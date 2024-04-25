https://ukraina.ru/20240425/1054732128.html
Стала известна судьба Арки дружбы народов в Киеве
Стала известна судьба Арки дружбы народов в Киеве - 25.04.2024 Украина.ру
Стала известна судьба Арки дружбы народов в Киеве
Власти столицы Украины приняли решение не сносить Арку дружбы народов, установленную в честь 60-летия образования СССР и 65-летия Октябрьской революции 1917 года. Об этом информировала пресс-служба официального портала Киева
2024-04-25T18:09
2024-04-25T18:09
2024-04-25T18:09
новости
киев
украина
кгга
министерство культуры
ссср
декоммунизация
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/11/1054570636_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_1ff059a339f8913e5a2b8c95ef6f8c1e.jpg
Напомним, после начала российской спецоперации Арку переименовали "в арку свободы украинского народа". Советскую скульптуру, изображавшую двух рабочих - символ воссоединения Украины и России - демонтировали в апреле 2022 года. Уточняется, что после профессионального изучения и консультаций с общественностью рабочая группа по изучению вопросов по устранению памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, из публичного пространства города Киева еще зимой 2024 года приняла решение о сохранении арки "свободы украинского народа". По данным КГГА, сегодня Киев находится на финальной стадии декоммунизации и дерусификации объектов. "Всего представители столичной власти вместе со специалистами профильных институтов НАН Украины, Института национальной памяти и экспертами сформировали перечень 297 памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, рекомендовавших к устранению и/или перемещению в специально определенные места хранения таких объектов. Из них 95 памятников и более 200 памятных знаков и элементов отделки", – добавили в ведомстве. Помимо этого, расход значительных средств из городского бюджета на демонтаж арки "свободы украинского народа" не является сегодня насущным вопросом. Напомним, 17 апреля Минкульт разрешил снос Арки дружбы народов в Киеве из-за угрозы нацбезопасности.
https://ukraina.ru/20240321/1054016278.html
киев
украина
ссср
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/11/1054570636_137:0:2866:2047_1920x0_80_0_0_35812a1c9b4b4e80a4d4668989b476b6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, украина, кгга, министерство культуры, ссср, декоммунизация, сво
Новости, Киев, Украина, КГГА, Министерство культуры, СССР, декоммунизация, СВО
Стала известна судьба Арки дружбы народов в Киеве
Власти столицы Украины приняли решение не сносить Арку дружбы народов, установленную в честь 60-летия образования СССР и 65-летия Октябрьской революции 1917 года. Об этом информировала пресс-служба официального портала Киева
Напомним, после начала российской спецоперации Арку переименовали "в арку свободы украинского народа". Советскую скульптуру, изображавшую двух рабочих - символ воссоединения Украины и России - демонтировали в апреле 2022 года.
"В столице не будут демонтировать одну из визитных карточек города – арку "свободы украинского народа", ее смысл переосмыслен. А пространство возле нее получит новую концепцию", – сказано в релизе.
Уточняется, что после профессионального изучения и консультаций с общественностью рабочая группа по изучению вопросов по устранению памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, из публичного пространства города Киева еще зимой 2024 года приняла решение о сохранении арки "свободы украинского народа".
По данным КГГА, сегодня Киев находится на финальной стадии декоммунизации и дерусификации объектов.
"Всего представители столичной власти вместе со специалистами профильных институтов НАН Украины, Института национальной памяти и экспертами сформировали перечень 297 памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, рекомендовавших к устранению и/или перемещению в специально определенные места хранения таких объектов. Из них 95 памятников и более 200 памятных знаков и элементов отделки", – добавили в ведомстве.
Помимо этого, расход значительных средств из городского бюджета на демонтаж арки "свободы украинского народа" не является сегодня насущным вопросом.
Напомним, 17 апреля Минкульт разрешил
снос Арки дружбы народов в Киеве из-за угрозы нацбезопасности.