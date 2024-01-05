На Львовщине пьяный военный запугивал депутатов ненастоящим оружием - 05.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240105/1052556255.html
На Львовщине пьяный военный запугивал депутатов ненастоящим оружием
На Львовщине пьяный военный запугивал депутатов ненастоящим оружием - 05.01.2024 Украина.ру
На Львовщине пьяный военный запугивал депутатов ненастоящим оружием
Украинский военнослужащий угрожал работникам горсовета небоевым оружием, его осудили за хулиганство, сообщает 5 января издание "Захід.Net"
2024-01-05T12:23
2024-01-05T12:23
новости
львовская область
всу
оружие
народные депутаты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1b/1049724317_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1d9e7c64a8faf0968692e13445f3354b.jpg
Старосамборский районный суд Львовской области осудил за мелкое хулиганство отставного военного Степана Т., который в нетрезвом виде угрожал сотрудникам местного горсовета.Демобилизовавшись, осужденный работал оператором котельной в сельской школе неподалеку от Старого Самбора.При полицейской проверке выяснилось, что пистолет был пневматическим, а граната – учебной, однако следствию так и не удалось установить причины поступка экс-военнослужащего.К подобным ситуациям на Украине в данный момент приковано внимание, так как в декабре 2023 года один из депутатов Керецковского сельского совета в Закарпатской области, Андрей Бартин подорвал две боевые гранаты в результате чего пострадали 26 человек – все депутаты сельсовета.
https://ukraina.ru/20220910/1038579617.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1b/1049724317_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_014cdfcfa7e7e428585aa873d75e2a36.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, львовская область, всу, оружие, народные депутаты
Новости, Львовская область, ВСУ, оружие, народные депутаты

На Львовщине пьяный военный запугивал депутатов ненастоящим оружием

12:23 05.01.2024
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
Украинский военнослужащий угрожал работникам горсовета небоевым оружием, его осудили за хулиганство, сообщает 5 января издание "Захід.Net"
Старосамборский районный суд Львовской области осудил за мелкое хулиганство отставного военного Степана Т., который в нетрезвом виде угрожал сотрудникам местного горсовета.
Демобилизовавшись, осужденный работал оператором котельной в сельской школе неподалеку от Старого Самбора.
"27 декабря от пришел в Старосамборский городской совет в нетрезвом состоянии. В помещении одного из кабинетов Степан демонстрировал гранату и пистолет, чем запугал людей, которые там находились", - пишет издание.
При полицейской проверке выяснилось, что пистолет был пневматическим, а граната – учебной, однако следствию так и не удалось установить причины поступка экс-военнослужащего.
К подобным ситуациям на Украине в данный момент приковано внимание, так как в декабре 2023 года один из депутатов Керецковского сельского совета в Закарпатской области, Андрей Бартин подорвал две боевые гранаты в результате чего пострадали 26 человек – все депутаты сельсовета.
Львов Украина
10 сентября 2022, 08:17
Львов в период СВОКак в "украинский Пьемонт" становится столицей Украины
 
НовостиЛьвовская областьВСУоружиенародные депутаты
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:07"Повышенный уровень опасности": террористы ИГ* приезжают в Германию под видом украинских беженцев – СМИ
15:43Комитет Рады по безопасности проголосовал за отставку Безуглой, она назвала голосование "подлостью"
14:31Военный эксперт рассказал о том, как ВС РФ позволяют ВСУ идти в "эмоциональные атаки" на Херсонщине
14:12Отжим не удался. Зачем главный кибербезопасник СБУ дал интервью о "хакерской атаке" на "Киевстар"
14:10Уничтожение националистов и наемников: в Минобороны РФ сообщили о ракетных ударах первых дней января
13:57Гаубица старенькая, но бьёт точно в цель: артиллерист о подбитой технике и хитростях противника
13:36Артисты "95 Квартала", поглумившиеся над беженцами, оказались на "Миротворце"
13:22"Спокойно. Я — Котовский!" Загадки жизни и смерти "красного Робин Гуда"
13:11Красота по-донецки. Рынок, который построил Сталин
13:07"Декоммунизированное" метро и стеклянные укрытия. Что происходит в Киеве
12:57План "Ж". Главком ВСУ Залужный отправляет на фронт народных депутатов
12:38Убегая от военкомов, одессит забаррикадировался в "Лексусе"
12:23На Львовщине пьяный военный запугивал депутатов ненастоящим оружием
11:59Греция прекратила помощь украинским беженцам
11:43День ДНР на выставке "Россия": розы и возрождение
11:33В Нью-Дели расследуют, откуда на Украине взялись индийские боеприпасы
11:12В Киеве за "спонсирование агрессии" задержан владелец агрохолдинга
10:45"Кем мне воевать?": Залужный позвал на фронт депутатов Верховной Рады
10:17На Хмельниччине возле военного аэродрома прозвучали взрывы
10:08Разрушения и пострадавшие: в Белгороде сообщили о последствиях ночного обстрела
Лента новостейМолния