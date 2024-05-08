https://ukraina.ru/20240508/1054924018.html

"Череда гробов станет длиннее": Подберёзкин объяснил, зачем Макрону нужны смерти своих граждан

"Череда гробов станет длиннее": Подберёзкин объяснил, зачем Макрону нужны смерти своих граждан - 08.05.2024 Украина.ру

"Череда гробов станет длиннее": Подберёзкин объяснил, зачем Макрону нужны смерти своих граждан

Угрозы президента Франции Эммануэля Макрона об отправке "Иностранного легиона" в зону СВО не стоит воспринимать как катастрофу, ведь у него не так много солдат. При этом сам французский лидер пытается выиграть политические очки на смертях своих "диких гусей"

2024-05-08T03:46

2024-05-08T03:46

2024-05-08T03:46

новости

алексей подберезкин

франция

эммануэль макрон

иностранный легион

петр толстой (телеведущий)

украина.ру

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.Он отметил, что французская армия может похвастаться лишь несколькими составляющими: военно-воздушными силами, состоящими из нескольких сотен истребителей Rafale, а также системой ПВО и ракетами воздушного базирования, включая SCALP. А сухопутные войска, отметил Подберёзкин, у Франции минимальные.Он добавил, что пока французское общество не очень беспокоят потери "Иностранного легиона", потому что там очень мало этнических французов. Однако если число погибших будет идти потоком, ситуация изменится.Подберёзкин подытожил, что Макрон выступает с такими заявлениями потому, что ему надо с чем-то идти на выборы, но как политик он уже провалился.В воскресенье, 5 мая, издание Asia Times, со ссылкой на бывшего помощника замминистра обороны США Стивена Брайена сообщило, что первая группа французских военных прибыла в Славянск."Первоначальная группа французских войск насчитывает около 100 человек. Это только первый транш из примерно 1500 солдат французского иностранного легиона, которые должны прибыть на Украину", - сказано в статье, где уточняется, что эти военные были набраны из третьего пехотного полка Франции, который является одним из основных подразделений французского иностранного легиона.Отправка малых групп военнослужащих позволяет Макрону "вести себя как крутой парень, не встречая особого сопротивления внутри страны", резюмировал Брайен.Франция отправила свои войска на Украину - Asia TimesНесколько недель назад Макрон уже обещал отправить на Украину свой "Иностранный легион", и говорил, что сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".Зампредседателя Госдумы от "Единой России" Петр Толстой в интервью французскому телеканалу BFMTV предостерег Париж от этого шага."Мы убьем всех французских солдат, которые ступят на украинскую землю. Всех до единого. На сегодня, если считать за все время конфликта на Украине, там побывало 13 тысяч наемников. Из них 367 французов. Из них 147 ликвидированы. 147 граждан Франции уже погибли на Украине. И мы убьем всех остальных. На этот счет можете не переживать", - сказал Толстой."Мы убьем всех до единого". Краткая история попыток французов чего-нибудь оккупировать в РоссииВ пятницу, 12 апреля, Телеграм-канал "Военная хроника" сообщил, что в Славянск были переброшены первые подразделения французского Иностранного легиона.Спустя пару дней координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о прямом ударе российских военных по группе французских наемников в районе Славянска.Накрыли вместе с "Цезарем": наемники Макрона получили русский удар под СлавянскомА не так давно жена погибшего на Украине колумбийского наемника призвала "диких гусей" мира не верить ВСУ, так как оказалось, что Киев попросту кинул с зарплатой, которую ее муж заработал в ВСУ."Финансовые обязательства бандеровцы выполняют неохотно": политолог рассказал, почему Киев кидает "диких гусей"По последним данным Следственного комитета РФ, в конфликте на Украине на стороне ВСУ принимают более 3100 иностранных наемников. Причем большая часть из них - американцы (816 наемников). Второе место у Канады (719), которую почти догнали Британия (694) и Грузия (712).Порядка шести тысяч "иностранных гусей" в ходе СВО уже уничтожено."Красные линии" НАТО: безответственный трёп и стратегический тупик Запада"Домакронились и докэмеронились". Россия делает Западу очередное предупреждениеИНТЕРВЬЮ АЛЕКСЕЙ ПОДБЕРЕЗКИН об учении с тактическим ядерным оружием: Франция узнает, что Россия возьмет Одессу

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новости, алексей подберезкин, франция, эммануэль макрон, иностранный легион, петр толстой (телеведущий), украина.ру