https://ukraina.ru/20240425/1054714796.html

Война за Прибалтику. России стесняться нечего

Война за Прибалтику. России стесняться нечего - 25.04.2024 Украина.ру

Война за Прибалтику. России стесняться нечего

В прибалтийских государствах всплеск русофобии. Гонения на русских по объёму постепенно приближаются к украинским и вот-вот войдут (если уже не вошли) в стадию геноцида.

2024-04-25T12:25

2024-04-25T12:25

2024-04-25T13:31

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Особенно отличается в этом деле Латвия. Эстония, как всегда, более медлительна и осторожна, но идёт тем же путём. Литва где-то посредине. Впрочем, литовцы делают основной акцент на военной составляющей.Надо сказать, что в плане открытой подготовки к войне с Россией не отстают и латыши с эстонцами: проводятся систематические учения, усиливаются приграничные укрепления, пополняются запасы расходных материалов, отрабатываются мобилизационные мероприятия. Идея войны с Россией у местного населения (даже у русофобской его части) крайне непопулярна – опыт Украины не вдохновляет. Но властям всё равно, они готовятся и готовятся активно.Над потугами военно-политических карликов, конечно, можно смеяться, но провокаторы войны всегда имеют определённый план – даже предназначенные на заклание государства, используемые старшими партнёрами в качестве истощающего противника расходного материала, надеются на лучшее – на коллективную победу, которая окупит их страдания и потери. Поэтому лучше поразмышлять о том, что может представлять из себя западный план прибалтийской войны.Самая большая армия в Прибалтике, до 20 тысяч человек, у Литвы. Остальные два государства могут вместе выставить примерно половину этой численности. С началом войны, после проведения мобилизации (в том числе парамилитарных формирований) численность прибалтийских армий может вырасти примерно вдвое. То есть три страны могут выставить в поле шестидесятитысячный корпус, относительно обученных, но крайне плохо снабжённых тяжёлой техникой (мало артиллерии, практически полное отсутствие танков и авиации) солдат.Учитывая общую численность населения всех трёх государств и непопулярность войны среди населения, в процессе военных действий они смогут мобилизовать ещё до 120 тысяч человек (с большим напряжением сил, до 200 тысяч). При высокой интенсивности военных действий, данный потенциал позволит им поддерживать численность фронтовых соединений 3-6 месяцев, при средней интенсивности, до года.При этом шестидесяти тысяч человек, которые все три страны могут выставить в поле и обеспечить необходимым пополнением в среднем на полгода войны, хватит лишь на то, чтобы тонкой линией прикрыть границу Эстонии и Латвии с Россией. На белорусскую границу сил уже не хватит.Наиболее опасный, с точки зрения прибалтийско-НАТОвской обороны, участок – Сувалкинский коридор в Польше и Литва в целом. Он же наиболее перспективный – именно здесь НАТО должно искать победы над Россией.Напомню, что литовская армия в два раза сильнее двух других прибалтийских вместе взятых. Кроме того именно в Литве базируется немецкая бригада, выделенная НАТО для защиты Прибалтики. С прочими частями усиления численность бригады в военное время может достигнуть 10 тысяч человек. У Литвы наименее протяжённое и легче всего обороняемое морское побережье. Небо Литвы легче всего закрывать не только авиацией, базирующейся на аэродромы соседних стран НАТО (собственной боевой авиации Прибалтика не имеет), но и наземными системами ПВО, расположенными в северо-восточной Польше, а также системами ПВО, расположенными на кораблях военных флотов балтийских стран НАТО.Как я уже неоднократно писал, единственный надёжный способ спровоцировать войну и вынудить Россию атаковать прибалтийские страны – блокировать Калининградскую область. Рано или поздно, но не позже чем через год, блокада задушит эксклав без военных действий. Каждый день промедления с прорывом блокады, позволит противнику сильнее укрепить свои позиции в Сувалкинском коридоре, стянуть к нему дополнительные силы и максимально усложнить деблокаду.Следует отметить, что географические особенности ограничивают возможности России в планирования операции лобовым ударом через Сувалкинский коридор с вспомогательным, от Латвийской и Эстонской границ к Литве и далее, через Клайпеду на Калининград. Попытка обхода Сувалкинского коридора с Юга невозможна, без ликвидации или связывания боем прибалтийской группировки противника. В наших условиях, одновременное проведение таких операций невозможно в виду нехватки сил, а последовательное бессмысленно, так как разгром прибалтийской группировки НАТО сам по себе открывает доступ к Калининграду и открытие дополнительного операционного направления южнее не требуется.Блокада Калининграда невозможна без участия Польши. Кроме того, Польша обязательно вступит в бой, если военные действия затронут Литву. С учётом немецкой бригады и польских мобилизационных возможностей, минусуя войска необходимые для прикрытия польско-белорусской границы и возможной оккупации Галиции, НАТО может оперативно сконцентрировать в Литве и Сувалкинском коридоре группировку в 100-150 тысяч человек, с возможностью увеличения в перспективе до 200 тысяч.Задача этой группировки продержаться полгода-год и дать НАТО возможность сломить сопротивление калининградского эксклава и оккупировать его. После чего можно начинать с Россией переговоры о мире с позиции силы. Европейский (в первую очередь польский и немецкий) обыватель воспримет занятие Калининграда как выдающуюся победу, какие бы территориальные потери при этом не были понесены на других направлениях.Таким образом, провоцируя конфликт в Прибалтике США пытаются разменять Восточную Прибалтику (Эстонию и Латвию) на Калининградскую область. Именно поэтому все основные силы НАТО концентрируются в Литве и Польше, позволяя Эстонии и Латвии вести боевые действия, исходя из возможностей своих, в основном легко вооружённых формирований. Фактически задача восточноприбалтийских стран заключается в том, чтобы затормозить продвижение ВС РФ к Литве с Востока на максимально возможный срок, чтобы на первом этапе, когда ещё не проведены полностью мобилизационные мероприятия и главные силы НАТО только выдвигаются в район боевых действий, можно было бы сконцентрировать все имеющиеся в наличие польско-литовские силы и немецкую бригаду для отражения удара через Сувалкинский коридор.Как уже было сказано, чем дольше затягивается прорыв, тем больше шансов у НАТО его предотвратить. Кроме того, даже относительная неудача (слишком медленное наступление) на калининградском направлении, может активизировать сторонников войны с Россией в Румынии и Молдавии, которые получат аргумент: "Сейчас (пока Россия связана на Севере) или никогда!"Естественно США и НАТО выгодно, чтобы к моменту начала активной (военной) фазы прибалтийского кризиса, Россия ещё была связана на Украине. Это позволяло бы надеяться на создание блокированной позиции на всём пространстве от Балтийского моря до Чёрного, получения, таким образом, Западом преимущества в информационном поле и в переговорном процессе. Но даже если украинская катастрофа наступит раньше, чем будет окончательно готова прибалтийская провокация, последнюю это вряд ли отменит: Америке она нужна и важна, а собственные прибалтийские элиты своим населением дорожат не больше, чем украинские.Поэтому явная подготовка Прибалтики к войне с Россией требует максимально серьёзного отношения и проработки всех вариантов противодействия, включая ранний превентивный удар (пока противник не успел развернуть свои силы и к длительной кампании не готов). В "неспровоцированной агрессии" Россию обвинят в любом случае, так что стесняться нечего.

https://ukraina.ru/20240422/1054618290.html

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россия, литва, прибалтика, ростислав ищенко, нато, эксклюзив