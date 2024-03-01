Макрон считает Шольца слабым из-за его позиции по Украине – Bloomberg
19:12 01.03.2024 (обновлено: 23:02 01.03.2024)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон испытывает презрение к позиции канцлера ФРГ Олафа Шольца по Украине. У лидеров двух стран отсутствует взаимопонимание в этом вопросе, пишет Bloomberg
Речь идёт об оперативном отказе Шольца отправить на Украину немецких солдат, в то время как Макрон публично не исключил такую возможность.
"Послание президента Франции (отправить солдат стран НАТО на Украину), чего бы это ни стоило, шло вразрез с прямыми пожеланиями офиса Шольца, по словам чиновника, знакомого с этими обсуждениями", – говорится в статье.
Уточняется, что эти разногласия ставят под угрозу Украину, в то время как Россия перехватила инициативу в зоне конфликта. Размолвка между союзниками Киева произошла в трудный момент, добавляют журналисты.
"Макрон считает Шольца лидером без мужества и амбиций, который не может мыслить дальше краткосрочной перспективы. (...) В Берлине Макрона считают монархической фигурой, у которой лучше получаются грандиозные видения, чем их реализация", – пишет СМИ.
Само заявление Макрона вызвало негативную реакцию со стороны многих союзников, однако его слова также приветствовали в некоторых граничащих с Россией странах.
“Мы открытая книга для Путина, он ожидает, что завтра не будет ни Taurus, ни ATACMS, ни даже достаточного количества боеприпасов”, - написал министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис в соцсети X.
Напомним, в последнее время не проходит и дня, чтобы канцлер Германии Олаф Шольц не заявил о том, что ФРГ не поставит Киеву оружие дальнего радиуса поражения. Накануне, 29 февраля, он сказал, что ракеты Taurus, способные преодолевать расстояния в 500 километров, "при неправильном использовании могут поразить цель где-нибудь в Москве", поэтому Украина не получит это оружие.
Вчера, 11:44Двуличный Шольц: ракет не даст, но Крымский мост бомбить будетКанцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что британские и французские военнослужащие наводят на цели и обеспечивают запуск ракет, которые Лондон и Париж передали Украине. Признание немецкого лидера спровоцировало вал критики в его адрес. Тем временем 1 марта появились свидетельства того, что офицеры бундесвера не прочь помочь Киеву в осуществлении терактов