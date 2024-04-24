Кулеба упрекнул военное производство Запада, уступающее российскому - 24.04.2024 Украина.ру
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Кулеба упрекнул военное производство Запада, уступающее российскому
Кулеба упрекнул военное производство Запада, уступающее российскому - 24.04.2024 Украина.ру
Кулеба упрекнул военное производство Запада, уступающее российскому
С военным производством западных стран "что-то не так", потому как Россия за два года добилась в этом направлении значительно большего. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию The Guardian
2024-04-24T18:08
2024-04-24T18:09
новости
дмитрий кулеба
the guardian
запад
россия
украина
сво
спецоперация
всу
военная помощь
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Кулеба считает, что нового пакета военной помощи объемом более 60 миллиардов долларов от США Украине недостаточно для сдерживания российской армии. Министр подчеркивает, что "ни один пакет не сможет остановить русских", но это якобы может сделать "единый фронт" Украины и ее союзников. По его мнению, боевые действия на Украине продлятся до 2025 года, а пик военно-промышленного производства Запада ожидается не раньше конца этого года. Накануне главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что Вооруженные силы России совершенствуются более быстрыми темпами, чем этого можно было ожидать. РФ перешла к военной экономике и ее армия способна производить оружие быстрее, чем в прошлом году.
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новости, дмитрий кулеба, the guardian, запад, россия, украина, сво, спецоперация, всу, военная помощь, военная техника
Новости, Дмитрий Кулеба, The Guardian, Запад, Россия, Украина, СВО, Спецоперация, ВСУ, военная помощь, военная техника

Кулеба упрекнул военное производство Запада, уступающее российскому

18:08 24.04.2024 (обновлено: 18:09 24.04.2024)
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныКулеба
Кулеба - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : пресс-служба президента Украины
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С военным производством западных стран "что-то не так", потому как Россия за два года добилась в этом направлении значительно большего. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию The Guardian
"Когда я вижу, чего добилась Россия в создании оборонно-промышленной базы за два года войны и чего добился Запад, я думаю, что со стороны Запада что-то не так. Запад должен осознать, что эра мира в Европе закончилась", – приводит СМИ его слова.
Кулеба считает, что нового пакета военной помощи объемом более 60 миллиардов долларов от США Украине недостаточно для сдерживания российской армии. Министр подчеркивает, что "ни один пакет не сможет остановить русских", но это якобы может сделать "единый фронт" Украины и ее союзников.
По его мнению, боевые действия на Украине продлятся до 2025 года, а пик военно-промышленного производства Запада ожидается не раньше конца этого года.
Накануне главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что Вооруженные силы России совершенствуются более быстрыми темпами, чем этого можно было ожидать. РФ перешла к военной экономике и ее армия способна производить оружие быстрее, чем в прошлом году.
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
14 марта, 07:35
Российский ВПК смог нарастить производство ФАБов и ракет, в итоге армия стала быстрее идти впередКак следует из обобщения ежедневной статистики Генштаба ВСУ, в феврале Россия резко нарастила количество авиационных ударов и обстрелов из РСЗО, установив в обоих случаях абсолютные рекорды за все время публикации этих цифр, т. е. с сентября 2022 года
 
НовостиДмитрий КулебаThe GuardianЗападРоссияУкраинаСВОСпецоперацияВСУвоенная помощьвоенная техника
 
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