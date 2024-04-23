https://ukraina.ru/20240423/1054675449.html

Кличко разозлили проверки его работы, а Киев все равно намерены лишить местного самоуправления

Кличко разозлили проверки его работы, а Киев все равно намерены лишить местного самоуправления - 23.04.2024 Украина.ру

Кличко разозлили проверки его работы, а Киев все равно намерены лишить местного самоуправления

Мэр украинской столицы Виталий Кличко публично возмутился проверкам работы его администрации в Киеве комиссией Верховной Рады. Деятельность организации по мониторингу и оценке эффективности органов местного самоуправления и исполнительной власти во время военного положения он назвал "опасной тенденцией"

2024-04-23T17:22

2024-04-23T17:22

2024-04-23T17:22

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владимир зеленский

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Речь идет о комиссии, которая была создана в феврале этого года. В ее полномочия входит изучение вопросов стратегического развития Киева (состояния разработки транспортной и градостроительной модели, установления границ города, утверждения Генерального плана, восстановления жилищного фонда, функционирования объектов городской критической инфраструктуры и др.), анализ проблем и недостатков управления городом при выполнении столичных функций во время военного положения, анализ информации о нерациональном и неэффективном использовании бюджетных средств и другое. Кличко указывает на то, что такие проверки не помогают Украине побеждать. "Когда такая сложная ситуация на фронте, когда враг разносит наши мирные города, уничтожает инфраструктуру, нужно как никогда единство всех. Власти на всех уровнях, общества, наших защитников, наших партнеров, которые помогают. А не устраивать дешевые политические шоу. Это не приближает Украину к победе, это не поддерживает дух единства ее народа", – говорится в телеграм-канале мэра. Градоначальник угрожает комиссии экспертами, которые дадут "квалифицированные ответы" на все вопросы. По мнению Кличко, такая организация создана исключительно по политическим целям, а еще с 2019 года Киев разными способами пытаются лишить местного самоуправления. Ранее мэр Киева уже критиковал полномочия комиссии по расследованию работы городской администрации и сообщал, что такие меры – элемент политической борьбы и манипуляции.

https://ukraina.ru/20240202/1053047193.html

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новости, киев, владимир кличко, украина, верховная рада, проверка, столица, владимир зеленский