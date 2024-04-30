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"Наша культура оказалась абсолютно не готова к войне": поэт Дмитрий Мельников
"Наша культура оказалась абсолютно не готова к войне": поэт Дмитрий Мельников - 30.04.2024 Украина.ру
"Наша культура оказалась абсолютно не готова к войне": поэт Дмитрий Мельников
Российская культура оказалась абсолютно не готова к войне и к тому, что называется народностью и гражданственностью, считает поэт Дмитрий Мельников. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2024-04-30T07:00
2024-04-30T07:00
2024-04-30T07:00
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"Когда ты говоришь: "Один за всех". Или выражаешь то, что сейчас в сердцах и душах людей. Когда ты не о своем частном, а становишься голосом своего народа, всех его слоев, интегральным голосом. У нас пока нет ни народного фильма, ни народной музыки о войне", — объяснил Мельников.Однако война снова выявила значимость и популярность литературы, считает поэт. Особенно поэзии, которая является наиболее реактивным видом литратуры."А в прозе появились очень талантливые вещи. Например: [Даниил] Туленков со своей военной мемуарной прозой, Дмитрий Артис написал "Дневник добровольца". Какие-то первые ласточки есть, но люди еще не вернулись, они находятся там, внутри событий. Они потом вернутся и обязательно напишут", — добавил он.Полную версию интервью Поэт Дмитрий Мельников: Хочется писать о любви, но не писать о войне невозможно читайте на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, война, поэзия, литература, культура
"Наша культура оказалась абсолютно не готова к войне": поэт Дмитрий Мельников
Российская культура оказалась абсолютно не готова к войне и к тому, что называется народностью и гражданственностью, считает поэт Дмитрий Мельников. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
"Когда ты говоришь: "Один за всех". Или выражаешь то, что сейчас в сердцах и душах людей. Когда ты не о своем частном, а становишься голосом своего народа, всех его слоев, интегральным голосом. У нас пока нет ни народного фильма, ни народной музыки о войне", — объяснил Мельников.
Однако война снова выявила значимость и популярность литературы, считает поэт. Особенно поэзии, которая является наиболее реактивным видом литратуры.
"А в прозе появились очень талантливые вещи. Например: [Даниил] Туленков со своей военной мемуарной прозой, Дмитрий Артис написал "Дневник добровольца". Какие-то первые ласточки есть, но люди еще не вернулись, они находятся там, внутри событий. Они потом вернутся и обязательно напишут", — добавил он.