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"А зря убрали" – Захарова о портрете "азовца"* с фашистским шевроном в Люксембурге

"А зря убрали" – Захарова о портрете "азовца"* с фашистским шевроном в Люксембурге - 31.10.2023 Украина.ру

"А зря убрали" – Захарова о портрете "азовца"* с фашистским шевроном в Люксембурге

Европейцы должны знать, на что политики тратят налоги, заявила Захарова, комментируя исчезнувший с выставки портрет "азовца" с фашистским шевроном

2023-10-31T19:11

2023-10-31T19:11

2023-10-31T19:11

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На железнодорожном вокзале Люксембурга на прошлой неделе открылась фотовыставка. Организатор ее – Ассоциация LUkraine ASBL, которая хотела привлечь внимание жителей герцогства к ситуации на Украине. Среди размещенных работ оказался портрет нацистского боевика из добробата "Азов". На его груди – шеврон с нацистской руной Wolfsangel дивизии СС "Рейх".Она отметила, что наличием нацистской символики на железнодорожном вокзале национальные власти были шокированы. Администрация срочно вмешалась и убрала с публичного обозрения фотографию неонациста-боевика."А я считаю, что зря убрала. Европейцы должны знать в лицо, на кого и на что есовские политики тратят их налоги, спонсируя нацистов киевского режима", – подчеркнула глава российского МИДа.*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации

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новости, люксембург, неофашисты, мария захарова, мид рф