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ГУР Украины подтвердило свою причастность к теракту в Бердянске
ГУР Украины подтвердило свою причастность к теракту в Бердянске - 06.03.2024 Украина.ру
ГУР Украины подтвердило свою причастность к теракту в Бердянске
В Главном управлении разведки (ГУР) Украины взяли ответственность за совершение 6 марта теракта в городе Бердянске, в ходе которого погибла член избирательной комиссии. Об этом сообщает "РБК-Украина", со ссылкой на источник
2024-03-06T21:21
2024-03-06T21:21
2024-03-06T21:21
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По данным украинской стороны, Светлана после освобождения города от ВСУ в 2022 году осталась в Бердянске, где начала работать в местной администрации. За это Киев обвинил её в коллаборционной деятельности, а правоохранительные органы Украины открыли на неё уголовное производство. Погибшая Светлана Самойленко была членом избирательной комиссии, а чтобы помешать проведению президентских выборов в Бердянске, под её машину заложили бомбу. В результате детонации взрывного устройства, девушка получила ранения, несовместимые с жизнью. По словам председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, таким образом Украина пытается запугать своих же земляков и убедить их не принимать участия в выборах. Ранее сообщалось, что Россия сорвала несколько химических провокаций Киева.
https://ukraina.ru/20231123/1051266272.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, бердянск, украина, киев, вооруженные силы украины, теракт, сво, выборы, гур моу
Новости, Бердянск, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, теракт, СВО, выборы, ГУР МОУ
ГУР Украины подтвердило свою причастность к теракту в Бердянске
В Главном управлении разведки (ГУР) Украины взяли ответственность за совершение 6 марта теракта в городе Бердянске, в ходе которого погибла член избирательной комиссии. Об этом сообщает "РБК-Украина", со ссылкой на источник