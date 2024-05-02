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Приделали "мозги" к чугунной дылде: военный эксперт о том, какие таблетки от ВКС России сведут с ума ВСУ

Приделали "мозги" к чугунной дылде: военный эксперт о том, какие таблетки от ВКС России сведут с ума ВСУ - 02.05.2024 Украина.ру

Приделали "мозги" к чугунной дылде: военный эксперт о том, какие таблетки от ВКС России сведут с ума ВСУ

У российской армии наконец-то появились ФАБ-3000. Это серьезные таблетки, которые повлияют на мозги ВСУ. Противник сам говорит, что когда подразделение оказывается под их взрывной волной, половина его сразу сходит с ума. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2024-05-02T04:30

2024-05-02T04:30

2024-05-02T04:30

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Так что мы увидим нашу авиацию в небе на Часовым Яром, благодаря которой наши ФАБы окажутся на земле. Сейчас наши инженеры переоборудуют самолеты, которые смогут нести под брюхом эти ФАБы.Нельзя просто прицепить к брюху самолета ФАБ и отправить его на задание. Вам нужна система наведения. Мы ее модернизировали. Мы сделали умные хвостовики, которые позволяют управлять этим. Раньше это была простая железяка. Вылетел – бросил – сделал противоракетный маневр - убежал. А сейчас ФАБы становятся высокоточными. Мы приделали "мозги" к этой чугунной дылде. Первыми это начали делать американцы. Нам эта мысль понравилась. Мы решили, что в этом вопросе надо не отставать и идти дальше.Полную версию интервью Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО читайте на сайте Украина.ру.

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новости, всу, россия, виктор баранец, вкс, часов яр, авиация