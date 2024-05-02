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Приделали "мозги" к чугунной дылде: военный эксперт о том, какие таблетки от ВКС России сведут с ума ВСУ
Приделали "мозги" к чугунной дылде: военный эксперт о том, какие таблетки от ВКС России сведут с ума ВСУ - 02.05.2024 Украина.ру
Приделали "мозги" к чугунной дылде: военный эксперт о том, какие таблетки от ВКС России сведут с ума ВСУ
У российской армии наконец-то появились ФАБ-3000. Это серьезные таблетки, которые повлияют на мозги ВСУ. Противник сам говорит, что когда подразделение оказывается под их взрывной волной, половина его сразу сходит с ума. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-05-02T04:30
2024-05-02T04:30
2024-05-02T04:30
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Так что мы увидим нашу авиацию в небе на Часовым Яром, благодаря которой наши ФАБы окажутся на земле. Сейчас наши инженеры переоборудуют самолеты, которые смогут нести под брюхом эти ФАБы.Нельзя просто прицепить к брюху самолета ФАБ и отправить его на задание. Вам нужна система наведения. Мы ее модернизировали. Мы сделали умные хвостовики, которые позволяют управлять этим. Раньше это была простая железяка. Вылетел – бросил – сделал противоракетный маневр - убежал. А сейчас ФАБы становятся высокоточными. Мы приделали "мозги" к этой чугунной дылде. Первыми это начали делать американцы. Нам эта мысль понравилась. Мы решили, что в этом вопросе надо не отставать и идти дальше.Полную версию интервью Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО читайте на сайте Украина.ру.
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новости, всу, россия, виктор баранец, вкс, часов яр, авиация
Новости, ВСУ, Россия, Виктор Баранец, ВКС, Часов Яр, авиация
Приделали "мозги" к чугунной дылде: военный эксперт о том, какие таблетки от ВКС России сведут с ума ВСУ
У российской армии наконец-то появились ФАБ-3000. Это серьезные таблетки, которые повлияют на мозги ВСУ. Противник сам говорит, что когда подразделение оказывается под их взрывной волной, половина его сразу сходит с ума. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Так что мы увидим нашу авиацию в небе на Часовым Яром, благодаря которой наши ФАБы окажутся на земле. Сейчас наши инженеры переоборудуют самолеты, которые смогут нести под брюхом эти ФАБы.
"Если вы хотите понять, какой самолет может поднять ФАБ-3000, послюнявьте палец, откройте Яндекс и почитайте тактико-технические характеристики наших бомбардировщиков. И когда вы обнаружите самолет, который может нести вес больше, чем 3 тонны, вы не ошибетесь. Просто нам требуются некоторые доработки в системе этого оружия", - сказал эксперт.
Нельзя просто прицепить к брюху самолета ФАБ и отправить его на задание. Вам нужна система наведения. Мы ее модернизировали. Мы сделали умные хвостовики, которые позволяют управлять этим. Раньше это была простая железяка. Вылетел – бросил – сделал противоракетный маневр - убежал. А сейчас ФАБы становятся высокоточными. Мы приделали "мозги" к этой чугунной дылде. Первыми это начали делать американцы. Нам эта мысль понравилась. Мы решили, что в этом вопросе надо не отставать и идти дальше.