https://ukraina.ru/20240422/1054618290.html

Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ проскрипят еще до февраля, США найдут им замену в Молдавии или Прибалтике

Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ проскрипят еще до февраля, США найдут им замену в Молдавии или Прибалтике - 22.04.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ проскрипят еще до февраля, США найдут им замену в Молдавии или Прибалтике

Сейчас русофобская вакханалия в Прибалтике, это провокация, направленная против России для того, чтобы организовать против нее новый фронт. Именно для того чтобы показать России, здесь вы тоже будете воевать, можете даже не сомневаться

2024-04-22T05:30

2024-04-22T05:30

2024-04-22T05:30

интервью

всу

молдавия

прибалтика

запад

олесь бузина

пленные

обмен пленными

ростислав ищенко

владимир зеленский

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, Зеленский на саммите Евросоюза в Брюсселе выступил с видеообращением, в котором признал наступление России. Интересно, что еще относительно недавно он грозился пить кофе на набережной Ялты и заявлял о продвижении Украины, заявлял о скорейшей победе. Теперь он анонсирует не кофе в Ялте, а атаки на Крымский мост. Свидетельствует ли изменение риторики о том, что в Киеве понимают, что все для них очень плохо?- Если говорить о набережной Ялте, то не скажу, что Зеленский может пить кофе завтра, но послезавтра точно может. Для этого надо позвонить в Кремль и сказать, передайте, пожалуйста, Владимиру Владимировичу, я готов подписать полную безоговорочную капитуляцию, но хочу это сделать на набережной Ялты, предварительно выпив чашку кофе. Но Запад же ему этого не позволит.- А что Запад сделает с Зеленским?- Могут ликвидировать, а могут не ликвидировать. А то уже вопрос в том, как он себя охраняет. Опять-таки, это вопрос к нему, а не к Западу. Ликвидировать могут кого угодно. Так что, если он хочет попить кофе на набережной Ялты, это вопрос только, опять-таки, его собственных действий. Такое до сих пор возможно. Конечно, это значительно сложнее, чем было раньше. Но возможно. Что касается украинских проблем, так они очевидны не только Зеленскому, который должен получать от своих генералов более-менее адекватную информацию. Они очевидны даже для американских, европейских военных и политиков.Даже стали очевидны для многих европейских журналистов, которые перестали писать бравурные отчеты и дискутируют о том, загнется Украина в мае, в июне, в июле, в сентябре, в октябре, до конца года. И как-то перестали писать о следующем годе. Но есть небольшая группа, которая все еще планирует войну в 26-27 году и поставки Украины в это время. В шестой палате у нас много бонапартов, так что это не проблема. А весь адекватный Запад уже смирился с катастрофой Украины. Они как пишут? Если мы не поставим Украине вооружение срочно, то уже в июле Украины может не быть, потому что Россия запланировала на май-июнь свое генеральное наступление.Как только Россия начнет свое генеральное наступление, то через полтора-два месяца Украины не будет. Даже если они начнут заниматься поставками оружия прямо сейчас, то через полтора-два месяца они не успеют накачать Украину вооружения. Соответственно крест на ней они уже поставили. Они не собираются начинать поставки вооружения прямо сейчас. У американцев была внутренняя борьба вокруг помощи Украине. И даже после того, как Конгресс проголосуал эти 60 миллиардов, то он проголосоывл не потому, что он решил оказать помощь Украине, а потому что сторонники Байдена в этом вопросе одержали тактическую победу над сторонниками Трампа. А если не одержат, то так и будут блокировать эту самую помощь Украине. Выделение денег — это еще не выделение оружия. Украине в первую очередь надо оружие. Деньги они могут сами напечатать. Проблемы, конечно, будут, но, во-первых, не сразу. В общем, как-то прокрутиться могут и без американских денег, а без оружия — нет. А как поставить оружие? Вот, пожалуйста, без всякой американской помощи чехи написали что-то вроде "вот мой Яндекс-кошелек, им на фронте не хватает снарядов, надо срочно помогать нашим ребятам, завтра будет поздно, поэтому давайте скинемся.Вот номер моей карточки, все присылайте, а я куплю снаряды для Украины". И собрали чехи не то три миллиарда долларов, не то пять миллиардов долларов, и обещали на эти деньги купить миллион снарядов, 800 тысяч снарядов.Вот деньги собрали, теперь чехи говорят, есть большие проблемы с покупкой, с вывозом. В общем, снаряды будут не раньше следующего года. Ой, как интересно. Это как если я сейчас соберу три миллиона долларов на помощь российской армии, на закупку чего угодно, неважно. И скажу, есть некоторые проблемы с вывозом и с доставкой, поэтому мы обязательно это все поставим, но лет через 50. Вот через 50 лет можете приходить ко мне на могилу и спрашивать, где все это. Примерно то же самое сейчас говорят чехи, потому что не раньше начала следующего года, это уже на тот свет поставки.На Украину стараются поменьше тратить. Да, там, где нет возможности совершенно отбрыкаться, что-то дают, где-то там Зеленского принимают, выражают поддержку, но американцы с прошлого года ищут сменщика для Украины. Не находят, это их проблема, но ищут. Вот сейчас активизировали работу с Молдавией, там Санду в критической ситуации, ее подталкивают к войне. Прибалты всегда готовы, их тоже там подталкивают. Сейчас русофобская вакханалия в Прибалтике, это провокация, направленная против России для того, чтобы организовать против нее новый фронт.