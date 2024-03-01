https://ukraina.ru/20240301/1053657863.html

Макрон считает Шольца слабым из-за его позиции по Украине – Bloomberg

Макрон считает Шольца слабым из-за его позиции по Украине – Bloomberg - 01.03.2024 Украина.ру

Макрон считает Шольца слабым из-за его позиции по Украине – Bloomberg

Президент Франции Эммануэль Макрон испытывает презрение к позиции канцлера ФРГ Олафа Шольца по Украине. У лидеров двух стран отсутствует взаимопонимание в этом вопросе, пишет Bloomberg

2024-03-01T19:12

2024-03-01T19:12

2024-03-01T23:02

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Речь идёт об оперативном отказе Шольца отправить на Украину немецких солдат, в то время как Макрон публично не исключил такую возможность. Уточняется, что эти разногласия ставят под угрозу Украину, в то время как Россия перехватила инициативу в зоне конфликта. Размолвка между союзниками Киева произошла в трудный момент, добавляют журналисты. Само заявление Макрона вызвало негативную реакцию со стороны многих союзников, однако его слова также приветствовали в некоторых граничащих с Россией странах. “Мы открытая книга для Путина, он ожидает, что завтра не будет ни Taurus, ни ATACMS, ни даже достаточного количества боеприпасов”, - написал министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис в соцсети X. Напомним, в последнее время не проходит и дня, чтобы канцлер Германии Олаф Шольц не заявил о том, что ФРГ не поставит Киеву оружие дальнего радиуса поражения. Накануне, 29 февраля, он сказал, что ракеты Taurus, способные преодолевать расстояния в 500 километров, "при неправильном использовании могут поразить цель где-нибудь в Москве", поэтому Украина не получит это оружие.

https://ukraina.ru/20240301/1053645026.html

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новости, украина, франция, германия, олаф шольц, эммануэль макрон, всу, военная помощь, финансирование, киевский режим, сво, спецоперация