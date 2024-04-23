Кличко разозлили проверки его работы, а Киев все равно намерены лишить местного самоуправления - 23.04.2024 Украина.ру
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Кличко разозлили проверки его работы, а Киев все равно намерены лишить местного самоуправления
Кличко разозлили проверки его работы, а Киев все равно намерены лишить местного самоуправления - 23.04.2024 Украина.ру
Кличко разозлили проверки его работы, а Киев все равно намерены лишить местного самоуправления
Мэр украинской столицы Виталий Кличко публично возмутился проверкам работы его администрации в Киеве комиссией Верховной Рады. Деятельность организации по мониторингу и оценке эффективности органов местного самоуправления и исполнительной власти во время военного положения он назвал "опасной тенденцией"
2024-04-23T17:22
2024-04-23T17:22
новости
киев
владимир кличко
украина
верховная рада
проверка
столица
владимир зеленский
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Речь идет о комиссии, которая была создана в феврале этого года. В ее полномочия входит изучение вопросов стратегического развития Киева (состояния разработки транспортной и градостроительной модели, установления границ города, утверждения Генерального плана, восстановления жилищного фонда, функционирования объектов городской критической инфраструктуры и др.), анализ проблем и недостатков управления городом при выполнении столичных функций во время военного положения, анализ информации о нерациональном и неэффективном использовании бюджетных средств и другое. Кличко указывает на то, что такие проверки не помогают Украине побеждать. "Когда такая сложная ситуация на фронте, когда враг разносит наши мирные города, уничтожает инфраструктуру, нужно как никогда единство всех. Власти на всех уровнях, общества, наших защитников, наших партнеров, которые помогают. А не устраивать дешевые политические шоу. Это не приближает Украину к победе, это не поддерживает дух единства ее народа", – говорится в телеграм-канале мэра. Градоначальник угрожает комиссии экспертами, которые дадут "квалифицированные ответы" на все вопросы. По мнению Кличко, такая организация создана исключительно по политическим целям, а еще с 2019 года Киев разными способами пытаются лишить местного самоуправления. Ранее мэр Киева уже критиковал полномочия комиссии по расследованию работы городской администрации и сообщал, что такие меры – элемент политической борьбы и манипуляции.
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новости, киев, владимир кличко, украина, верховная рада, проверка, столица, владимир зеленский
Новости, Киев, Владимир Кличко, Украина, Верховная Рада, проверка, столица, Владимир Зеленский

Кличко разозлили проверки его работы, а Киев все равно намерены лишить местного самоуправления

17:22 23.04.2024
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / vitaliyklitschko
- РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / vitaliyklitschko
Читать в
Мэр украинской столицы Виталий Кличко публично возмутился проверкам работы его администрации в Киеве комиссией Верховной Рады. Деятельность организации по мониторингу и оценке эффективности органов местного самоуправления и исполнительной власти во время военного положения он назвал "опасной тенденцией"
Речь идет о комиссии, которая была создана в феврале этого года. В ее полномочия входит изучение вопросов стратегического развития Киева (состояния разработки транспортной и градостроительной модели, установления границ города, утверждения Генерального плана, восстановления жилищного фонда, функционирования объектов городской критической инфраструктуры и др.), анализ проблем и недостатков управления городом при выполнении столичных функций во время военного положения, анализ информации о нерациональном и неэффективном использовании бюджетных средств и другое.
Кличко указывает на то, что такие проверки не помогают Украине побеждать.
"Когда такая сложная ситуация на фронте, когда враг разносит наши мирные города, уничтожает инфраструктуру, нужно как никогда единство всех. Власти на всех уровнях, общества, наших защитников, наших партнеров, которые помогают. А не устраивать дешевые политические шоу. Это не приближает Украину к победе, это не поддерживает дух единства ее народа", – говорится в телеграм-канале мэра.
Градоначальник угрожает комиссии экспертами, которые дадут "квалифицированные ответы" на все вопросы. По мнению Кличко, такая организация создана исключительно по политическим целям, а еще с 2019 года Киев разными способами пытаются лишить местного самоуправления.
"Где была ваша комиссия в конце февраля-марта 2022 года? Когда Киев организовывал оборону города, жизнеобеспечение жителей, которые в нем оставались, лечил раненых, помогал вывозить людей из оккупированных пригородов?", – упрекает Кличко.
Ранее мэр Киева уже критиковал полномочия комиссии по расследованию работы городской администрации и сообщал, что такие меры – элемент политической борьбы и манипуляции.
- РИА Новости, 1920, 02.02.2024
2 февраля, 12:40
Между Кличко и Зеленским. Как и почему умирает киевская инфраструктураНа днях депутаты Рады озаботились проблемами с киевской инфраструктурой. Похоже, недавнее отключение отопления из-за порыва трубы в здании парламента дало о себе знать
 
НовостиКиевВладимир КличкоУкраинаВерховная РадапроверкастолицаВладимир Зеленский
 
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