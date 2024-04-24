https://ukraina.ru/20240424/1054700762.html

Кулеба упрекнул военное производство Запада, уступающее российскому

Кулеба упрекнул военное производство Запада, уступающее российскому - 24.04.2024 Украина.ру

Кулеба упрекнул военное производство Запада, уступающее российскому

С военным производством западных стран "что-то не так", потому как Россия за два года добилась в этом направлении значительно большего. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию The Guardian

2024-04-24T18:08

2024-04-24T18:08

2024-04-24T18:09

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Кулеба считает, что нового пакета военной помощи объемом более 60 миллиардов долларов от США Украине недостаточно для сдерживания российской армии. Министр подчеркивает, что "ни один пакет не сможет остановить русских", но это якобы может сделать "единый фронт" Украины и ее союзников. По его мнению, боевые действия на Украине продлятся до 2025 года, а пик военно-промышленного производства Запада ожидается не раньше конца этого года. Накануне главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что Вооруженные силы России совершенствуются более быстрыми темпами, чем этого можно было ожидать. РФ перешла к военной экономике и ее армия способна производить оружие быстрее, чем в прошлом году.

https://ukraina.ru/20240314/1053875058.html

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новости, дмитрий кулеба, the guardian, запад, россия, украина, сво, спецоперация, всу, военная помощь, военная техника