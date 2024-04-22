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Госдеп признал факты насилия на Украине при участии официальных лиц
Госдеп признал факты насилия на Украине при участии официальных лиц - 22.04.2024 Украина.ру
Госдеп признал факты насилия на Украине при участии официальных лиц
У США есть достоверные сообщения о похищениях людей, пытках, жестоком, обращении, произвольных арестах и задержаниях, проблемах с независимостью судебной системы, ограничениях свободы выражения граждан на Украине. Об этом сказано в докладе американского госдепартамента о ситуации с правами человека в мире по состоянию на конец 2023 года
2024-04-22T23:36
2024-04-22T23:36
2024-04-22T23:36
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Анализируя ситуацию на Украине, Госдеп признал, что "имели место быть серьезные проблемы с правами человека с участием украинских официальных лиц". Вместе с тем, голословно утверждается, что российская сторона якобы поступала с мирными жителями в новых регионах значительно хуже. "Были серьезные проблемы с правами человека, связанные с украинскими правительственными чиновниками, хотя и несопоставимые с масштабами нарушений со стороны России", – говорится в отчете. В частности, киевский режим допускал насилие или угрожал работникам СМИ, необоснованно преследовал корреспондентов или арестовывал их, ввел тотальную цензуру, серьезные ограничения свободы Интернета, вмешивался в свободу мирных собраний и объединений. Помимо этого власти Украины по своему усмотрению ограничивали свободу передвижения, в их рядах была долгое время существует серьезная коррупция, признали в Госдепе. Кроме этого, в США указали на широкомасштабное гендерное насилие, систематические ограничения свободы объединений работников, "наихудшие" формы детского труда. Несмотря на это власти не ищут виновных в таких преступлениях и, тем более, не спешат их наказывать, подчеркнули в Госдепе. Ранее в ООН признали, что российских военнопленных пытали на Украине.
https://ukraina.ru/20240314/1053889332.html
https://ukraina.ru/20230628/1047642844.html
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новости, украина, сша, госдеп сша, сво, спецоперация, права человека, права ребенка, насилие, всу, мобилизация, журналисты, преследование
Новости, Украина, США, Госдеп США, СВО, Спецоперация, права человека, права ребенка, насилие, ВСУ, мобилизация, журналисты, преследование
Госдеп признал факты насилия на Украине при участии официальных лиц
У США есть достоверные сообщения о похищениях людей, пытках, жестоком, обращении, произвольных арестах и задержаниях, проблемах с независимостью судебной системы, ограничениях свободы выражения граждан на Украине. Об этом сказано в докладе американского госдепартамента о ситуации с правами человека в мире по состоянию на конец 2023 года
Анализируя
ситуацию на Украине, Госдеп признал, что "имели место быть серьезные проблемы с правами человека с участием украинских официальных лиц".
Вместе с тем, голословно утверждается, что российская сторона якобы поступала с мирными жителями в новых регионах значительно хуже.
"Были серьезные проблемы с правами человека, связанные с украинскими правительственными чиновниками, хотя и несопоставимые с масштабами нарушений со стороны России", – говорится в отчете.
В частности, киевский режим допускал насилие или угрожал работникам СМИ, необоснованно преследовал корреспондентов или арестовывал их, ввел тотальную цензуру, серьезные ограничения свободы Интернета, вмешивался в свободу мирных собраний и объединений.
Помимо этого власти Украины по своему усмотрению ограничивали свободу передвижения, в их рядах была долгое время существует серьезная коррупция, признали в Госдепе.
Кроме этого, в США указали на широкомасштабное гендерное насилие, систематические ограничения свободы объединений работников, "наихудшие" формы детского труда. Несмотря на это власти не ищут виновных в таких преступлениях и, тем более, не спешат их наказывать, подчеркнули в Госдепе.
Ранее в ООН признали
, что российских военнопленных пытали на Украине.