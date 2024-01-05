https://ukraina.ru/20240105/1052556255.html

На Львовщине пьяный военный запугивал депутатов ненастоящим оружием

На Львовщине пьяный военный запугивал депутатов ненастоящим оружием - 05.01.2024 Украина.ру

На Львовщине пьяный военный запугивал депутатов ненастоящим оружием

Украинский военнослужащий угрожал работникам горсовета небоевым оружием, его осудили за хулиганство, сообщает 5 января издание "Захід.Net"

2024-01-05T12:23

2024-01-05T12:23

2024-01-05T12:23

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Старосамборский районный суд Львовской области осудил за мелкое хулиганство отставного военного Степана Т., который в нетрезвом виде угрожал сотрудникам местного горсовета.Демобилизовавшись, осужденный работал оператором котельной в сельской школе неподалеку от Старого Самбора.При полицейской проверке выяснилось, что пистолет был пневматическим, а граната – учебной, однако следствию так и не удалось установить причины поступка экс-военнослужащего.К подобным ситуациям на Украине в данный момент приковано внимание, так как в декабре 2023 года один из депутатов Керецковского сельского совета в Закарпатской области, Андрей Бартин подорвал две боевые гранаты в результате чего пострадали 26 человек – все депутаты сельсовета.

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новости, львовская область, всу, оружие, народные депутаты