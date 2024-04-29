https://ukraina.ru/20240429/1054799743.html

"Киевляне, бегите из города". Украинские эксперты с тревогой о том, во что превратилась Украина

"Киевляне, бегите из города". Украинские эксперты с тревогой о том, во что превратилась Украина - 29.04.2024 Украина.ру

"Киевляне, бегите из города". Украинские эксперты с тревогой о том, во что превратилась Украина

Украине под управлением режима Зеленского скоро придется жить при свечах и лучинах. Российские войска последовательно выбивают объекты энергосистемы с тем, чтобы затруднить действия ВСУ. Власти уже сейчас советуют гражданам экономить электроэнергию, не пользоваться электроприборами в определенное время.

2024-04-29T07:20

2024-04-29T07:20

2024-04-29T07:20

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россия

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владимир зеленский

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игорь мосийчук

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эксклюзив

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Как отмечает в своем блоге экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин, интенсивность ударов будет только нарастать. По его мнению, ВС РФ поставили цель уничтожить систему выработки электроэнергии и ее передачи по всей Украине. И атаки будут продолжаться до тех пор, пока система не будет уничтожена.Много времени это не займет. По прогнозу эксперта, уже к июню все крупные города Украины могут остаться без электричества."А значит, без общественного транспорта. Метро ходить не будет ни в Киеве, ни в Харькове, ни в Днепре (бывшем Днепропетровске — Ред.). Все остановится, троллейбусы, трамваи ходить не будут тоже", - обрисовал перспективы Соскин.По его словам, надеяться на энергию украинских АЭС не стоит, поскольку будут уничтожены высоковольтные линии передач и преобразующие подстанции.В результате подавляющее большинство украинских предприятий остановятся, ВПК работать не будет. Жизнь в больших городах уже летом станет невозможной в связи с остановкой систем очистки воды и канализационных систем, предрекает эксперт."Вот такой я сделал бы прогноз. Но это действия правящего режима Зеленского, "Слуг народа", правительства, этого Верховного Совета (Верховной Рады — Ред.)", - сказал Соскин. Он добавил, что из больших городов люди будут выезжать, поскольку жить там будет невозможно. Эксперт посоветовал согражданам уже сейчас думать, куда бежать."Принимайте решение. Зеленский тут вам не поможет, он будет хоть десять раз по телевизору своему выступать вместе с (главой Офиса президента — Ред.) Ермаком и прочими Кулебами, Сибигами, ну и что? От этого электричество и канализация в домах не появится", - сказал политолог.Соскин также предположил, что в ближайшие две-три недели ВС РФ начнут уничтожать энергосистему Киева, "поскольку они понимают, что с режимом Зеленского они ни о чем не могут договориться, а им надо быстрее развязать руки для других операций"."Значит, они будут уничтожать столицу. Киевляне, приготовьтесь к этому", - заявил экс-советник Кучмы.Ранее принадлежащая олигарху Ринату Ахметову энергетическая компания ДТЭК официально сообщила, что в ночь на субботу в результате атаки пострадали четыре теплоэлектростанции компании, в результате серьезно повреждено оборудование этих предприятий. По информации главы Минэнерго Украины Германа Галущенко, были атакованы объекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях.По данным компании "Укрэнерго", в стране уже есть несколько промышленных регионов, которые не могут получать энергию в соответствии со своими потребностями. Как сообщил руководитель департамента оперативно-диспетчерской работы компании Сергей Фандуль в интервью французскому изданию Exspress, эти регионы вынуждены сокращать производственные мощности.Всего за неделю с 20 по 27 апреля ВС РФ нанесено 35 групповых ударов по объектам энергетики, предприятиям ВПК и железнодорожной структуры на Украине, сообщается в сводке МО России. Были атакованы также арсеналы, базы горючего, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и БПЛА.Сообщается, что удары были нанесены "в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России".Тем временем внутри страны начинают подозревать, что Зеленский попросту узурпировал власть. Верховный суд Украины открыл производство по иску жителя Чернигова Олега Серика, требующего признать противоправным бездействие Верховной Рады в связи с неназначением выборов президента страны на 31 марта 2024 года.Комментируя это событие, экс-депутат Рады, участник карательной АТО на Донбассе в Игорь Мосийчук в эфире интернет-канала "Дикий LIVE" сообщил, что сам он обратился в Печерский районный суд Киева с заявлением о том, что председатель Центризбиркома Украины Олег Диденко принимает участие в узурпации власти, поскольку "ни одного заседания ЦВК не было".По словам Мосийчука, ранее он обращался с этим в Государственное бюро расследований (ГБР), но "ГБР профилонило". Теперь же "Печерский суд обязал ГБР возбудить и расследовать дело по факту узурпации власти, в котором принимает участие глава ЦВК", сказал политик.Мосийчук также высказал свое понимание причин скандального решения властей о приостановке предоставления консульских услуг находящимся за границей гражданам Украины. Он полагает, что Зеленский и компания хотят таким образом "отсечь" миллионы избирателей, которые, по мнению политика, за Зеленского никогда бы не проголосовали.

https://ukraina.ru/20240428/1054798015.html

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Сергей Зуев

украина, россия, киев, владимир зеленский, соскин, игорь мосийчук, слуга народа, вооруженные силы украины, эксклюзив