Именно для того чтобы показать России, здесь вы тоже будете воевать, можете даже не сомневаться. Вот если вовремя не придете, мы вам такое устроим, что все равно придете. То есть американцы сменщика для Украины ищут, ищут активно, и там даже где эти сменщики потенциально упираются, они все равно толкают на войну. Ставка на то, что Украина сможет долго продержаться против России, бита.То есть теоретически может и до января, и даже до февраля проскрипеть. Всяко складывается, карта ложится по-разному. Но делать на это ставку, это все равно, что предполагать, что дворовая команда футбол выигрывает у чемпиона мира. Может такое случиться, но очень редко.- Недавно исполнилось 9 лет, как в Киеве был убит известный украинский писатель Олесь Бузина. И многие, в том числе и наши с вами общие знакомые, тогда говорили, что своей смертью, ну как это не страшно звучит, он их спас. Да, они живы, но большая часть из них сидят сейчас в СИЗО, либо в тюрьме. Я вот вспоминаю, было это, наверное, около трех лет назад. Мы в Киеве как раз после посещения кладбища в годовщину убийства Олеся Бузины, сидели с моими несколькими знакомыми в одном хорошем месте. Нас было несколько человек, я недавно пришла к выводу, что практически все из них сейчас сидят в тюрьме. Список можно продолжать до бесконечности, но это и православный публицист Дмитрий Скворцов, и эксперт по энергетике Дмитрий Марунич, правозащитница Елена Бережная. В общем, таких людей очень много. Понятно, что вызволить их оттуда крайне сложно, обмены гражданских по сути сейчас не происходят. Скажите, вообще, чтобы могла сделать Россия в данной ситуации для того, чтобы все-таки сдвинуть этот процесс с мертвой точки?- То, что вы до сих пор живы, это не заслуга Бузины, это украинская недоработка. Потому что вас и тех, кто остался на Украине, Бузина точно не спас. Спас он тех, кто сразу после его убийства сорвался и убежал с Украины. И уже будучи здесь, сказал, о, я как только услышал, что убили Бузину, сразу понял, что буду следующим и убежал. Таких несколько человек я знаю, которые до убийства Бузиной говорили, я никогда не уеду с Украины, это моя родина, я здесь буду бороться против всех. Как только Бузину убили, они на следующий утро оказались в Москве, поняли, что да, у них есть шанс оказаться следующими.Что касается тех, кто сидит в тюрьме, Россия может сделать для них ровно то, что сделал Советский Союз для своих военнопленных. Победить в войне и тех, кто доживет, вызволить. Больше ничего не возможно сделать для них. Украина, нет, она не заинтересована их обменивать. Надо понимать, что те, кто определяет украинскую политику, они настолько озверевшие, настолько ненавидят Россию, даже не потому, что они националисты. Тот же Зеленский, вы понимаете, не националист. Зеленский просто амбициозный молодой человек, который решил, что ухватил бога за бороду, а Россия ему помешала получать удовольствие в жизни. И таких много. И они готовы мстить России значительно сильнее, чем матерые националисты.Поэтому точно так же, как в Германии лагерная охрана, зная, что танки союзников будут здесь через два часа продолжала убивать заключенных, точно так же там будут убивать до последнего момента. И повезет тому, кто выживет.- А зачем они тогда списки на обмен формируют из тех, кто сейчас там находится в заключении?- Списки на обмен формировали всегда. И всегда убивали при этом. Кому-то повезло, он выехал, кому-то не повезло, он там остался. Кому-то повезло, там его выпустили, он не выехал, он по крайней мере на Украине, на свободе. Это лотерея. В Германии осталось 100 или 200 евреев, которые даже в концлагеря не попали. Вот так и прожили до 45-го года, до освобождения на свободе. Были, которые попали в концлагеря и выжили. А большинство там и погибло.Украинцы не такие пунктуальные, как немцы. Поэтому здесь шанс выжить, есть у значительно большего количества людей. Но украинская власть абсолютно не заинтересована в том, чтобы там кого-то там менять, выдавать, позволять, выпускать. Сейчас не заинтересована даже собственных военнопленных менять, потому что эти военнопленные отказываются от обменов, массово отказываются. То есть в лучшем случае, если их туда даже выдадут, они будут служить в украинских войсках источником подрывной деятельности. Они просто будут рассказывать своим коллегам, как оно в плену. Кормят лучше, моют чаще, на фронт не гонят, погибать не надо. До конца войны, если доживешь, выпустят.И украинские войска начинают сдаваться в большем количестве и чаще. Поэтому они в обменах абсолютно не заинтересованы. Всех, кого они могли или хотели, они уже обменяли.Война катится к концу. И ситуация начала войны, когда пленных меняли чаще, и ситуация конца войны, когда пока мы будем договориться об обмене, мы уже и так в Киеве будем. А с той стороны думают, зачем нам выпускать на волю наших врагов, если сейчас они ещё в наших руках, а завтра, не дай Бог, мы будем в их руках, они против нас показания дадут. А так нет человека, нет проблемы.

https://ukraina.ru/20240419/1054594935.html

https://ukraina.ru/20240418/1054587044.html

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Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, всу, молдавия, прибалтика, запад, олесь бузина, пленные, обмен пленными, ростислав ищенко, владимир зеленский