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Стала известна судьба Арки дружбы народов в Киеве

Стала известна судьба Арки дружбы народов в Киеве - 25.04.2024 Украина.ру

Стала известна судьба Арки дружбы народов в Киеве

Власти столицы Украины приняли решение не сносить Арку дружбы народов, установленную в честь 60-летия образования СССР и 65-летия Октябрьской революции 1917 года. Об этом информировала пресс-служба официального портала Киева

2024-04-25T18:09

2024-04-25T18:09

2024-04-25T18:09

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Напомним, после начала российской спецоперации Арку переименовали "в арку свободы украинского народа". Советскую скульптуру, изображавшую двух рабочих - символ воссоединения Украины и России - демонтировали в апреле 2022 года. Уточняется, что после профессионального изучения и консультаций с общественностью рабочая группа по изучению вопросов по устранению памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, из публичного пространства города Киева еще зимой 2024 года приняла решение о сохранении арки "свободы украинского народа". По данным КГГА, сегодня Киев находится на финальной стадии декоммунизации и дерусификации объектов. "Всего представители столичной власти вместе со специалистами профильных институтов НАН Украины, Института национальной памяти и экспертами сформировали перечень 297 памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, рекомендовавших к устранению и/или перемещению в специально определенные места хранения таких объектов. Из них 95 памятников и более 200 памятных знаков и элементов отделки", – добавили в ведомстве. Помимо этого, расход значительных средств из городского бюджета на демонтаж арки "свободы украинского народа" не является сегодня насущным вопросом. Напомним, 17 апреля Минкульт разрешил снос Арки дружбы народов в Киеве из-за угрозы нацбезопасности.

https://ukraina.ru/20240321/1054016278.html

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новости, киев, украина, кгга, министерство культуры, ссср, декоммунизация, сво