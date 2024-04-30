Посадки и разбитые блиндажи: Алексей Анпилогов объяснил, как ВС РФ загонят ВСУ в степи за Донбассом - 30.04.2024 Украина.ру
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Посадки и разбитые блиндажи: Алексей Анпилогов объяснил, как ВС РФ загонят ВСУ в степи за Донбассом
Посадки и разбитые блиндажи: Алексей Анпилогов объяснил, как ВС РФ загонят ВСУ в степи за Донбассом - 30.04.2024 Украина.ру
Посадки и разбитые блиндажи: Алексей Анпилогов объяснил, как ВС РФ загонят ВСУ в степи за Донбассом
За Донбассом есть крупные населенные пункты на 100 тысяч жителей. Но от Красноармейска до Синельниково простирается типичная украинская степь, там очень сложно обороняться. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-04-30T05:40
2024-04-30T05:40
новости
россия
донбасс
павлоград
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всу
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запорожское направление
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За Донбассом расположены относительно крупные населенные пункты, такие как Синельниково, Васильковка и Павлоград. Но они расположены на ровной как стол местности, лишенной естественных препятствий, рассказал эксперт.В этом районе минимальные перепады высот и оврагов. Там нет леса, только посадки. Даже если в районе Работино более холмистая местность, то от Красноармейска до Синельниково простирается типичная украинская степь, там очень сложно обороняться, добавил специалист.Даже если позиция ВСУ не уничтожена, у нее будет подавленная артиллерия и разбитые блиндажи. Российские авиабомбы буквально "собирают окоп", если он плохо укреплен. Его просто засыпает землей за счет сдвига почвы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Россия применила три тактических приема, которые загонят ВСУ на "родину печенегов" читайте на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, донбасс, павлоград, алексей анпилогов, всу, степь, украина, запорожское направление, работино, вкс, блиндажи, сво
Новости, Россия, Донбасс, Павлоград, Алексей Анпилогов, ВСУ, степь, Украина, Запорожское направление, Работино, ВКС, блиндажи, СВО

Посадки и разбитые блиндажи: Алексей Анпилогов объяснил, как ВС РФ загонят ВСУ в степи за Донбассом

05:40 30.04.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота РСЗО "Град" в зоне проведения СВО
Работа РСЗО Град в зоне проведения СВО
© Министерство обороны РФ
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За Донбассом есть крупные населенные пункты на 100 тысяч жителей. Но от Красноармейска до Синельниково простирается типичная украинская степь, там очень сложно обороняться. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
За Донбассом расположены относительно крупные населенные пункты, такие как Синельниково, Васильковка и Павлоград. Но они расположены на ровной как стол местности, лишенной естественных препятствий, рассказал эксперт.
В этом районе минимальные перепады высот и оврагов. Там нет леса, только посадки. Даже если в районе Работино более холмистая местность, то от Красноармейска до Синельниково простирается типичная украинская степь, там очень сложно обороняться, добавил специалист.
"Вся эта местность контролируется с воздуха. А контроль с воздуха дает очевидное преимущество в том, чтобы обеспечивать свои наступающие силы необходимой поддержкой, которая как огневой вал идет перед штурмовыми отрядами. ВКС РФ будут обрабатывать позиции ВСУ", - отметил Анпилогов.
Даже если позиция ВСУ не уничтожена, у нее будет подавленная артиллерия и разбитые блиндажи. Российские авиабомбы буквально "собирают окоп", если он плохо укреплен. Его просто засыпает землей за счет сдвига почвы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Россия применила три тактических приема, которые загонят ВСУ на "родину печенегов" читайте на сайте Украина.ру
Василий Ющук
27 апреля, 05:27
Василий Ющук: Пока США пытаются выбить из рук России козырь в борьбе с ВСУ, Урал опасается лишь одногоНа Западе нет единого решения, в какую сторону двигаться: к жесткой эскалации или мирному договору с Россией. Поэтому пока что Украина под западным руководством расставляет свои "пистолеты" в разных местах, чтобы напугать Белоруссию и сделать более сговорчивой Москву
 
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