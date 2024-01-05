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На Львовщине пьяный военный запугивал депутатов ненастоящим оружием
На Львовщине пьяный военный запугивал депутатов ненастоящим оружием - 05.01.2024 Украина.ру
На Львовщине пьяный военный запугивал депутатов ненастоящим оружием
Украинский военнослужащий угрожал работникам горсовета небоевым оружием, его осудили за хулиганство, сообщает 5 января издание "Захід.Net"
2024-01-05T12:23
2024-01-05T12:23
2024-01-05T12:23
новости
львовская область
всу
оружие
народные депутаты
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Старосамборский районный суд Львовской области осудил за мелкое хулиганство отставного военного Степана Т., который в нетрезвом виде угрожал сотрудникам местного горсовета.Демобилизовавшись, осужденный работал оператором котельной в сельской школе неподалеку от Старого Самбора.При полицейской проверке выяснилось, что пистолет был пневматическим, а граната – учебной, однако следствию так и не удалось установить причины поступка экс-военнослужащего.К подобным ситуациям на Украине в данный момент приковано внимание, так как в декабре 2023 года один из депутатов Керецковского сельского совета в Закарпатской области, Андрей Бартин подорвал две боевые гранаты в результате чего пострадали 26 человек – все депутаты сельсовета.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, львовская область, всу, оружие, народные депутаты
Новости, Львовская область, ВСУ, оружие, народные депутаты
На Львовщине пьяный военный запугивал депутатов ненастоящим оружием
Украинский военнослужащий угрожал работникам горсовета небоевым оружием, его осудили за хулиганство, сообщает 5 января издание "Захід.Net"
Старосамборский районный суд Львовской области осудил за мелкое хулиганство отставного военного Степана Т., который в нетрезвом виде угрожал сотрудникам местного горсовета.
Демобилизовавшись, осужденный работал оператором котельной в сельской школе неподалеку от Старого Самбора.
"27 декабря от пришел в Старосамборский городской совет в нетрезвом состоянии. В помещении одного из кабинетов Степан демонстрировал гранату и пистолет, чем запугал людей, которые там находились", - пишет издание.
При полицейской проверке выяснилось, что пистолет был пневматическим, а граната – учебной, однако следствию так и не удалось установить причины поступка экс-военнослужащего.
К подобным ситуациям на Украине в данный момент приковано внимание, так как в декабре 2023 года один из депутатов Керецковского сельского совета в Закарпатской области, Андрей Бартин подорвал две боевые гранаты в результате чего пострадали 26 человек – все депутаты сельсовета.