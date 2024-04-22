https://ukraina.ru/20240422/1054661218.html

Госдеп признал факты насилия на Украине при участии официальных лиц

Госдеп признал факты насилия на Украине при участии официальных лиц - 22.04.2024 Украина.ру

Госдеп признал факты насилия на Украине при участии официальных лиц

У США есть достоверные сообщения о похищениях людей, пытках, жестоком, обращении, произвольных арестах и задержаниях, проблемах с независимостью судебной системы, ограничениях свободы выражения граждан на Украине. Об этом сказано в докладе американского госдепартамента о ситуации с правами человека в мире по состоянию на конец 2023 года

2024-04-22T23:36

2024-04-22T23:36

2024-04-22T23:36

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Анализируя ситуацию на Украине, Госдеп признал, что "имели место быть серьезные проблемы с правами человека с участием украинских официальных лиц". Вместе с тем, голословно утверждается, что российская сторона якобы поступала с мирными жителями в новых регионах значительно хуже. "Были серьезные проблемы с правами человека, связанные с украинскими правительственными чиновниками, хотя и несопоставимые с масштабами нарушений со стороны России", – говорится в отчете. В частности, киевский режим допускал насилие или угрожал работникам СМИ, необоснованно преследовал корреспондентов или арестовывал их, ввел тотальную цензуру, серьезные ограничения свободы Интернета, вмешивался в свободу мирных собраний и объединений. Помимо этого власти Украины по своему усмотрению ограничивали свободу передвижения, в их рядах была долгое время существует серьезная коррупция, признали в Госдепе. Кроме этого, в США указали на широкомасштабное гендерное насилие, систематические ограничения свободы объединений работников, "наихудшие" формы детского труда. Несмотря на это власти не ищут виновных в таких преступлениях и, тем более, не спешат их наказывать, подчеркнули в Госдепе. Ранее в ООН признали, что российских военнопленных пытали на Украине.

https://ukraina.ru/20240314/1053889332.html

https://ukraina.ru/20230628/1047642844.html

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