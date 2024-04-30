Посадки и разбитые блиндажи: Алексей Анпилогов объяснил, как ВС РФ загонят ВСУ в степи за Донбассом
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За Донбассом есть крупные населенные пункты на 100 тысяч жителей. Но от Красноармейска до Синельниково простирается типичная украинская степь, там очень сложно обороняться. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
За Донбассом расположены относительно крупные населенные пункты, такие как Синельниково, Васильковка и Павлоград. Но они расположены на ровной как стол местности, лишенной естественных препятствий, рассказал эксперт.
В этом районе минимальные перепады высот и оврагов. Там нет леса, только посадки. Даже если в районе Работино более холмистая местность, то от Красноармейска до Синельниково простирается типичная украинская степь, там очень сложно обороняться, добавил специалист.
"Вся эта местность контролируется с воздуха. А контроль с воздуха дает очевидное преимущество в том, чтобы обеспечивать свои наступающие силы необходимой поддержкой, которая как огневой вал идет перед штурмовыми отрядами. ВКС РФ будут обрабатывать позиции ВСУ", - отметил Анпилогов.
Даже если позиция ВСУ не уничтожена, у нее будет подавленная артиллерия и разбитые блиндажи. Российские авиабомбы буквально "собирают окоп", если он плохо укреплен. Его просто засыпает землей за счет сдвига почвы, заключил собеседник издания.
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