https://ukraina.ru/20240508/1054950652.html

"Пушечное мясо из покорных украинцев". Украинские эксперты о задачах Зеленского и его приближённых

"Пушечное мясо из покорных украинцев". Украинские эксперты о задачах Зеленского и его приближённых - 08.05.2024 Украина.ру

"Пушечное мясо из покорных украинцев". Украинские эксперты о задачах Зеленского и его приближённых

На Украине начинают замечать, что лозунги о "борьбе за демократию" не совсем соответствуют действительности. На самом деле в стране устанавливается жесткая диктатура. И украинцев ждет совсем не такое радужное будущее, какое им рисовали адепты Майдана

2024-05-08T05:44

2024-05-08T05:44

2024-05-08T07:37

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Контуры этого будущего видны уже сейчас, считает покинувший страну украинский политолог Михаил Чаплыга. Он в своем блоге обращает внимание на огромное количество агрессивных публикаций и комментариев в соцсетях. Эта агрессия направлена, казалось бы, на россиян и на Владимира Путина, но читают ли всё это россияне? Политолог предположил, что нет, не читают. А настоящий адресат направленной волны ненависти — сами украинцы."ЛОМы (лидеры общественного мнения) и политики сознательно накачивают градус агрессии внутри общества. Они лучше других знают, что адресат — не Путин, а собственный избиратель", — сказал Чаплыга. Он добавил, что в обществе, в котором зашкаливает градус агрессии, а выхода ей нет (ибо Путин и россияне далеко), взоры обращаются на тех, кто рядом."И политики первыми этим пользуются — достаточно поджечь спичку, раньше бы коробка спичек не хватило… Таким обществом легко управлять, такое общество легко стравить друг с другом. Нереализованная агрессия почти всегда выливается не на виновников, а на тех, кто рядом", — констатировал политолог.Он пояснил, что "воинственные и агрессивные посты, которых миллион у ЛОМов и политиков — это однозначно технология, либо поддержание негласного общего, сверху заданного тренда на самоуничтожение общества".Но эту провокацию внутренней войны пока мало кто может осмыслить. Чаплыга продолжил: "Иногда мне кажется, что нас давно загнали в загон, в котором мыслить — это преступление, а критично мыслить — это измена Родине".В такой обстановке трудно просчитывать варианты развития общества. Между тем Украина уже прошла точку невозврата, считает эксперт. Понятно, что будет с украинской экономикой. Сейчас безработицу абсорбирует война, а что будет дальше? Как сможет работать бизнес, если население будет неплатежеспособным? О социальных гарантиях не приходится и говорить. Внешний долг никогда не отдать — значит, возьмут ресурсами."Поймите, пенсий у вас не будет, как нет и трудовых гарантий, страховых выплат — их тоже не будет, никогда и никак. Простите, это уже объективная реальность…" — обрисовал Чаплыга контуры близкого будущего. По его мнению, выход есть ─ это немедленная национализация всех природных ресурсов страны, включая аграрный сектор, реструктуризация или списание долга. Если этого не будет, то украинцам лучше уезжать, пока не поздно, считает политолог.Под видом войны с врагом на Украине продолжают закручивать гайки, заявил в своем блоге экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. По его словам, главная задача "банды, захватившей командные высоты" на Украине – отправить покорных украинцев на передовую в качестве пушечного мяса. При этом политолог отметил, что эта банда сама и спровоцировала войну.Однако украинцы перестают быть покорными, поскольку понимают, что теперь "могилизация" коснется всех, будут грести всех подряд. Поэтому апатия начинает проходить, сказал Соскин в очередном выпуске своего видеоблога.По его словам, попавшие во власть сами воевать не хотят, но гонят умирать других. И недовольство этих других нарастает, наблюдается все больше случаев открытого сопротивления сотрудникам ТЦК.Экс-советник Кучмы также заявил, что сегодня вступление в ЕС и в НАТО для Украины — "это вредно, это уже прошлое, это уже то, что абсолютно отжило, там уже нечего делать, в Европейском Союзе, он сам развалиться должен". Та же участь ждет и НАТО, по мнению эксперта, эта организация внутри расколота. Так за что воюют украинцы?Отметим, что подобные обличения могут себе позволить только те украинские политологи и журналисты, которые находятся сейчас вне пределов территории, подконтрольной киевскому режиму". Такова специфика постмайданного движения к "демократии"."Свобода слова на Украине давно закончилась, теперь начинается тоталитарная демократия! Именно за такую Украину стоял майдан, когда права человека перестают действовать", с сарказмом констатирует телеграм-канал "Резидент", комментируя высказывание одного украинского военного. А этот военный — замкомандира одной из частей ВСУ Максим Жорин — заявил, что всеми блогерами и адвокатами, которые учат уклоняться от мобилизации, должны заняться спецслужбы.В свою очередь, телеграм-канал MediaKiller отмечает, что Жорин, "находясь в уютной студии, проталкивает тезис Банковой".Авторы канала указывают, что "власть сейчас видит проблему не в том (нецензурное слово), который происходит в стране, а в блогерах и адвокатах, которые фактически рассказывают украинцам о тех правах и обязанностях, что они имеют, о законах и лазейках в них".Причина проста: "на Банковой не заинтересованы в юридически подкованных гражданах — годы войны доказали, что ОП нужно просто стадо, которое безропотно отправится на фронт, не задавая никаких вопросов".На Украине также продолжают спорить о том, не пора ли задуматься о заморозке боевых действий, уносящих тысячи жизней. Затягивание конфликта приведет лишь к новым смертям, одолеть Россию Киев не сможет и вынужден будет договариваться, несмотря на поставки оружия. Такие заявления уже звучат на Западе."Единственный вопрос заключается в том, сколько именно сотен тысяч украинских солдат должно погибнуть, прежде чем кто-либо захочет начать мирные переговоры", — пишет Ула Тунандер, почетный профессор и бывший научный сотрудник Института исследований мира в Осло.Это понимают и на Украине. Основатель нацистской группировки С14* националист Евгений Карась** в беседе с киевской телеведущей Натальей Мосейчук выразил опасение: "Если не будет мотивированной армии — никакое оружие не поможет".По его словам, "то, как они (западные партнеры. — Ред.) дают нам это оружие, приносит только проблемы — просто выбиваются мотивированные люди, а потом уже кого ни мобилизуй…"А мобилизуют всех, до кого могут дотянуться. Надеются дотянуться и до тех украинцев, которым удалось выбраться в Европу. Как сообщает телеграм-канал "Резидент", ссылающийся на свой источник в ОП, там дали поручение Кабмину разработать стратегию возврата мужчин из-за границы.По данным источника, на Банковой считают недостаточным ограничение консульских услуг выехавшим украинцам. "Необходимо добиться от стран ЕС консолидированного решения по отмене выплат и льгот, а также ограничить передвижение мужчин, подлежащих мобилизации", — так оценивает телеграм-канал устремления Офиса президента.* Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.** Внесён в РФ в список экстремистов и террористов.

https://ukraina.ru/20240507/1054919599.html

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Сергей Зуев

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Сергей Зуев

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