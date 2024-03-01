Макрон считает Шольца слабым из-за его позиции по Украине – Bloomberg - 01.03.2024 Украина.ру
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Макрон считает Шольца слабым из-за его позиции по Украине – Bloomberg
Макрон считает Шольца слабым из-за его позиции по Украине – Bloomberg - 01.03.2024 Украина.ру
Макрон считает Шольца слабым из-за его позиции по Украине – Bloomberg
Президент Франции Эммануэль Макрон испытывает презрение к позиции канцлера ФРГ Олафа Шольца по Украине. У лидеров двух стран отсутствует взаимопонимание в этом вопросе, пишет Bloomberg
2024-03-01T19:12
2024-03-01T23:02
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финансирование
киевский режим
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Речь идёт об оперативном отказе Шольца отправить на Украину немецких солдат, в то время как Макрон публично не исключил такую возможность. Уточняется, что эти разногласия ставят под угрозу Украину, в то время как Россия перехватила инициативу в зоне конфликта. Размолвка между союзниками Киева произошла в трудный момент, добавляют журналисты. Само заявление Макрона вызвало негативную реакцию со стороны многих союзников, однако его слова также приветствовали в некоторых граничащих с Россией странах. “Мы открытая книга для Путина, он ожидает, что завтра не будет ни Taurus, ни ATACMS, ни даже достаточного количества боеприпасов”, - написал министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис в соцсети X. Напомним, в последнее время не проходит и дня, чтобы канцлер Германии Олаф Шольц не заявил о том, что ФРГ не поставит Киеву оружие дальнего радиуса поражения. Накануне, 29 февраля, он сказал, что ракеты Taurus, способные преодолевать расстояния в 500 километров, "при неправильном использовании могут поразить цель где-нибудь в Москве", поэтому Украина не получит это оружие.
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новости, украина, франция, германия, олаф шольц, эммануэль макрон, всу, военная помощь, финансирование, киевский режим, сво, спецоперация
Новости, Украина, Франция, Германия, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, ВСУ, военная помощь, финансирование, киевский режим, СВО, Спецоперация

Макрон считает Шольца слабым из-за его позиции по Украине – Bloomberg

19:12 01.03.2024 (обновлено: 23:02 01.03.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Франции Эммануэль Макрон испытывает презрение к позиции канцлера ФРГ Олафа Шольца по Украине. У лидеров двух стран отсутствует взаимопонимание в этом вопросе, пишет Bloomberg
Речь идёт об оперативном отказе Шольца отправить на Украину немецких солдат, в то время как Макрон публично не исключил такую возможность.
"Послание президента Франции (отправить солдат стран НАТО на Украину), чего бы это ни стоило, шло вразрез с прямыми пожеланиями офиса Шольца, по словам чиновника, знакомого с этими обсуждениями", – говорится в статье.
Уточняется, что эти разногласия ставят под угрозу Украину, в то время как Россия перехватила инициативу в зоне конфликта. Размолвка между союзниками Киева произошла в трудный момент, добавляют журналисты.
"Макрон считает Шольца лидером без мужества и амбиций, который не может мыслить дальше краткосрочной перспективы. (...) В Берлине Макрона считают монархической фигурой, у которой лучше получаются грандиозные видения, чем их реализация", – пишет СМИ.
Само заявление Макрона вызвало негативную реакцию со стороны многих союзников, однако его слова также приветствовали в некоторых граничащих с Россией странах.
Мы открытая книга для Путина, он ожидает, что завтра не будет ни Taurus, ни ATACMS, ни даже достаточного количества боеприпасов”, - написал министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис в соцсети X.
Напомним, в последнее время не проходит и дня, чтобы канцлер Германии Олаф Шольц не заявил о том, что ФРГ не поставит Киеву оружие дальнего радиуса поражения. Накануне, 29 февраля, он сказал, что ракеты Taurus, способные преодолевать расстояния в 500 километров, "при неправильном использовании могут поразить цель где-нибудь в Москве", поэтому Украина не получит это оружие.
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Вчера, 11:44
Двуличный Шольц: ракет не даст, но Крымский мост бомбить будетКанцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что британские и французские военнослужащие наводят на цели и обеспечивают запуск ракет, которые Лондон и Париж передали Украине. Признание немецкого лидера спровоцировало вал критики в его адрес. Тем временем 1 марта появились свидетельства того, что офицеры бундесвера не прочь помочь Киеву в осуществлении терактов
 
НовостиУкраинаФранцияГерманияОлаф ШольцЭммануэль МакронВСУвоенная помощьфинансированиекиевский режимСВОСпецоперация
 
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