашисты, Мария Захарова, МИД РФ

"А зря убрали" – Захарова о портрете "азовца"* с фашистским шевроном в Люксембурге

19:11 31.10.2023
 
© Телеграм @MariaVladimirovnaZakharovaПортрет нацистского боевика из добробата "Азов"
Портрет нацистского боевика из добробата Азов
© Телеграм @MariaVladimirovnaZakharova
Читать в
Европейцы должны знать, на что политики тратят налоги, заявила Захарова, комментируя исчезнувший с выставки портрет "азовца" с фашистским шевроном
На железнодорожном вокзале Люксембурга на прошлой неделе открылась фотовыставка. Организатор ее – Ассоциация LUkraine ASBL, которая хотела привлечь внимание жителей герцогства к ситуации на Украине. Среди размещенных работ оказался портрет нацистского боевика из добробата "Азов". На его груди – шеврон с нацистской руной Wolfsangel дивизии СС "Рейх".

"Если вы думаете, что последний раз нацистская символика демонстрировалась на территории Люксембурга в период его оккупации Третьим рейхом в 1940-е годы, то глубоко ошибаетесь, – написала Захарова в своем Телеграм-канале.

Она отметила, что наличием нацистской символики на железнодорожном вокзале национальные власти были шокированы. Администрация срочно вмешалась и убрала с публичного обозрения фотографию неонациста-боевика.
"А я считаю, что зря убрала. Европейцы должны знать в лицо, на кого и на что есовские политики тратят их налоги, спонсируя нацистов киевского режима", – подчеркнула глава российского МИДа.
*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
 
НовостиЛюксембургнеофашистыМария ЗахароваМИД РФ
 
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